Η Τζένιφερ Άνιστον ανέλαβε χρέη κομμώτριας - Το viral βίντεο που φτιάχνει τα μαλλιά του συντρόφου της, Τζιμ Κέρτις

Η Τζένιφερ Άνιστον “χρησιμοποίησε” τον σύντροφό της ως μοντέλο, προκειμένου να διαφημίσει προϊόν της εταιρείας της.

Η Τζένιφερ Άνιστον και ο Τζιμ Κέρτις μπορεί να έκρυβαν για καιρό τη σχέση τους, ωστόσο πλέον τα δεδομένα είναι διαφορετικά. Το ζευγάρι πήρε την απόφαση να «ανοίξει» την πόρτα του σπιτιού του στους θαυμαστές του, δημοσιεύοντας τις πρώτες κοινές φωτογραφίες του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και όπως σωστά φαντάζεσαι, αυτά τα ασπρόμαυρα «κλικ» μονοπώλησαν το ενδιαφέρον του πλανήτη.

Η αλήθεια είναι πως η ηθοποιός διατηρούσε ανέκαθεν πολύ χαμηλούς τόνους στην προσωπική ζωή της, κρατώντας στην ιδιωτική σφαίρα όσα θεωρούσε πως πρέπει να αφορούν μόνο την ίδια. Η σχέση της με τον Τζιμ Κέρτις δείχνει όλο να σοβαρεύει και δεν είναι λίγα τα δημοσιεύματα που υποστηρίζουν, πως θα φτάσουν μέχρι τα σκαλιά της εκκλησίας. Οι δυο τους πάντως δεν μοιάζουν να κάνουν μελλοντικά σχέδια. Ζουν το παρόν και είναι απόλυτα συνειδητοποιημένοι για τις επιλογές τους.

Η Τζένιφερ Άνιστον δημοσίευσε βίντεο με τον σύντροφό της και έγινε viral

Πριν από μερικές ώρες, στον επίσημο λογαριασμό της Τζένιφερ Άνιστον στο Instagram αναρτήθηκε ένα βίντεο με την ίδια, στο οποίο τη βλέπουμε να αναλαμβάνει χρέη μοντέλου. Η ηθοποιός, θέλοντας να προωθήσει ένα από τα προϊόντα της εταιρείας της - που επικεντρώνεται στην περιποίηση των μαλλιών, έκανε ένα βίντεο με τον σύντροφό της, Τζιμ Κέρτις.

Όπως θα δεις, η πρωταγωνίστρια των «Friends» φροντίζει τα μαλλιά του αγαπημένου της, ο οποίος κάθεται στην καρέκλα του και χαμογελά στον φακό. Φορώντας ένα λευκό πουκάμισο και έχοντας τα μαλλιά του ατημέλητα, αφήνεται στα χέρια της Τζένιφερ Άνιστον. Μέσα σε περίπου επτά ώρες, το βίντεο έχει συγκεντρώσει πάνω από τρία εκατομμύρια προβολές, «ταξιδεύοντας» σε κάθε μεριά του πλανήτη.

Η Τζένιφερ Άνιστον και ο Τζιμ Κέρτις είναι ήδη ένα από τα πιο αγαπημένα μας ζευγάρια στο Χόλιγουντ!