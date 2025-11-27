Τζένιφερ Άνιστον & Μπραντ Πιτ: 20 χρόνια μετά το διαζύγιο, μάθαμε την αγαπημένη τους συνήθεια

Το iconic ζευγάρι των early ‘00s είχε αδυναμία σε μια συγκεκριμένη σειρά.

Ούτε ένα, ούτε δύο, αλλά είκοσι ολόκληρα χρόνια έχουν συμπληρωθεί από το πολυσυζητημένο διαζύγιο της Τζένιφερ Άνιστον από τον Μπραντ Πιτ. Το αγαπημένο ζευγάρι του Χόλιγουντ - αν όχι του πλανήτη - γνωρίστηκε το 1998 και δύο χρόνια αργότερα, το 2000, παντρεύτηκε στο Μαλιμπού. Κάθε του εμφάνιση γινόταν talk of the town και όλοι μιλούσαν για το πιο iconic ζευγάρι της διεθνούς showbiz. Κάπου στο 2005, το παραμύθι τελειώνει, με τους δυο τους να παίρνουν διαζύγιο. Ο Μπραντ Πιτ ήταν ήδη σε σχέση με την Αντζελίνα Τζολί.

Μπορεί αυτός ο γάμος να μην είχε happy end, ωστόσο μέχρι σήμερα - 20 χρόνια μετά - όλοι θυμούνται αυτό το ειδύλλιο. Ο Τζακ Όσμπορν, σε πρόσφατη εξομολόγησή του στο «I’m a Celebrity... Get Me Out of Here», που συμμετέχει, αποκάλυψε όσα του είπε ο Μπραντ Πιτ σε συνάντησή τους στο Green Room των βραβείων Emmy - πριν από πολλά χρόνια. Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός χαιρέτησε με θέρμη των Τζακ Όσμπορν, λέγοντάς του ότι είναι fan της οικογενειακής σειράς που έκανε τότε με τους γονείς του.

Αυτή ήταν η αγαπημένη σειρά του Μπραντ Πιτ και της Τζένιφερ Άνιστον

Οι «The Osbournes» ήταν μια ιδιαίτερα αγαπητή σειρά, που ακολουθούσε τη ζωή μιας αντισυμβατικής οικογένειας που ζούσε στο Μπέβερλι Χιλς. Η σειρά προβλήθηκε στο MTV από το 2002 μέχρι το 2005, σημειώνοντας τεράστια επιτυχία. Σύμφωνα με τον Τζακ Όσμπορν, ο Μπραντ Πιτ και η Τζένιφερ Άνιστον λάτρευαν αυτή τη σειρά και την παρακολουθούσαν κάθε φορά, προσπαθώντας να μην χάνουν επεισόδιο.

«Λατρεύω απόλυτα την εκπομπή σου», ήταν τα λόγια του Μπραντ Πιτ προς τον Τζακ Όσμπορν. «Η Τζένιφερ και εγώ ζητήσαμε από τους ατζέντηδες μας να μας φέρουν αντίτυπα. Την παρακολουθούμε κάθε βράδυ στο κρεβάτι», συμπλήρωσε, προκαλώντας την έκπληξη και τη χαρά του γιου του Όζι Όσμπορν. «Φοβερό! Ευχαριστώ Μπραντ», θυμήθηκε να απαντά σε αυτή την ολιγόλεπτη συνάντηση με τον ηθοποιό του Χόλιγουντ.

Η Τζένιφερ Άνιστον και ο Μπραντ Πιτ, λοιπόν, λάτρευαν να παρακολουθούν σειρές στο κρεβάτι τους - μια συνήθεια, δηλαδή, που έχει ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού. Μπορεί οι δυο τους να είναι stars του Χόλιγουντ, ωστόσο έχουν τις ίδιες μικρές απολαύσεις.

