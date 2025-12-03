Η Κιμ Καρντάσιαν στόλισε όχι 1, όχι 2, αλλά περίπου 100 χριστουγεννιάτικα δέντρα στο σπίτι της - Και οι followers της την κατέκριναν

Η Κιμ Καρντάσιαν το ζει λίγο παραπάνω τα Χριστούγεννα, όπως επιβεβαιώνει η χριστουγεννιάτικη διακόσμηση που επέλεξε για το σπίτι της.

Η επίσημη αντίστροφη μέτρηση για τα Χριστούγεννα έχει ξεκινήσει και (σχεδόν) όλος ο πλανήτης έχει φορέσει τα γιορτινά του. Celebrities και μη - εντός και εκτός συνόρων - έχουν στολίσει τα σπίτια τους για τα Χριστούγεννα, φέρνοντας στον χώρο τους τη ζεστασιά, τη θαλπωρή και τη μαγεία της εορταστικής ατμόσφαιρας. Κάθε χρόνο τέτοια περίοδο, το timeline μας στο Instagram πλημμυρίζει από φωτογραφίες και βίντεο διασήμων, που αποκαλύπτουν τη χριστουγεννιάτικη διακόσμηση που επέλεξαν. Από τη λίστα δεν θα μπορούσε να απουσιάζει η Κιμ Καρντάσιαν.

Η επιτυχημένη επιχειρηματίας και influencer, που κατάφερε να κάνει το όνομά της γνωστό μέσα σε μερικά χρόνια, στόλισε των πολλών τετραγωνικών σπίτι της και η αλήθεια είναι πως δεν έχουμε ξαναδεί κάτι παρόμοιο. Η Κιμ Καρντάσιαν - η οποία φημίζεται για τις υπερπαραγωγή - και πολλές φορές υπερβολικές - διακοσμήσεις της, μοιράστηκε το αποτέλεσμα με τους διαδικτυακούς φίλους της στο Instagram. Μπορεί η αρχική ιδέα της να ήταν να ακολουθήσει τον μινιμαλισμό - αφού δεν θέλησε να βάλει κανένα στολίδι - ωστόσο, αν κρίνουμε από το αποτέλεσμα, δεν το πέτυχε. Όχι ένα, ούτε δύο, ούτε τρία, αλλά περίπου εκατό χριστουγεννιάτικα δέντρα «φύτρωσαν» στο σαλόνι της.

Ο χριστουγεννιάτικος στολισμός της Κιμ Καρντάσιαν δίχασε τα social media

Δημοσιεύοντας ένα story στον λογαριασμό της στο Instagram, η Κιμ Καρντάσιαν έδειξε στους εκατομμύρια followers της τον χριστουγεννιάτικο στολισμό του σπιτιού της και κάπως χάσαμε το μέτρημα. Πάντως, είτε ήθελε να εντυπωσιάσει είτε όχι, το κατάφερε. Οι διαδικτυακοί φίλοι της, ωστόσο, δεν άφησαν ασχολίαστη αυτή την υπερβολή, κρίνοντάς τη αυστηρά για την επιλογή της. Βέβαια, τα σχόλια δεν περιορίστηκαν μόνο στη διακόσμηση, αφού πολλοί ήταν εκείνοι που ισχυρίστηκαν πως παρά τα τόσα φωτάκια, το σπίτι μοιάζει άδειο, χωρίς συναισθήματα και χωρίς αγάπη.

«Μου φαίνεται άδειο. Σαν ένα σπίτι χωρίς αγάπη», έγραψε ένας χρήστης. «Μα γιατί κάποιος χρειάζεται τόσα πολλά χριστουγεννιάτικα δέντρα στο σπίτι του;», αναρωτήθηκε ένας άλλος, «μοιάζει με χώρο αποθήκευσης για δέντρα, χαχα. Δεν υπάρχει τίποτα το φανταχτερό, το κομψό ή το ωραίο σε αυτό», σχολίασε ένας τρίτος, ενώ υπήρχαν και εκείνοι που πρότειναν να δωρίσει κάποια από τα δέντρα σε οικογένειες που δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά τον χριστουγεννιάτικο στολισμό.

Η Κιμ Καρντάσιαν κατάφερε γι’ ακόμα μια φορά να βρεθεί στο επίκεντρο του σχολιασμού, ωστόσο η ίδια δεν πτοήθηκε από τα αρνητικά σχόλια. Άλλωστε, δεν είναι η πρώτη φορά που μπήκε στο στόχαστρο. Ούτε η τελευταία - προφανώς.

