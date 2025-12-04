Από το red carpet, πρόεδρος της γειτονιάς της: Η Μίλα Κούνις ακούει παράπονα για σκουπίδια και θόρυβο

Η Μίλα Κούνις είναι ο άνθρωπος που κρατάει τη γειτονιά της σε τάξη, όπως αποκάλυψε σε πρόσφατη συνέντευξή της.

Η Μίλα Κούνις τα τελευταία χρόνια έχει αποστασιοποιηθεί από τα φώτα της δημοσιότητας, απολαμβάνοντας την ιδιωτική ζωή της μακριά από κάμερες και φωτογράφους. Η γνωστή ηθοποιός, που είναι παντρεμένη με τον Άστον Κούτσερ και μαζί έχουν αποκτήσει δύο παιδιά - την 11χρονη Γουάιτ και τον 8χρονο Ντιμίτρι, έχει αφοσιωθεί στην οικογένειά της, αλλά και σε όλα όσα την κάνουν χαρούμενη εκτός δουλειάς.

Μπορεί κατά τη διάρκεια της καριέρας της ως ηθοποιός να έχει υποδυθεί αμέτρητους ρόλους, ωστόσο αυτός που έχει αναλάβει τώρα, είναι σίγουρα ο καλύτερος και ο πιο απαιτητικός. Η Μίλα Κούνις αποκάλυψε σε συνέντευξή της στην εφημερίδα «The Wall Street Journal», πως ηγείται του συλλόγου των ιδιόκτητων σπιτιών της γειτονιάς της. Η ηθοποιός έχει γίνει πρόεδρος του HOA και, μάλλον, απολαμβάνει πολύ αυτόν τον ρόλο.

Η Μίλα Κούνις αποκάλυψε ποιος είναι ο νέος ρόλος της - Και δεν μοιάζει με κανέναν προηγούμενο

«Δεν ξέρω αν είναι χόμπι, αλλά είμαι η επικεφαλής του συλλόγου ιδιόκτητων σπιτιών στη γειτονιά μας. Δέχομαι τα παράπονα. Αν έχετε κάποιο παράπονο για τα σκουπίδια κάποιου ή αν έχετε κάποιο παράπονο για θόρυβο, παραπονεθείτε σε εμένα», ανέφερε η Μίλα Κούνις. Η ίδια καλείται να λύσει καθημερινά τα προβλήματα που προκύπτουν στην τοπική κοινότητα και, όπως παραδέχτηκε, το πιο αστείο είναι, όταν πρέπει να καλέσει μάστορες ή τεχνικούς για να διορθώσουν μια ζημιά/βλάβη.

«Το πιο αστείο είναι, όταν πρέπει να καλέσω κάποιον να δει τον δρόμο, επειδή για παράδειγμα έχει διαβρωθεί ή κάτι τέτοιο, και μετά εμφανίζεται και αρχίζει να γελάει.Τους λέω, "ξέρω ότι είναι γελοίο, αλλά σε παρακαλώ, μπορείς να μου δώσεις μια προσφορά για αυτό;"», εξήγησε η ηθοποιός.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην καθημερινότητά της με τον Άστον Κούτσερ, περιγράφοντας μια τυπικη ημέρα της. «Ξυπνάω κάθε μέρα στις 6:15. Το πρώτο πράγμα που κάνω είναι να κλείσω το ξυπνητήρι μου. Ο σύζυγός μου, είτε ξυπνάει στις 5:30 και γυμνάζεται, είτε του δίνω μια επιπλέον ώρα ύπνου. Φτιάχνω έναν καφέ και ετοιμάζω στα παιδιά το πρωινό και το μεσημεριανό τους για το σχολείο. Μετά, ο Άστον τα πηγαίνει στο λεωφορείο. Είναι πολύ χαλαρό το πρωινό μας».

Έπειτα, η ηθοποιός εκμεταλλεύεται τον ελεύθερο χρόνο της για να γυμναστεί και να κάνει δουλειές στο σπίτι, πριν την επιστροφή των παιδιών νωρίς το απόγευμα.

