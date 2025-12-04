Νικόλ Κίντμαν: Τα παιδιά της με τον Τομ Κρουζ δεν αποδέχτηκαν ποτέ τον Κιθ Έρμπαν

Μπορεί αυτός ο γάμος να διήρκησε 19 χρόνια, ωστόσο τα παιδιά της Νικόλ Κίντμαν ποτέ δεν είδαν με καλό μάτι τον πρώην - πλέον - σύζυγό της, Κιθ Έρμπαν.

Το 2025 θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μια χρονιά - σταθμό για τη Νικόλ Κίντμαν, αφού μετά από 19 χρόνια γάμου, πήρε την απόφαση να χωρίσει από τον Κιθ Έρμπαν, κλείνοντας ένα μεγάλο κεφάλαιο στη ζωή της. Οι τελευταίοι μήνες της σχέσης τους πέρασαν από σαράντα κύματα, με τα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για κρίση στον γάμο τους, να κυκλοφορούν από τις αρχές του καλοκαιριού.

Τελικά, το διαζύγιο εκδόθηκε μέσα στον Οκτώβριο, με τον Κιθ Έρμπαν να έχει εγκαταλείψει τη συζυγική εστία από τον Ιούνιο. Η Νικόλ Κίντμαν προσπάθησε πολύ να σώσει τον γάμο της, προσπαθώντας να βρει μια λύση στα προβλήματα, ωστόσο τα εμπόδια ήταν απροσπέλαστα. Έτσι, αποφάσισε να βάλει την πρώτη υπογραφή στα νομικά έγγραφα για την έκδοση του διαζυγίου τους.

Getty Images

Μπορεί ολόκληρος ο πλανήτης να ξαφνιάστηκε από αυτόν τον χωρισμό, ωστόσο τα μεγαλύτερα παιδιά της ηθοποιού από τον γάμο της με τον Τομ Κρουζ ένιωσαν μεγάλη χαρά και ανακούφιση. Σύμφωνα με τα ξένα μέσα, η Μπέλα και ο Κόρνερ που υιοθετήθηκαν από τους ηθοποιούς κατά τη διάρκεια της κοινής διαδρομής τους, δεν συμπάθησαν ποτέ τον Κιθ Έρμπαν.

«Η Μπέλα και ο Κόνερ ποτέ δεν κατάλαβαν τι έβλεπε η Νικόλ στον Κιθ. Ήταν δύσκολο για εκείνους να τη δουν να περνά από τον μπαμπά τους, αυτόν τον πανέμορφο σούπερ σταρ, σε έναν τυχαίο τραγουδιστή της κάντρι. Δεν βοήθησε καθόλου το γεγονός ότι ο Κιθ μπήκε σε κέντρο αποτοξίνωσης λίγους μήνες μετά τον γάμο τους και πέρασε τη Νικόλ από μία "κόλαση"», ανέφερε πρόσωπο από το περιβάλλον της ηθοποιού στο «Radar».

EXCLUSIVE: Nicole Kidman and Keith Urban's Divorce Gets Ugly — Actress' Kids 'Thrilled' She Finally Dumped the Country Singer After Years of Pain https://t.co/WKmhdmdZJN pic.twitter.com/Jz6dFsSSw5 — Radar Online (@radar_online) December 3, 2025

Να θυμίσουμε, πως η Νικόλ Κίντμαν και ο Κιθ Έρμπαν απέκτησαν μαζί δύο κόρες, την 17χρονη Σάντεϊ Ρόουζ και την 14χρονη Φέιθ Μάργκαρετ.

