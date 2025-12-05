Λίντσεϊ Λόχαν: «Το χαοτικό παρελθόν μου με βοηθά να γίνω καλύτερη μητέρα»

Η Λίντσεϊ Λόχαν αποκάλυψε πώς η μητρότητα άλλαξε ριζικά τη ζωή της - τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο.

Η Λίντσεϊ Λόχαν φαίνεται πως έχει αφήσει οριστικά πίσω της τις άστατες εποχές της και έχει αγκαλιάσει μια πιο ήρεμη κα ισορροπημένη ζωή - με λιγότερα πάρτι και περισσότερη φροντίδα για τον εαυτό της. Σε πρόσφατη εμφάνισή της στο Wellness Oasis στο Reserve Miami Seaplane, η ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για το πώς οι εμπειρίες του παρελθόντος τη βοηθούν τώρα να διαμορφώσει μια πιο υγιή καθημερινότητα για τον 2χρονο γιο της.

«Όσα έχω περάσει, μπορώ πλέον να τα μοιραστώ μαζί του, ώστε να γνωρίσει έναν άλλον, καλύτερο δρόμο», εξομολογήθηκε. «Είμαι πραγματικά ευγνώμων για τις γνώσεις που έχω αποκτήσει μέσα από τις περιπέτειες του παρελθόντος. Είναι υπέροχο που τώρα μπορώ να τον καθοδηγώ προς μια διαφορετική κατεύθυνση».

Η μητρότητα μέσα από τα μάτια της Λίντσεϊ Λόχαν

Για τη Λίντσεϊ Λόχαν, η μητρότητα είναι γεμάτη συγκινήσεις και μικρές στιγμές που την κάνουν να σταματά και να τις απολαμβάνει. «Το να μοιράζεσαι τη ζωή σου με έναν άνθρωπο που έφερες στον κόσμο, είναι μοναδικό. Όταν κοιτάς το παιδί σου στα μάτια και σου ανταποδίδει το βλέμμα, είναι μια στιγμή που δεν μπορείς να την προσπεράσεις. Είναι ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος θαυμασμό», εξήγησε.

Στην καθημερινότητά της, διατηρεί ρουτίνες ευεξίας - από ημερολόγιο ευγνωμοσύνης μέχρι πιλάτες - που τη βοηθούν να μένει γειωμένη. Την ίδια στιγμή, αφιερώνει σημαντικό χρόνο στην καριέρα της ως ηθοποιός, δουλεύοντας τους ρόλους της, όπως αυτόν στο «Freakier Friday». «Το Χόλιγουντ είναι σαν μια μηχανή. Σε κρατάει σε μια διαρκή ένταση και όταν όλα σταματούν, νιώθεις ότι δεν ξέρεις πού να βάλεις τον εαυτό σου. Γι’ αυτό χρειάζομαι σταθερότητα, τις ίδιες ρουτίνες όταν δουλεύω και όταν δεν δουλεύω. Αυτό είναι που μου κάνει καλό».

Η Λίντσεϊ Λόχαν θέλει να αποτελεί πρότυπο όχι μόνο για τον γιο της, αλλά και για τη νέα γενιά θεατών που ανακαλύπτει τώρα τις ταινίες της. «Τώρα που παίζω ξανά, μικρότερα παιδιά βλέπουν τις δουλειές μου. Θέλω να είμαι ένα καλό παράδειγμα γι’ αυτά». Πλέον προσπαθεί να μην επηρεάζεται από την εξωτερική κριτική, αλλά να ακούει τον εαυτό της και την εσωτερική φωνή της.

«Συχνά δίνουμε περισσότερη σημασία στην κριτική που νομίζουμε ότι μας κάνουν», είπε. «Αυτό δεν χρειάζεται να υπάρχει. Αν ξέρεις ποιος είσαι, όλος ο θόρυβος απλά εξαφανίζεται. Να είσαι ο αληθινός εαυτός σου! Θέλει χρόνο, θέλει δουλειά. Αν δεν δουλεύουμε με τον εαυτό μας, τι κάνουμε; Δεν θέλουμε να εξελισσόμαστε; Να μοιραζόμαστε κάτι ουσιαστικό με τους άλλους; Υπάρχει ένας μεγαλύτερος σκοπός για όλα», κατέληξε.