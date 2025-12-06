Τζίτζι Χαντίντ - Μπράντλεϊ Κούπερ: Έγιναν viral στην πρώτη (και απρόσμενη) κοινή συνέντευξη on camera

Η Τζίτζι Χαντίντ και ο Μπράντλεϊ Κούπερ έδωσαν την πρώτη κοινή συνέντευξη on camera, όταν ένας δημοφιλής influencer τους σταμάτησε τυχαία στους δρόμους της Νέας Υόρκης.

Σε ένα από τα πιο απρόβλεπτα celebrity moments της χρονιάς, η Τζίτζι Χαντίντ και ο Μπράντλεϊ Κούπερ «έπεσαν» πάνω στον δημοφιλή content creator Ντέιβιντ Κάρμι, ο οποίος έχει γίνει γνωστός για το viral street project Confidence Heist. Ο influencer συνηθίζει να προσεγγίζει περαστικούς και διάσημους στους δρόμους της Νέας Υόρκης, ρωτώντας τους τι τους κάνει να νιώθουν αυτοπεποίθηση. Αυτή τη φορά, όμως, ο φακός του κατέγραψε το πρώτο κοινό on-camera moment του ζευγαριού.

Η Τζίτζι Χαντίντ, χαμογελαστή και άνετη, απάντησε πρώτη, σημειώνοντας πως «η εύρεση της χαράς» είναι το μυστικό της αυτοπεποίθησής της. Μάλιστα, αναγνώρισε τον Ντέιβιντ Κάρμι λέγοντας: «Έχω δει τα βίντεό σου. Πώς είσαι;». Ο Μπράντλεϊ Κούπερ απάντησε με χιούμορ, δηλώνοντας ότι «το να είσαι ζωντανός» είναι αυτό που τον κάνει σίγουρο για τον εαυτό του. Όταν ο creator ζήτησε από το super model μία μικρή συμβουλή για όσους παλεύουν με την αυτοπεποίθησή τους, εκείνη απάντησε σύντομα, αλλά με ουσία: «Να το παίρνεις μέρα με τη μέρα».

Η τελευταία κοινή δημόσια εμφάνιση πριν το viral βίντεο

Αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που το ζευγάρι βρέθηκε στο φακό των φωτογράφων τις τελευταίες εβδομάδες. Στα μέσα Νοεμβρίου, έδωσαν το «παρών» στον αγώνα των Φιλαδέλφεια Ίγκλες απέναντι στους Ντιτρόιτ Λάιονς, ντυμένοι και οι δύο στα πράσινα, προκειμένου να στηρίξουν την αγαπημένη ομάδα του ηθοποιού.

Η Τζίτζι Χαντίντ και ο Μπράντλεϊ Κούπερ μπορεί να μην μιλάνε για τη σχέση τους, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει πως είναι κλεισμένοι στο σπίτι τους. Απολαμβάνουν τις εξόδους τους στη Νέα Υόρκη, είτε μόνοι είτε μαζί με τα παιδιά τους, γεμίζοντας την καθημερινότητα με όμορφες στιγμές. Αυτός είναι και ο λόγος που έχουμε δει αρκετές φορές κοινές φωτογραφίες τους να φιγουράρουν στα πρωτοσέλιδα των ξένων lifestyle μέσων.

Τζίτζι Χαντίντ - Μπράντλεϊ Κούπερ: 2 χρόνια μαζί

Οι πρώτες φήμες για τη σχέση της Τζίτζι Χαντίντ με τον Μπράντλεϊ Κούπερ κυκλοφόρησαν τον Οκτώβριο του 2023, όταν εθεάθησαν σε δείπνο στο γνωστό Via Carota του West Village. Πηγές από το περιβάλλον τους ανέφεραν τότε, ότι η σχέση ήταν ακόμη «χαλαρή», ωστόσο υπήρχε ολοφάνερη χημεία και μια φυσική κατανόηση λόγω της απαιτητικής καθημερινότητάς τους.

Από τότε μέχρι σήμερα έχουν συμπληρώσει δύο χρόνια κοινής πορείας, με τη σχέση τους όλο να δυναμώνει. Παρά τη φήμη τους, έχουν προσπαθήσει να προστατέψουν την ιδιωτική ζωή τους, διασφαλίζοντας την ηρεμία τους σε προσωπικό επίπεδο.

