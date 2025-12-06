Η Σίντνεϊ Σουίνι απαντά για τη διαφήμιση με τα τζιν που δίχασε: “Είμαι κατά του μίσους και της διχόνοιας”

Η Σίντνεϊ Σουίνι, που πριν λίγους μήνες βρέθηκε στο στόχαστρο λόγω της πολυσυζητημένης διαφήμισης της American Eagle, έδωσε την απάντησή τους σε όσους την κατέκριναν.

Η Σίντνεϊ Σουίνι αποτελεί ένα από τα πιο προβεβλημένα πρόσωπα του Χόλιγουντ για το 2025 και οι λόγοι ποικίλουν. Από τη μία η καριέρα της, η οποία «άνθισε» κατά τη διάρκεια του έτους, από την άλλη η προσωπική ζωή της, που βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας και, τέλος, οι δηλώσεις της, οι οποίες έγιναν συχνά αντικείμενο σχολιασμού. Μία από αυτές τις στιγμές που σχολιάστηκαν έντονα, ήταν η συμμετοχή της στην καμπάνια της American Eagle.

Η εν λόγω καμπάνια προκάλεσε έντονη συζήτηση, καθώς η χρήση της λέξης «jeans» σε λογοπαίγνιο με τη λέξη «genes» (για τα γονίδια) θεωρήθηκε από κάποιους ως ρατσιστική και ως υπόδειξη γενετικής ανωτερότητας. Κριτική ασκήθηκε, επίσης, για το γεγονός ότι η καμπάνια φαίνεται να απευθύνεται κυρίως στους άντρες, ενώ αρκετοί εντόπισαν ομοιότητες με την αμφιλεγόμενη διαφημιστική καμπάνια της Μπρουκ Σιλντς τη δεκαετία του 1980, που είχε προκαλέσει αντιδράσεις για σεξουαλικοποίηση του μοντέλου.

Η Σίντνεϊ Σουίνι απαντά για την αμφιλεγόμενη διαφήμιση της American Eagle

Σε συνέντευξή της στο People, η Σίντνεϊ Σουίνι απάντησε στα κακεντρεχή σχόλια, υποστηρίζοντας πως δεν περίμενε σε καμία περίπτωση τις αντιδράσεις που ακολούθησαν: «Ειλικρινά, έμεινα έκπληκτη από τις αντιδράσεις. Το έκανα γιατί αγαπώ τα τζιν και το brand. Δεν υποστηρίζω τις απόψεις που κάποιοι επέλεξαν να συνδέσουν με την καμπάνια. Πολλοί μου απέδωσαν κίνητρα και ετικέτες που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα», δήλωσε.

Η ηθοποιός, που σπάνια μπαίνει στη διαδικασία να απαντήσει ανοιχτά σε σχόλια που την αφορούν, επισήμανε πως τάσσεται κατά της διχόνοιας, απορρίπτοντας τέτοιες συμπεριφορές. «Όποιος με ξέρει, ξέρει ότι πάντα προσπαθώ να ενώνω τους ανθρώπους. Είμαι κατά του μίσους και της διχόνοιας. Στο παρελθόν η στάση μου ήταν να μην απαντώ σε αρνητικά ή θετικά δημοσιεύματα, αλλά πρόσφατα συνειδητοποίησα ότι η σιωπή μου πάνω σε αυτό το θέμα διεύρυνε το χάσμα και δεν το μείωσε. Ελπίζω, λοιπόν, αυτή η νέα χρονιά να φέρει περισσότερη προσοχή σε αυτά που μας ενώνουν και όχι σε αυτά που μας χωρίζουν», κατέληξε.

Τότε, το γνωστό brand ρούχων είχε τοποθετηθεί για τον σάλο που είχε ξεσπάσει, γράφοντας σε ανάρτησή του: «Η καμπάνια “Sydney Sweeney has great jeans” ήταν και παραμένει μια ιστορία για τζιν. Τα δικά της τζιν. Η δική της ιστορία. Συνεχίζουμε να γιορτάζουμε το πώς κάθε άνθρωπος φορά τα τζιν της AE με αυτοπεποίθηση, με τον δικό του τρόπο. Τα υπέροχα τζιν δείχνουν ωραία σε όλους».

