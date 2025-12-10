Τελικά, δεν ήταν ψέμα: Η Πάμελα Άντερσον είχε ερωτική σχέση με τον Λίαμ Νίσον, αλλά έληξε άδοξα

Η Πάμελα Άντερσον εξομολογήθηκε πως υπήρξε ζευγάρι με τον Λίαμ Νίσον, διαψεύδοντας τους κακοπροαίρετους που υποστήριζαν πως αυτή η σχέση είναι πλασματική.

Η Πάμελα Άντερσον και ο Λίαμ Νίσον βρέθηκαν στο επίκεντρο της δημοσιότητας το προηγούμενο διάστημα, καθώς πλήθος δημοσιευμάτων τους ήθελαν ζευγάρι. Οι πρώτες φήμες άρχισαν να κυκλοφορούν κατά τη διάρκεια των κοινών εμφανίσεών τους για την προώθηση της ταινίας τους «The Naked Gun», με άλλους να αναφέρουν ότι είναι ένα «ερωτευμένο ζευγάρι» κι άλλους να ισχυρίζονται πως αυτή η σχέση αποτελεί «προϊόν PR» και δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα «επικοινωνιακό τρικ».

Και φτάνουμε στο σήμερα: η Πάμελα Άντερσον παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό People και αποκάλυψε πρώτη φορά τη σχέση της με τον Λίαμ Νίσον. Η ηθοποιός διέψευσε κατηγορηματικά όσους ισχυρίστηκαν πως η σχέση τους ήταν πλασματική, λέγοντας πως μετά το τέλος των γυρισμάτων ήρθαν αρκετά κοντά. Όπως είπε, ανάμεσά τους αναπτύχθηκε ερωτική σχέση, ωστόσο πολύ σύντομα κατάλαβαν πως δεν διανύουν το ίδιο μονοπάτι και αποφάσισαν να βάλουν μια τελεία σε αυτή την ιστορία.

Getty Images

Η Πάμελα Άντερσον απαντά για τη σχέση της με τον Λίαμ Νίσον

«Αν θέλετε οπωσδήποτε να ξέρετε, ο Λίαμ και εγώ είχαμε μια ερωτική σχέση για λίγο, αλλά μόνο αφότου τελειώσαμε τα γυρίσματα», υποστήριξε η Πάμελα Άντερσον. Η ηθοποιός παραδέχτηκε πως πέρασε μια εβδομάδα στο σπίτι του στη Νέα Υόρκη, όμως αυτή συναναστροφή έληξε άδοξα. «Είχα το δικό μου δωμάτιο. Ήρθαν και οι δύο βοηθοί μας. Ακόμη και μέλη της οικογένειας πέρασαν να μας δουν», ανέφερε.

Παράλληλα, η Πάμελα Άντερσον γνωστοποίησε μερικές στιγμές της καθημερινότητάς τους, περιγράφοντας: «Πήγαμε για φαγητό σε ένα μικρό γαλλικό εστιατόριο, όπου με σύστησε ως “τη μέλλουσα κυρία Νίσον”». Ακόμα, πέρασαν χρόνο στον κήπο του σπιτιού του, με την ίδια να σχολιάζει: «φρόντισα μια τριανταφυλλιά που είχε πνιγεί από τη μέντα… Χάρηκα που βοήθησα, και εκείνος το εκτίμησε». Όσον αφορά στη σχέση τους σήμερα, η Πάμελα Άντερσον εξήγησε: «Τραβήξαμε χωριστούς δρόμους για να δουλέψουμε σε άλλες ταινίες».

Pamela Anderson Breaks Silence on 'Intimate' Romance with Liam Neeson — and Where They Stand Now (Exclusive) https://t.co/0u7n4j6Op5 — People (@people) December 9, 2025

Παράλληλα, η ηθοποιός έδωσε τη δική της απάντηση σε όσους βιάστηκαν να χαρακτηρίσουν τη σχέση τους «επικοινωνιακό κόλπο», τονίζοντας: «Πάντα γελούσα όταν ο κόσμος νόμιζε πως “αυτό είναι διαφημιστικό τρικ”. Και εγώ σκεφτόμουν, “Διαφημιστικό τρικ; Αυτό είναι αληθινό. Έχουμε πραγματικά συναισθήματα”». Και κατέληξε: «Λατρεύω τον Λίαμ, αλλά είμαστε καλύτερα ως φίλοι, για να είμαι απολύτως ειλικρινής».