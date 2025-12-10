Ο Τζάστιν Θερού και η Νικόλ Μπράιντον Μπλουμ περιμένουν το πρώτο παιδί τους

Το ερωτευμένο ζευγάρι, που παντρεύτηκε τον Μάρτιο του 2025, θα αποκτήσει σε λίγους μήνες το πρώτο παιδί του.

Το 2026 αναμένεται ιδιαίτερα ξεχωριστό για τον Τζάστιν Θερού και τη Νικόλ Μπράιντον Μπλουμ, αφού αναμένεται να υποδεχτούν στον κόσμο το πρώτο παιδί τους! Οι stars του Χόλιγουντ, που επισφράγισαν την αγάπη τους τον περασμένο Μάρτιο στο Μεξικό, θα μεγαλώσουν σύντομα την οικογένειά τους, όπως επιβεβαίωσε πηγή από το περιβάλλον τους στο People.

Από την αρχή της σχέσης τους μέχρι σήμερα, ο Τζάστιν Θερού και η Νικόλ Μπράιντον κρατούν χαμηλό προφίλ, καθώς, όπως έχει επισημάνει ο ίδιος σε συνεντεύξεις του, θέλει η ιδιωτική ζωή του να παραμένει εντός των τεσσάρων τοίχων του σπιτιού του. «Θέλω όλες μου οι σχέσεις να υπάρχουν μέσα στους τέσσερις τοίχους, σε όποιο δωμάτιο κι αν βρισκόμαστε. Έχοντας βρεθεί σε δημόσια σχέση, είναι πολύ πιο διασκεδαστικό να μην βρίσκομαι σε δημόσια σχέση», είχε δηλώσει στο παρελθόν.

Getty Images @Mondadori Portfolio

Ο Τζάστιν Θερού και η Νικόλ Μπράιντον είχαν προσπαθήσει να κρατήσουν μυστική την είδηση του γάμου τους και ακριβώς το ίδιο κάνουν και τώρα με την εγκυμοσύνη. Η απόκτηση ενός παιδιού ασφαλώς και αποτελεί ένα ευτυχές γεγονός, ωστόσο οι δυο τους προτίμησαν να μοιραστούν τη χαρά τους μόνο τα αγαπημένα πρόσωπα του κύκλου τους.

Η σχέση του Τζάστιν Θερού και της Νικόλ Μπράιντον ξεκίνησε στις αρχές του 2023. Το καλοκαίρι του 2024, ο χολιγουντιανός σταρ έκανε πρόταση γάμου στην αγαπημένη του και, επίσης, ηθοποιό, κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού τους στην Ιταλία, χαρίζοντάς της ένα διαμαντένιο δαχτυλίδι.

Getty Images

Προς το παρόν, δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας περαιτέρω πληροφορίες για την εγκυμοσύνη της 30χρονης ηθοποιού. Στην τελευταία δημόσια εμφάνισή της πάντως, στο πλευρό του συζύγου της, μπορούσες να καταλάβεις πως κάτι όμορφο συμβαίνει στη ζωή τους.