Η Αμάντα Σέιφριντ δεν μετανιώνει που αποκάλεσε τον Τσάρλι Κερκ “μισητό”, μετά τον θάνατό του - “Δεν θέλω να ζητήσω συγγνώμη”

Παρά τις έντονες αντιδράσεις που υπήρξαν από υποστηρικτές του Τσάρλι Κερ, η Αμάντα Σέιφριντ είναι αποφασισμένη να μην πάρει πίσω τα λόγια της.

Για τη δημόσια τοποθέτησή της σχετικά με τον Τσάρλι Κερκ, κλήθηκε να απαντήσει η Αμάντα Σέιφριντ σε πρόσφατη συνέντευξή της. Η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Αγγελία» (Housemade) είχε γράψει σε σχετική ανάρτηση στο Instagram - λίγο μετά τη δολοφονία του - πως ήταν ένας μισητός άνθρωπος, προκαλώντας τις έντονες αντιδράσεις των ακολούθων του. Θέλοντας να ξεκαθαρίσει την άποψή της, η ηθοποιός επέστρεψε με νέα ανάρτηση, γράφοντας:

«Ξεχνάμε τη λεπτότητα και την πολυπλοκότητα της ανθρώπινης φύσης. Μπορώ να εξοργίζομαι για τη μισογυνιστική και ρατσιστική ρητορική και ταυτόχρονα να συμφωνώ απόλυτα ότι η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ ήταν απολύτως τρομακτική και αδιανόητη. Κανείς δεν πρέπει να βιώνει τέτοιο επίπεδο βίας. Αυτή η χώρα θρηνεί πάρα πολλούς αλόγιστους και βίαιους θανάτους και πυροβολισμούς. Μπορούμε τουλάχιστον σε αυτό να συμφωνήσουμε;», ανέφερε αρχικά.

«Δεν θέλω να ρίξω κι άλλο λάδι στη φωτιά. Θέλω μόνο να μπορέσω να δώσω καθαρότητα σε κάτι που παρουσιάστηκε τόσο ανεύθυνα (αλλά κατανοητά) εκτός συμφραζομένων. Ζωντανός, ουσιαστικός διάλογος - δεν είναι αυτό που θα έπρεπε να έχουμε;», κατέληξε η ηθοποιός.

Η Αμάντα Σέιφριντ απαντά στον σάλο που προκλήθηκε μετά τη δήλωσή της για τον Τσάρλι Κερκ

Σε νέα συνέντευξή της στο «Who What Wear», η Αμάντα Σέιφριντ αρνήθηκε να ζητήσει συγγνώμη για τη δήλωσή της, εξηγώντας τη θέση της: «Δεν πρόκειται να ζητήσω γα@@@ συγγνώμη γι’ αυτό. Δηλαδή, για όνομα του Θεού, σχολίασα ένα πράγμα», είπε η υποψήφια για Όσκαρ. «Είπα κάτι που βασιζόταν στην πραγματικότητα, σε πραγματικό υλικό και αληθινές δηλώσεις. Αυτά που είπα ήταν εντελώς εμπεριστατωμένα, και φυσικά έχω το δικαίωμα να εκφράσω άποψη».

Συνεχίζοντας τον λόγο της, η ηθοποιός τόνισε: «Ευτυχώς που υπάρχει το Instagram. Μπόρεσα να δώσω λίγη καθαρότητα, και ήταν ένας τρόπος να ξαναπάρω τη φωνή μου, γιατί ένιωσα ότι μου την είχαν αφαιρέσει και την είχαν βάλει σε άλλο πλαίσιο - πράγμα που, φυσικά, κάνει ο κόσμος».

Να θυμίσουμε, πως ο Τσάρλι Κερκ δολοφονήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα. Τη στιγμή των πυροβολισμών υπήρχε live μετάδοση, ενώ πολλοί από τους συμμετέχοντες βιντεοσκοπούσαν την ομιλία, με αποτέλεσμα οι εικόνες από τη δολοφονία του να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου. Ο Τσάρλι Κερκ ήταν 31 ετών - υπερασπιστής του Ντόναλντ Τραμπ - και συχνά προκαλούσε με τις ακροδεξιές δηλώσεις και απόψεις του.

