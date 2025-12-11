Τζέιν Σέιμουρ: «Θα γίνω 75 την επόμενη χρονιά και είμαι πολύ ενεργή σεξουαλικά»

«Δεν ξέρω πού πήγε όλος αυτός ο χρόνος, αλλά έχω την ενέργεια που είχα όταν ήμουν 40»

Η Τζέιν Σέιμουρ μπορεί να είναι 74 ετών, αλλά νιώθει πολλά-πολλά χρόνια νεότερη. Και έχει μερικά μυστικά να μοιραστεί για αυτό.

Σε μια συνέντευξή της στο περιοδικό People, η ηθοποιός μίλησε για τη διατήρηση ενός νεανικού πνεύματος καθώς μεγαλώνει. «Πρέπει πραγματικά να ξυπνάω το πρωί και να υπενθυμίζω στον εαυτό μου πόσο χρονών είμαι, επειδή μέσα μου, θα έλεγα ότι ακόμα νιώθω σαν να είμαι περίπου 40 ή 50, ίσως 40», είπε. «Δεν ξέρω πού πήγε όλος αυτός ο χρόνος, αλλά έχω την ενέργεια που είχα όταν ήμουν 40», συνέχισε.

Η Τζέιν Σέιμουρ υποστήριξε ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα να αντέξει τις πολλές μέρες γυρισμάτων. «Δουλεύω 12, 14 ώρες την ημέρα και κρατάω τον ρυθμό για όλους», αποκάλυψε. Μένει νέα, επειδή αγαπάει αυτό που κάνει, το κάνει με πάθος, αλλά όχι μόνο για αυτό. «Έχω εγγόνια και τα δικά μου παιδιά, μερικά από τα οποία είναι στις αρχές της δεκαετίας των 40. Είμαι μέρος του κοινωνικού τους κύκλου. Έτσι, ποτέ στην πραγματική μου ζωή δεν με έχουν βάλει στην ομάδα του "Α, τώρα είσαι μεγαλύτερη. Απλώς κάνεις παρέα με ανθρώπους που παίζουν γκολφ συνέχεια"», εξήγησε. «Καθόλου. Μάλλον το αντίθετο».

Για την ίδια, οι γυναίκες άνω των 50 μπορούν να είναι σέξι και σεξουαλικές. «Θα γίνω 75 του χρόνου και είμαι σεξουαλικά πολύ ενεργή». «Κοιτάζω τη μητέρα μου, όταν ήταν ακόμη στη ζωή, και στα 50 θα έλεγα ότι ήταν μεσήλικη. Εγώ δεν αισθάνομαι καθόλου έτσι. Νιώθω πολύ γεμάτη ενέργεια. Έχω περισσότερη ενέργεια από τους περισσότερους νέους στο set. Δουλεύω περισσότερο και πιο σκληρά και το λατρεύω», τόνισε.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η ηθοποιός μιλάει για τη σεξουαλική της ζωή. Υπενθυμίζουμε ότι την περασμένη χρονιά, αποκάλυψε πως απολαμβάνει την ερωτική της ζωή περισσότερο από ποτέ. «Το σεξ τώρα είναι πιο υπέροχο και παθιασμένο από οποιαδήποτε άλλη φορά θυμάμαι, επειδή βασίζεται στην εμπιστοσύνη, την αγάπη και την εμπειρία», υποστήριξε. Σύμφωνα με την ίδια, μετά τα 60 συνειδητοποιείς ότι η οικειότητα μπορεί επίσης να είναι ιδιοτελής. Και για την Τζέιν Σέιμουρ η σεξουαλική ζωή δεν χρειάζεται να τελειώσει στα 60, γιατί «στο τέλος της ημέρας, όλοι αναζητούν κάτι που αιματώνει μια συγκεκριμένη περιοχή», υποστήριξε.

