Η Κλόε Καρντάσιαν έχει να έρθει σε ερωτική επαφή 4 χρόνια, γιατί θέλει την ελευθερία της

Η Κλόε Καρντάσιαν μίλησε ανοιχτά για την προσωπική ζωή της και την απόφασή της να μην έχει σεξουαλικές επαφές.

Η οικογένεια Καρντάσιαν μας έχει συνηθίσει στις προσωπικές αποκαλύψεις. Συνεπώς, η απόφαση της Κλόε Καρντάσιαν να μιλήσει ανοιχτά για τη σεξουαλική ζωή της, δεν μας εξέπληξε. Η μικρότερη αδερφή της Κιμ Καρντάσιαν και μητέρα δύο παιδιών παραδέχτηκε σε πρόσφατο επεισόδιο του reality «The Kardashians» πως εδώ και τέσσερα χρόνια έχει «πατήσει» παύση στη σεξουαλική ζωή της - δηλαδή από τότε που χώρισε από τον Τρίσταν Τόμπσον, λίγο πριν γεννηθεί ο γιος τους.

Σε ερώτηση, λοιπόν, για το αν πράγματι έχει τέσσερα χρόνια να έρθει σε ερωτική επαφή, η Κλόε Καρντάσιαν απάντησε καταφατικά, λέγοντας: «Ναι, τέσσερα χρόνια αυτόν τον Δεκέμβριο». Μη χάνοντας το χιούμορ της, η influencer είπε πως έχει «ιστούς αράχνης» εξαιτίας της σεξουαλικής αποχής, προσθέτοντας πως «δεν έχω νιώσει τίποτα εκεί κάτω εδώ και τόσα χρόνια».

Όπως διευκρίνησε, πρόκειται για μια συνειδητή επιλογή. Μάλιστα, παραδέχτηκε, πως δεν της λείπει καθόλου ο ρομαντισμός, ούτε κάποιος μεγάλος έρωτας που θα φέρει τα πάνω-κάτω στη ζωή της.

«Δεν νομίζω ότι κάποιος άντρας ή κάποιο ραντεβού θα έρθουν σύντομα στη ζωή μου. Ούτε το θέλω. Αυτή τη στιγμή, δεν με νοιάζει αν κάποιος με καλεί ή μου στέλνει μήνυμα. Αφήστε με να κάνω τη δουλειά μου. Μείνετε μακριά μου», ανέφερε με έντονο ύφος, ξεκαθαρίζοντας πως το σενάριο να κάνει μια καινούργια σχέση δεν συγκαταλέγεται στα πλάνα της.

«Όταν σκέφτομαι την αγάπη και λέω, "αχ, μου λείπουν οι πεταλούδες στο στομάχι” μετά λέω, όχι, δεν μου λείπουν, γιατί μετά θα σκέφτομαι, "δεν με πήρε τηλέφωνο. Δεν μου έστειλε μήνυμα. Όχι. Είστε όλοι τρελοί και το μόνο που κάνετε είναι να προσθέτετε προβλήματα, δράμα, άγχη και δάκρυα. Αγόρια. Ουφ, υπερβολή. Όχι», δήλωσε σε άλλο σημείο της συζήτησης.

Η Κλόε Καρντάσιαν έχει αποφασίσει να διαφυλάξει την ψυχική υγεία της και να προστατέψει τον εαυτό της από τοξικούς ή προβληματικούς συντρόφους, αποφεύγοντας κάθε ερωτική σχέση.