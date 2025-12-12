Η Μπιάνκα Σένσορι σε πολύ Μπρίτνεϊ Σπίαρς εμφάνιση με ολόσωμη φόρμα από κόκκινο λάτεξ

Με έμπνευση από το «Oops!… I Did It Again» και τα 00s εμφανίστηκε η καλλιτέχνις και σύζυγος του Κάνιε Γουέστ στην έκθεσή της στη Σεούλ

Είτε είναι πλήρως καλυμμένη είτε σχεδόν γυμνή, μπορούμε πάντα να βασιζόμαστε στη Μπιάνκα Σένσορι για να κάνει ένα fashion statement -και φυσικά να προκαλέσει. Αν και η τελευταία της εμφάνιση ήταν σίγουρα πιο καλυμμένη από το συνηθισμένο της στυλ, η επιλογή της, μιας φωτεινής κόκκινης ολόσωμης φόρμας από λάτεξ (catsuit), μαγνήτισε όλα τα βλέμματα.

Η εφαρμοστή εμφάνιση περιλάμβανε ψηλό λαιμό, ενσωματωμένα γάντια και μπότες με τακούνι – ήταν εντελώς καλυμμένη από τον λαιμό και κάτω.

«BIO POP (THE ORIGIN)»: Η έκθεση στην Κορέα

Κατά τη διάρκεια της έκθεσής της στη Σεούλ της Κορέας, την Πέμπτη, η αρχιτέκτονας και καλλιτέχνις παρουσίασε ένα νέο έργο σύγχρονης περφόρμανς, με τίτλο «BIO POP (THE ORIGIN)».

Ήταν η πρώτη της διεθνής έκθεση τέχνης, κατά την οποία κινήθηκε στον χώρο, καθισμένη πάνω σε μια καρέκλα φτιαγμένη από μια φιγούρα με νουντ λάτεξ ολόσωμη φόρμα, κάτω από μια παρόμοια γυναικεία φιγούρα που λειτουργούσε ως φωτιστικό.

Ο σύζυγός της, Κάνιε Γουέστ, ντυμένος στα μαύρα, έδωσε το παρών για να την υποστηρίξει.

Η σύγκριση με την Μπρίτνεϊ Σπίαρς

Η εμφάνισή της με το έντονο κόκκινο χρώμα δεν θα μπορούσε παρά να μας θυμίσει μια άλλη (εξαιρετικά εμβληματική) κόκκινη ολόσωμη φόρμα από λάτεξ: το look της Μπρίτνεϊ Σπίαρς στο μουσικό βίντεο «Oops!… I Did It Again» του 2000, το οποίο είχε σχεδιάσει ο Michael Bush.

Σύμφωνα με τη Vogue, εκείνη η εμφάνιση ήταν στην πραγματικότητα μια προσθήκη της τελευταίας στιγμής, καθώς ο σχεδιαστής «δημιούργησε την κόκκινη φόρμα από λάτεξ μέσα σε μια νύχτα».

Η τέχνη και η απουσία αξεσουάρ

Παραδόξως, η Σένσορι δεν φορούσε καθόλου αξεσουάρ κατά τη διάρκεια της περφόρμανς. Αυτό προκαλεί εντύπωση, καθώς η σχεδιάστρια πολυμέσων μόλις κυκλοφόρησε δύο κομμάτια κοσμήματος από ασήμι, εμπνευσμένα από ιατρικά εργαλεία.