Ίθαν Χοκ: «Λυπάμαι για τα δύσκολα παιδικά χρόνια που βίωσε η κόρη μου»

Ο Ίθαν Χοκ μιλάει για τις δύσκολες στιγμές της παιδικής ηλικίας της κόρης του, Μάγιας Χοκ, εκφράζοντας παράλληλα την υπερηφάνεια του για την καλλιτεχνική της πορεία.

Ο Ίθαν Χοκ μίλησε με ειλικρίνεια για τις προκλήσεις και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε η κόρη του, Μάγια Χοκ, κατά την παιδική της ηλικία, αποκαλύπτοντας μια πιο προσωπική και τρυφερή πλευρά του. Σε συνέντευξη με τη Σίντι Σούινεϊ για τη σειρά συζητήσεων «Actors on Actors» του Variety, ο 55χρονος ηθοποιός παραδέχτηκε ότι υπήρχαν στιγμές που ήταν «πολύ δύσκολες και περίπλοκες» για τη Μάγια, κάτι για το οποίο νιώθει βαθιά λύπη.

Παρά το γεγονός ότι ο Χοκ δεν ανέλυσε λεπτομερώς τα εμπόδια που αντιμετώπισε η κόρη του, ανέφερε ότι γνώριζε από πολύ νωρίς ότι η Μάγια θα ακολουθούσε καλλιτεχνική πορεία. «Ήξερα ότι θα ήταν πολύ καλή», είπε, αναφερόμενος στην κόρη του που σήμερα πρωταγωνιστεί σε δημοφιλείς σειρές και ταινίες, όπως το "Stranger Things" του Netflix και το "Once Upon a Time in Hollywood" του Κουέντιν Ταραντίνο. Ο Χοκ εξήγησε ότι η τέχνη αποτέλεσε το ασφαλές καταφύγιο της κόρης του από μικρή ηλικία, που διαρκώς κατέφευγε στην ζωγραφική με ακουαρέλες, στον χορό και το τραγούδι.

getty images

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε επίσης σε μια ιδιαίτερη στιγμή κατά την εφηβεία της Μάγια, όταν ένας δάσκαλος είχε ανησυχήσει για την ευτυχία της και τη ρώτησε αν ήταν χαρούμενη. Η απάντηση της Μάγια, θυμάται ο Χοκ, τον είχε συγκλονίσει: «Δεν νομίζω ότι είναι μια ενδιαφέρουσα ερώτηση αυτή. Νομίζω ότι υπάρχουν πολύ πιο ενδιαφέρουσες ερωτήσεις από το αν είμαι ευτυχισμένη ή όχι. Είμαι ευτυχισμένη; Όχι. Αλλά δεν επιδιώκω να είμαι ευτυχισμένη». Ο Ίθαν περιέγραψε την αντίδρασή του λέγοντας: «Σκέφτηκα: “Αγαπώ αυτό το παιδί”». Η διαίσθηση του πατέρα του ήταν σωστή: η Μάγια, τώρα 27 ετών, έχει εξελιχθεί σε μια επιτυχημένη ηθοποιό και συνεχίζει να πρωταγωνιστεί σε σημαντικά πρότζεκτ, όπως οι επερχόμενες ταινίες One Night Only, Wishful Thinking και The Hunger Games: Sunrise on the Reaping.

Ο Ίθαν Χοκ είναι επίσης πατέρας άλλων τριών παιδιών. Μαζί με την πρώην σύζυγό του, Ούμα Θέρμαν, έχει έναν γιο, τον Λέβον, 23 ετών, ενώ με τη σύζυγό του Ράιαν Σόουχιουζ έχει δύο κόρες, την Κλεμεντάιν Τζιν, 17 ετών, και την Ιντιάνα, 14 ετών. Ο Χοκ τόνισε ότι η προστασία της ιδιωτικής ζωής των παιδιών του αποτελεί βασικό λόγο για τον οποίο αποφεύγει να μιλάει δημοσίως για το διαζύγιό του από την Θέρμαν το 2005. «Δεν μπορώ να μιλήσω για αυτό, γιατί έχω υποσχεθεί πολλές φορές στα παιδιά μου να μην μιλάω δημόσια για το διαζύγιο», εξήγησε, προσθέτοντας ότι το διαζύγιο ήταν «πολύ δύσκολο».

Παρά τις δυσκολίες, ο Ίθαν Χοκ εκφράζει υπερηφάνεια για τη Μάγια και τη δυνατότητά της να αντιμετωπίζει τη ζωή με ωριμότητα και δημιουργικότητα. Ο ηθοποιός περιέγραψε την κόρη του ως ένα παιδί με εντυπωσιακή διαίσθηση, που από πολύ νωρίς ενδιαφερόταν για την ανθρώπινη επικοινωνία και εξέφραζε σκέψεις που ξεπερνούσαν την ηλικία της. Η καλλιτεχνική πορεία της Μάγια φαίνεται να αποτελεί όχι μόνο ένα φυσικό ταλέντο, αλλά και έναν τρόπο να επεξεργαστεί τις εμπειρίες της και να βρει τη δική της φωνή.

Το μήνυμα του Ίθαν Χοκ είναι ξεκάθαρο: η ανατροφή μπορεί να είναι περίπλοκη και γεμάτη προκλήσεις, αλλά η αγάπη, η στήριξη και η εμπιστοσύνη στις δυνατότητες των παιδιών αποτελούν το θεμέλιο για την ανάπτυξή τους. Μέσα από τις προσωπικές του αποκαλύψεις, ο Χοκ δείχνει ότι, παρά τις δυσκολίες, είναι δυνατόν να μεγαλώσει κανείς παιδιά που όχι μόνο επιβιώνουν, αλλά ανθίζουν δημιουργικά και συναισθηματικά.