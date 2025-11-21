Ο Ίθαν Χοκ μίλησε για το πολύκροτο διαζύγιο με την Ούμα Θέρμαν, δύο δεκαετίες μετά

Το ζευγάρι πήρε επίσημα διαζύγιο το 2005

Ίθαν Χοκ και Ούμα Θέρμαν γνωρίστηκαν το 1997, στα γυρίσματα της ταινίας Gattaca. Την εποχή εκείνη, και οι δύο, θεωρούνταν ανερχόμενοι πρωταγωνιστές του Χόλιγουντ. Η σχέση τους αναπτύχθηκε τόσο γρήγορα που έναν χρόνο αργότερα παντρεύτηκαν. Το 1998 καλώς όρισαν και το πρώτο τους παιδί, με το δεύτερο να έρχεται το 2002.

Οι δύο ηθοποιοί είχαν αγγίξει την κορυφή της καριέρας τους, όταν τα προβλήματα στην σχέση τους άρχισαν να βγαίνουν στην επιφάνεια. Η πίεση της δημοσιότητας σε συνδυασμός με τα πολύωρα γυρίσματα έφεραν την ρήξη. Το 2005, Ίθαν Χοκ και Ούμα Θέρμαν πήραν και επίσημα διαζύγιο, για το οποίο ο ηθοποιός μίλησε με ειλικρίνεια, δύο δεκαετίες αργότερα, στους Los Angeles Times. «Η δημοσιότητα λειτουργεί σαν βενζίνη στη φωτιά. Αλλά αυτό που κάνει ένα διαζύγιο πραγματικά δύσκολο είναι ακριβώς ό,τι το κάνει δύσκολο για όλους - οι οικογενειακές ισορροπίες, το πώς θα στηρίξεις τα παιδιά σου. Ζηλεύω όσους καταφέρνουν να χωρίσουν ειρηνικά».

Φυσικά, ο Ίθαν Χοκ αποφεύγει να μιλήσει ανοιχτά για το πολυσυζητημένο διαζύγιό του, επομένως έκλεισε τη συζήτηση, με μια υπόσχεση στον εαυτό του: «Δεν μπορώ πραγματικά να το συζητήσω. Έχω ορκιστεί στα παιδιά μου αμέτρητες φορές ότι δεν θα μιλάω δημόσια για το διαζύγιο», και παραδέχτηκε πως «αν έχεις την ευκαιρία να ταξιδεύεις, αντιλαμβάνεσαι πως παντού οι άνθρωποι δυσκολεύονται να μείνουν παντρεμένοι».

Αναφερόμενος στη ζωή του μετά τον χωρισμό, ο ΊΘαν Χοκ αποκάλυψε ότι τότε πίστευε πως δεν θα έκανε ποτέ ξανά οικογένεια. «Ήμουν σίγουρος ότι δεν ήθελα άλλα παιδιά και ότι θα έμενα μόνος για πάντα. Αλλά μετά γνώρισα τον καλύτερό μου φίλο και μου άρεσε να τη φιλάω», είπε χαμογελώντας για τη σύζυγό του, Ράιαν Σόουχιουζ, με την οποία έχει δύο κόρες. Η ίδια είχε εργαστεί παλαιότερα ως νταντά της οικογένειας.

Σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει τον Σεπτέμβριο στο περιοδικό GQ, ο Ίθαν Χοκ είχε αναφερθεί στο πώς τα μέσα ενημέρωσης είχαν καλύψει τον χωρισμό του, χαρακτηρίζοντας την εμπειρία εξευτελιστική. «Είναι σχεδόν εξευτελιστικό, ακόμη και όταν γράφουν θετικά πράγματα».

Μάλιστα, ο ηθοποιός απάντησε και στο γιατί οι ηθοποιοί ερωτεύονται συχνά στα γυρίσματα, εξηγώντας πως η ένταση της δημιουργικής οικειότητας είναι σαν «ένα παιχνίδι μπουκάλας». «Είναι μια τεράστια έξαψη, επικίνδυνη και συναρπαστική. Ανεβάζει τη θερμοκρασία της ζωής σου. Μοιάζει με έρωτα σε θερινή κατασκήνωση, δεν έχει καμία σχέση με την καθημερινότητα. Εκεί είναι η παγίδα».