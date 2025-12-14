Η Ελ Φάνινγκ για την αυτοπεποίθηση, τα «όχι» και τη συνεργασία με τη Ντακότα

Η Ελ Φάνινγκ μιλά για τον νέο της ρόλο στο νορβηγικό δράμα Sentimental Value, τη μετάβασή της από παιδική ηθοποιό σε νεαρή ενήλικη και την πολυαναμενόμενη συνεργασία της με την αδελφή της.

Η Ελ Φάνινγκ μιλάει στο Variety Awards Circuit Podcast για τον νέο της ρόλο στο νορβηγικό δράμα Sentimental Value, τη μετάβασή της από παιδική ηθοποιό σε νεαρή ενήλικη ηθοποιό και την πολυαναμενόμενη συνεργασία της με την αδελφή της, Ντάκοτα, στην ταινία The Nightingale. Μέσα από τις εμπειρίες της, αναδεικνύει τη σημασία του να θέτεις όρια και να πιστεύεις στην αξία σου, ακόμα και σε μια απαιτητική βιομηχανία όπως το Χόλιγουντ.

Η πρώτη ψεύτικη σύλληψη της Ελ Φάνινγκ έγινε σε μια συναυλία της Sabrina Carpenter, μια εμπειρία που μοιράστηκε με χιούμορ με την αδελφή της, Ντάκοτα. Παρά την παιγνιώδη φύση της, η Φάνινγκ εξηγεί πως η εμπειρία της έμαθε για την αξία της κοινής υποστήριξης και της συναισθηματικής ισορροπίας.

Στο Sentimental Value, υποδύεται τη Ρέιτσελ Κεμπ, μια ηθοποιό που πρέπει να μάθει το δύσκολο μάθημα του να απομακρύνεται από κάτι που επιθυμεί απεγνωσμένα. Η Φάνινγκ αναφέρει πως ταυτίστηκε αμέσως με τον χαρακτήρα, προκαλώντας δάκρυα μόλις διάβασε το σενάριο. Η προετοιμασία για τον ρόλο περιλάμβανε πρόβες στο Όσλο, γυρίσματα δράσης στη Νέα Ζηλανδία και σκηνές στην παραλία της Γαλλίας, μια διαδικασία που συνδύασε απαιτήσεις και συνεργασίες δύο στούντιο.

Η Ρέιτσελ Κεμπ είναι μια ηθοποιός σε κρίση, που αναζητά την ευκαιρία να αποδείξει την αξία της. Μέσα από τον ρόλο, η Φάνινγκ μάς υπενθυμίζει τη σημασία του να λέει κανείς «όχι» και να πιστεύει στον εαυτό του, ακόμη και όταν πρόκειται για μεγάλες ευκαιρίες.

Η καριέρα της Ελ ξεκίνησε από τα δύο της χρόνια, και κατάφερε να μεταβεί με χάρη από παιδική σταρ σε νεαρή ενήλικη ηθοποιό, με σειρές όπως το The Great να της επιτρέπουν να δείξει την εξέλιξή της στο κοινό. Τώρα, ετοιμάζεται να γυρίσει την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία με τη Ντάκοτα, The Nightingale, ένα έργο που είχε προγραμματιστεί το 2020 αλλά καθυστέρησε λόγω πανδημίας.

Η Φάνινγκ βλέπει με ρεαλισμό τις πιθανότητες για Όσκαρ, επικεντρώνοντας την ενέργειά της στην καλλιτεχνική ανάπτυξη και στη σημασία των εμπειριών που την διαμορφώνουν. Μέσα από το Sentimental Value, η ίδια και η Ρέιτσελ μαθαίνουν ότι μερικές φορές το πιο γενναίο βήμα για μια ηθοποιό είναι να αποχωρήσει και να επιλέξει τον δρόμο που της ταιριάζει πραγματικά.