Η Αντζελίνα Τζολί δείχνει για πρώτη φορά την ουλή από τη διπλή μαστεκτομή στο εξώφυλλο του γαλλικού TIME

“Μοιράζομαι αυτές τις ουλές με πολλές γυναίκες που αγαπώ”, δήλωσε η Αντζελίνα Τζολί, δείχνοντας την ουλή στο στήθος της, δώδεκα χρόνια μετά τη μαστεκτομή.

Αποτελεί μία από τις ομορφότερες γυναίκες του πλανήτη. Ανήκει στη γενιά των ηθοποιών που το όνομά τους έγινε συνώνυμο με το Χόλιγουντ και ως εκ τούτου είναι μία από τις πιο ακριβοπληρωμένες επαγγελματίες της παγκόσμιας βιομηχανίας της υποκριτικής. Ωστόσο, όλα αυτά δεν είναι τίποτα περισσότερο παρά ταμπέλες για την Αντζελίνα Τζολί, η οποία έχει επιλέξει να ζει εντελώς διαφορετικά από το προφίλ που της έχουν «φορέσει». Σε μία από τις πιο προσωπικές εξομολογήσεις της καριέρας της, η ηθοποιός αναφέρθηκε στη διπλή μαστεκτομή, δείχνοντας για πρώτη φορά τις ουλές της.

Περισσότερα από δώδεκα χρόνια μετά την προληπτική επέμβαση, η Αντζελίνα Τζολί επέλεξε, μέσα από τη συνέντευξή της στο TIME France, να «μετατρέψει» το σώμα της σε φορέα ενημέρωσης και ενδυνάμωσης για εκατομμύρια γυναίκες. «Μοιράζομαι αυτές τις ουλές με πολλές γυναίκες που αγαπώ και συγκινούμαι κάθε φορά που βλέπω άλλες γυναίκες να μοιράζονται τις δικές τους», δήλωσε χαρακτηριστικά, ποζάροντας στο εξώφυλλο σε ένα ασπρόμαυρο «κλικ».

Όπως εξήγησε, η επιλογή της να μιλήσει δημόσια τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο συνδέεται με το γεγονός, ότι η γαλλική έκδοση του TIME αξιοποιεί τη συνέντευξη για να μεταδώσει πληροφορίες σχετικά με την υγεία του μαστού, την πρόληψη και την ενημέρωση γύρω από τον καρκίνο του μαστού. Η ιστορία της Αντζελίνας Τζολί με την ασθένεια ξεκινά από την οικογένειά της. Η μητέρα της, ηθοποιός Μαρσελίν Μπερτράν, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 56 ετών, νικημένη από τον καρκίνο, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά της.

Αυτό το θλιβερό γεγονός ώθησε την Αντζελίνα Τζολί να υποβληθεί σε γενετικό έλεγχο. Όπως είχε αποκαλύψει ήδη από το 2013, έφερε το γονίδιο BRCA1, το οποίο αύξανε δραματικά τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του μαστού. Η απόφασή της για προληπτική μαστεκτομή, όπως έχει δηλώσει, δεν ήταν εύκολη, αλλά της επανέφερε την ηρεμία στη ζωή της και μείωσε τις πιθανότητες νόσησης από 87% σε λιγότερο από 5%.

Στη συνέντευξή της, η Αντζελίνα Τζολί στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη καθολικής πρόσβασης στον γενετικό έλεγχο και στις προληπτικές εξετάσεις. «Κάθε γυναίκα πρέπει να μπορεί να καθορίζει τη δική της πορεία υγειονομικής φροντίδας και να έχει τις πληροφορίες που χρειάζεται για να λαμβάνει τεκμηριωμένες αποφάσεις», υπογράμμισε, επισημαίνοντας ότι η πρόσβαση στην πρόληψη δεν θα έπρεπε να εξαρτάται από τα οικονομικά μέσα ή τον τόπο κατοικίας.

SPLASH via Ideal Image

Η ηθοποιός επανέλαβε ότι ο λόγος που μίλησε δημόσια το 2013 ήταν για να ενθαρρύνει τις γυναίκες να ενημερώνονται για το σώμα και την υγεία τους. Στόχος της ήταν να αισθανθούν ότι δεν είναι μόνες. «Οι αποφάσεις για την υγεία είναι βαθιά προσωπικές και απαιτούν γνώση και στήριξη», επισήμανε. Όσον αφορά στο μήνυμά της είναι σαφές: οι ουλές δεν είναι κάτι που πρέπει να κρύβεται, αλλά μια υπενθύμιση δύναμης και γνώσης.

Η Αντζελίνα Τζολί τόνισε πως η δημόσια γνωστοποίηση της επέμβασής της πριν από δώδεκα χρόνια είχε απτό και μετρήσιμο αποτέλεσμα. Στη Γαλλία, οι προληπτικοί έλεγχοι αυξήθηκαν κατά περίπου 20%, ένα φαινόμενο που έμεινε γνωστό ως «φαινόμενο Αντζελίνα» και θεωρείται πρωτοφανές για τα δεδομένα της δημόσιας υγείας. Μέσα από αυτή συνέντευξη, το γαλλικό περιοδικό αναδεικνύει τη σημασία της πρόληψης του καρκίνου του μαστού, υπογραμμίζοντας ότι στη Γαλλία σχεδόν 20.000 περιστατικά κάθε χρόνο θα μπορούσαν να αποφευχθούν χάρη στη συστηματική συμμετοχή σε προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου.

