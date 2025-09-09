Με αφορμή την ηρωίδα που υποδύεται στη νέα ταινία «Couture», η Αντζελίνα Τζολί αναφέρθηκε στη μητέρα της, η οποία έχει “φύγει” από τη ζωή, μετά από μάχη που έδωσε με τον καρκίνο.

Η Αντζελίνα Τζολί όλα αυτά τα χρόνια που βρίσκεται στο προσκήνιο έχει επιλέξει να διαχωρίσει την προσωπική από την επαγγελματική ζωή της και έτσι σπάνια αναφέρεται δημόσια σε πράγματα που δεν αφορούν στη δουλειά της. Πρόσφατα, η ηθοποιός βρέθηκε στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο (TIFF) για την πρεμιέρα της καινούργιας ταινίας της με τίτλο «Couture».

Η ηθοποιός υποδύεται μια γυναίκα σκηνοθέτις, η οποία αναλαμβάνει ένα πολύ μεγάλο επαγγελματικό project - να δημιουργήσει ένα βίντεο από την Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι - τη στιγμή που διαγιγνώσκεται με καρκίνο του μαστού, ενώ καλείται να διαχειριστεί και ένα διαζύγιο. Ο κόσμος που είχε φτιάξει γύρω της καταρρέει και εκείνη πρέπει να αντιμετωπίσει μια σοβαρή περιπέτεια υγείας.

Η Αντζελίνα Τζολί αναφέρθηκε στην περίοδο που η μητέρα της είχε διαγνωστεί με καρκίνο

Μετά την προβολή της ταινίας, στο Princess of Wales Theatre, η Αντζελίνα Τζολί και οι συμπρωταγωνίστριές της Έλα Ρουμπφ και Ανίερ Ανέι, αλλά και η σκηνοθέτις, Αλίς Γουϊνοκούρ, μίλησαν για την ταινία και απάντησαν στις ερωτήσεις του κοινού, που είχε την τύχη να παρακολουθήσει την πρεμιέρα. Αρκετές από τις ερωτήσεις που έλαβαν σχετίζονταν με τον καρκίνο, με έναν από τους θεατές - ο οποίος πρόσφατα είχε χάσει ένα δικό του πρόσωπο - να ρωτάει την Αντζελίνα Τζολί ποιο είναι το μήνυμα που θέλει να ακούσουν όσοι δίνουν αυτή τη στιγμή τη «μάχη» τους με τον καρκίνο.

Η Αντζελίνα Τζολί με τη μητέρα της (στα αριστερά) Getty Images

Αυτή η ερώτηση ξύπνησε δυσάρεστες αναμνήσεις στην Αντζελίνα Τζολί, η οποία έχασε τη μητέρα της, όταν ήταν μόλις 57 ετών. «Λυπάμαι πολύ για την απώλειά σας. Νομίζω ότι θα πω κάτι που θυμάμαι από τη μητέρα μου, την περίοδο που πάλευε με τον καρκίνο. Μια φορά που είχαμε βγει για δείπνο και οι άνθρωποι τη ρωτούσαν πώς αισθανόταν, μου είπε: “Το μόνο που με ρωτούν όλοι είναι για τον καρκίνο”. Οπότε θα έλεγα, αν ξέρετε κάποιον που περνάει κάτι τέτοιο, ρωτήστε τον και για όλα τα άλλα στη ζωή του, ξέρετε; Είναι ένας άνθρωπος και εξακολουθεί να ζει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η μητέρα της Αντζελίνας Τζολί, Μαρσελίν Μπερτράντ, διαγνώστηκε το 1999 με καρκίνο των ωοθηκών και έπειτα με καρκίνο του μαστού. Μετά από έναν γενναίο αγώνα, πέθανε το 2007 σε ηλικία 57 ετών. Αυτός είναι και ο λόγος που η ηθοποιός υποβλήθηκε σε διπλή μαστεκτομή το 2013, μετά από μια σειρά από γενετικά τεστ, που επιβεβαίωσαν πως έχει υψηλές πιθανότητες να εμφανίσει καρκίνο.

