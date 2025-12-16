Η Μπιάνκα Σένσορι έκανε το ντεμπούτο της ως performer: Η 13λεπτη παράσταση βγαλμένη από την οικιακή ζωή προκάλεσε αίσθηση

Η Μπιάνκα Σένσορι έκανε το ντεμπούτο της στη performance art με την 13λεπτη παράσταση «BIO POP», συνδυάζοντας τέχνη, σωματικότητα και οικιακά αντικείμενα.

Μπορεί να έχουν περάσει μήνες από την τελευταία φορά που η Μπιάνκα Σένσορι μας απασχόλησε με κάποια αποκαλυπτική εμφάνιση, ωστόσο φρόντισε το «come back» της να κάνει κρότο. Η Αυστραλή αρχιτέκτονας και σύζυγος του Κάνιε Γουέστ έκανε το ντεμπούτο της στη performance art με την παράσταση «Bio Pop (The Origin)», η οποία παρουσιάστηκε στη Σεούλ της Νότιας Κορέας. Και όπως μπορείς να καταλάβεις, έγινε viral.

Η πρώτη performance της Μπιάνκα Σένσορι είναι βγαλμένη από την «οικιακή καθημερινότητα»

H «Bio Pop (The Origin)» είχε διάρκεια μόλις 13 λεπτά, όμως συγκέντρωσε την προσοχή με την ιδιαίτερη προσέγγιση της έννοιας του χώρου, του σώματος και της καθημερινότητας. Η παράσταση ξεκίνησε με τη Μπιάνκα Σένσορι να κινείται γύρω από μια μινιμαλιστική κουζίνα, φορώντας κόκκινη λατέξ ολόσωμη φόρμα και «φτιάχνοντας» ένα κέικ.

The bouquet Ye delivered to his wife Bianca after her art exhibit 🥹 pic.twitter.com/wpLI6v33zd — Yeezyrih (@Yeeezyrih) December 11, 2025

Στη συνέχεια, η σκηνή μεταμορφώθηκε σε ένα δωμάτιο, όπου ανθρώπινα σώματα ενσωματώθηκαν με έπιπλα και αντικείμενα, δημιουργώντας μια οπτική αναπαράσταση της σχέσης σώματος και χώρου. Γύρω της υπήρχαν ανθρώπινα ομοιώματα με περούκες, που την «καθρέφτιζαν» - ήταν δηλαδή σωσίες της. Η ύπαρξή τους στον χώρο στόχευε στην παρουσίαση των διαφορετικών εκδοχών του εαυτού της.

Σκοπός αυτής της σύνθεσης ήταν να προσκαλέσει το κοινό να αναλογιστεί τον ρόλο του σώματος και της ταυτότητας στην καθημερινή ζωή, όπως αναφέρεται στην επίσημη ιστοσελίδα της έκθεσης. Η Μπιάνκα Σένσορι επιθυμούσε να παρουσιάσει μια πρωτότυπη οπτική της καθημερινότητας, βάζοντας την προσωπική σφραγίδα της.

Σε σημείωσή της, η 30χρονη αρχιτέκτονας εξήγησε, ότι πίσω από αυτή την παράσταση κρύβεται η ιδέα πως «η οικογενειακή ζωή είναι η μητέρα όλων των επαναστάσεων». Και προσθέτει: «Ένα πορτρέτο υπό περιορισμό: γεννημένο μέσα στο σπίτι, το οικείο περιβάλλον διαμορφώνει το σώμα, το πνεύμα και τους ρόλους μας. Οι στάσεις που μαθαίνουμε στον ιδιωτικό χώρο, τις υιοθετούμε και δημόσια. Το σπίτι λειτουργεί σαν το πρώτο ιερό, κρατώντας τελετουργίες και κειμήλια, και χαράζει στο σώμα και στο πνεύμα τους δικούς του κανόνες. Όταν το οικείο μετατρέπεται σε κάτι παράξενο, γίνεται η μήτρα του συστήματος - ο χώρος όπου η οικειότητα, η περιοριστικότητα και η ταυτότητα χαράσσονται για πρώτη φορά».

