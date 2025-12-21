«Ήταν η ηρωίδα μου»: Πέθανε η αδελφή του Τζορτζ Κλούνεϊ, Άντα Ζάιντλερ, από καρκίνο

«Δεν έχω γνωρίσει ποτέ κανέναν άνθρωπο τόσο γενναίο. Η Αμάλ και εγώ θα την πεθυμήσουμε τρομερά»

Η αδελφή του Τζορτζ Κλούνεϊ, Αντέλια «Άντα» Ζάιντλερ, απεβίωσε σε ηλικία 65 ετών. Η δική του «ηρωίδα», όπως την αποκαλούσε, έχασε τη μάχη με τον καρκίνο και έφυγε από τη ζωή, την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου.

«Η αδελφή μου, η Άντα, ήταν η ηρωίδα μου», δήλωσε ο αγαπημένος ηθοποιός, Τζορτζ Κλούνεϊ στο PEOPLE σε μια αποκλειστική δήλωση. «Αντιμετώπισε τον καρκίνο με θάρρος και χιούμορ. Δεν έχω γνωρίσει ποτέ κανέναν άνθρωπο τόσο γενναίο. Η Αμάλ και εγώ θα την πεθυμήσουμε τρομερά». Σύμφωνα με τις πληροφορίες, Άντα, από την Αγκούστα του Κεντάκι, πέθανε «ειρηνικά, περιτριγυρισμένη από τους ανθρώπους που αγαπούσε» στο St. Elizabeth Healthcare στο Έντζγουντ του Κεντάκι.

Ποια ήταν η αδερφή του Τζορτζ Κλούνεϊ, Άντα Ζάιντλερ

Πήρε το όνομά της από την προγιαγιά της και γεννήθηκε στο Λος Άντζελες στις 2 Μαΐου 1960, από τον δημοσιογράφο και τηλεοπτικό παρουσιαστή Νικ Κλούνεϊ και τη συγγραφέα Νίνα Μπρους Γουόρεν. «Ταλαντούχα καλλιτέχνιδα, μοιράστηκε τις δεξιότητές της ως δασκάλα τέχνης στο δημοτικό σχολείο Augusta Independent School για αρκετά χρόνια», αναφέρει η νεκρολογία της. «Στο γυμνάσιο, οι ακαδημαϊκές της επιδόσεις την έκαναν να πληροί τις προϋποθέσεις για να γίνει National Merit Scholar. Η αγάπη της για το διάβασμα την έφερε σε επαφή με άλλους αναγνώστες σε μια τοπική λέσχη βιβλίου. Ήταν επίσης μέλος της Augusta Art Guild και πρώην grand marshal της ετήσιας White Christmas Parade της Augusta».

Η Άντα αργότερα φοίτησε στο κολέγιο του Λούισβιλ και του Βόρειου Κεντάκι και εργάστηκε ως λογίστρια. Παντρεύτηκε τον Νόρμαν Ζάιντλερ, έναν συνταξιούχο λοχαγό του στρατού, στην Αγκούστα στις 14 Μαρτίου 1987. Όλη η οικογένεια — και μεγάλο μέρος των κατοίκων της μικρής πόλης του Κεντάκι όπου ζούσαν — παρευρέθηκαν και συμμετείχαν στην τελετή, σύμφωνα με το Φωτογραφικό Αρχείο του Κεντάκι.

Αν και η Άντα διατηρούσε μια ιδιωτική ζωή και δεν εμφανιζόταν συχνά δημόσια, παρευρέθηκε στον γάμο του αδελφού της με την Αμάλ Κλούνεϊ στη Βενετία της Ιταλίας, στις 27 Σεπτεμβρίου 2014.