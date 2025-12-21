Anok Yai: Το μοντέλο της χρονιάς διαγνώστηκε με συγγενή ανωμαλία που «καταστρέφει» τους πνεύμονές της

«Τον τελευταίο χρόνο αντιμετωπίζω αυτήν τη σιωπηλή μάχη»

Η Anok Yai ανακηρύχθηκε «Μοντέλο της Χρονιάς» 2025 στα Fashion Awards. Έκανε παγκόσμια αίσθηση αφού «έγραψε» ιστορία ως το δεύτερο μαύρο μοντέλο που άνοιξε την επίδειξη μόδας για τον οίκο Prada, μετά τη Ναόμι Κάμπελ το 1997. Το όνειρό της, είναι να δείξει στους ανθρώπους ότι οι γυναίκες με σκούρο δέρμα μπορούν να είναι όμορφες (και είναι).

Πριν λίγες ώρες, η Anok Yai έκανε μια ανάρτηση στο προσωπικό της προφίλ στο IG, μιλώντας για τη «μάχη» που έδωσε με την υγεία της τον τελευταίο χρόνο, καθώς και την επέμβαση που έκανε πρόσφατα. Το super model, αποκάλυψε ότι της έχει διαγνωστεί μια συγγενής ανωμαλία στους πνεύμονες που «επιβαρύνει την καρδιά μου και καταστρέφει σιγά-σιγά τους πνεύμονές μου». Τον τελευταίο χρόνο, το για χρόνια ασυμπτωματικό πρόβλημα της, μετατράπηκε σε μια κατάσταση με ακραία συμπτώματα, όπως βήχα, αίμα, πόνο στο στήθος και δυσκολία στην αναπνοή που επηρέασαν την υγεία της.

«Τον τελευταίο χρόνο αντιμετωπίζω αυτήν τη σιωπηλή μάχη», έγραψε η Anok Yai στην ανάρτησή της στο Instagram την Παρασκευή, μαζί με αρκετά βίντεο από την ανάρρωσή της στο νοσοκομείο. Σημειώνοντας ότι ήταν «κάτι ασυμπτωματικό για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου», το μοντέλο είπε στους ακόλουθούς της ότι ανακάλυψε το πρόβλημα υγείας μετά την εμφάνιση ενός «επίμονου βήχα».

«Αποφάσισα να συνεχίσω να δουλεύω, προσπαθώντας να βρω τον κατάλληλο γιατρό και την κατάλληλη στιγμή. Γρήγορα συνειδητοποίησα ότι δεν θα υπήρχε ποτέ η κατάλληλη στιγμή, η υγεία μου θα συνέχιζε να επιδεινώνεται», σημείωσε. Αν και αρχικά πίστευε ότι μπορούσε να ξεπεράσει το πρόβλημά της, σύντομα συνειδητοποίησε ότι «το σύμπαν έχει έναν τρόπο να σε επιβραδύνει και να σε ξυπνήσει». Με στόχο να μην επιβαρύνει και άλλο τον οργανισμό της η Anok Yai προχώρησε την Παρασκευή (19/12) σε μια απόλυτα επιτυχημένη ρομποτική επέμβαση στους πνεύμονές της.

«Χθες είχα μια επιτυχημένη ρομποτική χειρουργική επέμβαση στους πνεύμονες, χάρη στον Δρ. Ρόμπερτ Σερφόλιο και την ευγενική και ταλαντούχα ομάδα του, για την οποία θα είμαι για πάντα ευγνώμον. Μου έδωσαν περισσότερο χρόνο. Είμαι για πάντα ευγνώμον στον Δρ. Χαρμίκ Σουκιασιάν και σε όλους στο @beverlyhillsconciergehealth. Ευχαριστώ όλους τους γιατρούς και τους καταπληκτικούς νοσηλευτές στο @nyulangone. Και ευχαριστώ τους φίλους και την οικογένειά μου για το ότι ήταν το πρώτο πράγμα που είδα όταν ξύπνησα. Για τώρα, αναρρώνω… αλλά θα επιστρέψω. Τα λέμε», είπε στο τέλος της ανάρτησής της.



