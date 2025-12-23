Ο Άλεκ Μπάλντουιν σκέφτηκε την αυτοκτονία, όταν κατηγορήθηκε δεύτερη φορά για τον θάνατο της Χαλίνα Χάτσινς, στα γυρίσματα της ταινίας του

Ο Άλεκ Μπάλντουιν είχε κατηγορηθεί για τον θάνατο της Χαλίνα Χάτσινς, στα γυρίσματα της ταινίας Rust, το 2021.

Η ζωή του Άλεκ Μπάλντουιν φαίνεται πως έχει αλλάξει ριζικά τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας των κατηγοριών που ασκήθηκαν προς το πρόσωπό του, για τον θάνατο της διευθύντριας φωτογραφίας, Χαλίνα Χάτσινς, η οποία πέθανε στα γυρίσματα της ταινίας Rust, τον Οκτώβριο του 2021. Τότε, ο χολιγουντιανός ηθοποιός είχε κατηγορηθεί για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, με το δικαστήριο, τελικά, να απορρίπτει τις κατηγορίες. Ωστόσο, τον Ιανουάριο του 2024, η υπόθεση άνοιξε ξανά, με τον Άλεκ Μπάλντουιν να βρίσκεται και πάλι στο εδώλιο του κατηγορουμένου. Λίγο καιρό αργότερα, αθωώθηκε από το δικαστήριο και ο φάκελος της υπόθεσης μπήκε στο συρτάρι.

Να θυμίσουμε, πως η Χαλίνα Χάτσινς άφησε την τελευταία πνοή της, έπειτα από πυροβολισμό που δέχτηκε στο σετ των γυρισμάτων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, ο Άλεκ Μπάλντουιν κρατούσε το όπλο, το οποίο εκπυρσοκρότησε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο στήθος η Χαλίνα Χάτσινς. Αν και η παραγωγή τη μετέφερε αεροπορικώς στο νοσοκομείο, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και υπέκυψε στα τραύματά της. Από την εκπυρσοκρότηση τραυματίστηκε και ο σκηνοθέτης Τζόελ Σόουζα, ο οποίος στεκόταν ακριβώς πίσω της.

Ο Άλεκ Μπάλντουιν εξομολογήθηκε πως σκέφτηκε να αυτοκτονήσει, μετά τον χαμό της Χαλίνα Χάτσινς

Ο Άλεκ Μπάλντουιν βρέθηκε καλεσμένος στο νέο επεισόδιο του podcast «Dopey: On the Dark Comedy of Drug Addiction» και μίλησε γι’ αυτή τη δύσκολη περίοδο στη ζωή του, αφού κατηγορήθηκε για τον θάνατό της. Όπως είπε, πέρα από τον προσωπικό πόνο, ανησυχούσε για το πώς θα διαχειριστεί η οικογένειά του όλο αυτό που συνέβαινε στη ζωή τους: «Οι άνθρωποι για τους οποίους ανησυχούσα περισσότερο, οι άνθρωποι για τους οποίους ένιωθα τον πιο βαθύ πόνο, ήταν η γυναίκα μου και τα παιδιά μου. Γιατί τα παιδιά μου με έβλεπαν να κάθομαι σε μια γωνία, ξέρεις, δεν μπορούσα ούτε καν να κουνηθώ».

Ο ηθοποιός υποστήριξε πως από την 21η Οκτωβρίου η ζωή του άλλαξε δραματικά, με τη σκέψη του να τριγυρίζει γύρω από την απώλεια της Χαλίνα Χάτσινς. «Και μπορώ να σου πω, μου έσπασε κάθε νεύρο στο σώμα μου, πνευματικά, οικονομικά, επαγγελματικά, η καριέρα μου, η γυναίκα μου, τα παιδιά μου, οι φίλοι μου, η υγεία μου. Δηλαδή, τι έχει κάνει στην υγεία μου. Θέλω να πω, αν σου έλεγα ποιες ήταν οι καταστάσεις της υγείας μου από τις 21 Οκτωβρίου 2021… Μου έχει αφαιρέσει 10 χρόνια ζωής», περιέγραψε.

Alec Baldwin says he had suicidal thoughts after charges were filed a second time in the fatal shooting on the set of his film Rust. https://t.co/2jE1phZGKM — The Hollywood Reporter (@THR) December 22, 2025

Σε άλλο σημείο του podcast, ο Άλεκ Μπάλντουιν εξομολογήθηκε πως σκοτεινές σκέψεις κυριαρχούσαν στο μυαλό του, φτάνοντας ακόμα και στο σημείο να σκεφτεί την αυτοκτονία. «Όταν φτάνεις σε εκείνο το σημείο που λες: “Δεν θέλω να ξυπνήσω άλλη μια μέρα, θα φύγω”, ορκίζομαι στον Θεό, δηλαδή, το να μιλάς γι’ αυτό, και είναι κάπως απωθητικό για μένα, γιατί το να μιλάς για το να σκοτώσεις τον εαυτό σου και το να σκοτώσεις πραγματικά τον εαυτό σου είναι δύο τόσο βαθιά διαφορετικά πράγματα. Νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι σκέφτονται να βάλουν τέλος στη ζωή τους, αλλά μετά πολύ λίγοι το κάνουν. Εγώ θυμάμαι, ξάπλωνα στο κρεβάτι και έλεγα: “Ω Θεέ μου, δεν μπορώ να ξυπνήσω άλλη μια μέρα και να είναι το ίδιο. Είναι το ίδιο κάθε μέρα. Και δεν μπορώ να το κάνω”. Αλλά κάπως βρήκα την πίστη στον Θεό ώστε, ξέρεις, να μην αυτοκτονήσω αύριο. Ας περιμένουμε άλλη μια μέρα».

Τέλος, ο Άλεκ Μπάλντουιν ισχυρίστηκε πως η παραγωγή της ταινίας είχε ακολουθήσει όλους τους κανονισμούς του Χόλιγουντ, ωστόσο - όπως έμαθε εκ των υστέρων - το Μεξικό έχει δικούς του κανόνες, οι οποίοι - όπως υποστήριξαν οι αρμόδιοι - δεν έγιναν σεβαστοί. «Ήρθαν και είπαν: “Όχι, όχι, αυτοί οι κανόνες δεν ισχύουν εδώ, εμείς έχουμε τους δικούς μας κανόνες εδώ και αυτοί ισχύουν εδώ. Οπότε θα σας δικάσουμε με βάση αυτούς τους κανόνες…” Κανείς δεν ήρθε σε μένα την πρώτη εβδομάδα που χειριζόμασταν όπλα. Κανείς δεν ήρθε να μου πει κάτι διαφορετικό. Ήταν εκ των υστέρων. Όλοι οι κανόνες άλλαξαν εκ των υστέρων, και αυτό ήταν πολύ τρομακτικό για μένα. Νόμιζα ότι θα τα έβγαζαν από το μυαλό τους καθώς προχωρούσαν».

