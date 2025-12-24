Έγκυος η Τέιλορ Σουίφτ;

Η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι φημολογείται ότι περιμένουν το πρώτο παιδί τους.

Τι συμβαίνει στο Χόλιγουντ; Μετά την είδηση πως ο Μπράντλεϊ Κούπερ σκέφτεται να κάνει πρόταση γάμου στη Τζίτζι Χαντίντ μέσα στο 2026, φήμες υποστηρίζουν πως η Τέιλορ Σουίφτ περιμένει το πρώτο παιδί της με τον Τράβις Κέλσι. Μπορεί να γνωρίζαμε πως οι δυο τους θα παντρευτούν μέσα στην επόμενη χρονιά, ωστόσο το νέο μιας πιθανής εγκυμοσύνης εξέπληξε ευχάριστα στους fans της σε όλο τον πλανήτη.

Ας πάρουμε, όμως, τα πράγματα από την αρχή: Ο αθλητικός podcaster Μπιλ Σίμονς ανέφερε σε πρόσφατο επεισόδιο, πως ο Τράβις Κέλσι «θα κάνει παιδί μαζί της». Ωστόσο, δεν είναι ξεκάθαρο, αν αυτή η δήλωση ήταν απλώς μια εικασία ή μια άτυπη ανακοίνωση εγκυμοσύνης της Τέιλορ Σουίφτ, με τους χρήστες των social media να προσπαθούν να καταλάβουν τι συμβαίνει.

Getty Images

Να σημειωθεί, πως ο Μπιλ Σίμονς αναφέρθηκε στον Τράβις Κέλσι, μετά από μια ήττα της ομάδας του. Ο podcaster δεν έκρυψε την απογοήτευσή του με την απόδοση του παίκτη, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ο τύπος είναι μελλοντικός Hall of Famer, παντρεύεται την Τέιλορ Σουίφτ, θα κάνει παιδί μαζί της, πετάει παντού με ιδιωτικά αεροπλάνα, έχει προσωπική ασφάλεια όπου κι αν πάει».

Και συνέχισε, αναφέροντας με μια δόση εκνευρισμού: «Κι όμως, τον βλέπεις να τρέχει σε αυτό το καταραμένο παιχνίδι με τους Titans, προσπαθώντας απλώς να μη χτυπήσει. Προσποιήσου έναν τραυματισμό-μαϊμού. Υποδύσου ότι τραυματίστηκες και τελείωσε το θέμα».

Από την πλευρά τους, οι εκπρόσωποι της Τέιλορ Σουίφτ και του Τράβις Κέλσι απέφυγαν να προβούν σε οποιονδήποτε σχολιασμό, καθιστώντας σαφή τα όριά τους. Οι θαυμαστές της pop star πάντως παραμένουν δύσπιστοι, εκφράζοντας ξεκάθαρα τις αμφιβολίες τους για τη φημολογούμενη εγκυμοσύνη της.

Η αλήθεια είναι πως μέσα στο καλοκαίρι, μια πηγή από το περιβάλλον της Τέιλορ Σουίφτ είχε δηλώσει στο «Us Weekly», πως οι δυο τους δεν σκοπεύουν να περιμένουν πολύ για να παντρευτούν. Ονειρεύονται να δημιουργήσουν μια όμορφη οικογένεια και ίσως το 2026 να είναι αυτή η χρονιά.

