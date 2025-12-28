Η Τζέιμι Λι Κέρτις αποκαλύπτει γιατί δεν έκανε ποτέ οντισιόν για τον «Εξορκιστή»

Mια απόφαση για την οποία η Κέρτις δηλώνει σήμερα βαθιά ευγνώμων.

Πολύ πριν καθιερωθεί ως η απόλυτη «βασίλισσα των κραυγών» μέσα από το Halloween του 1978, η Τζέιμι Λι Κέρτις βρέθηκε μία ανάσα από το να κάνει το κινηματογραφικό της ντεμπούτο σε μια άλλη, εξίσου εμβληματική ταινία τρόμου: τον «Εξορκιστή». Όπως αποκάλυψε πρόσφατα, ήταν η μητέρα της, η θρυλική ηθοποιός Τζάνετ Λι, που έβαλε φρένο σε αυτή την προοπτική.

Μιλώντας στην εκπομπή The Drew Barrymore Show, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός θυμήθηκε ότι ο παραγωγός Ρέι Σταρκ, στενός φίλος της οικογένειας, είχε προσεγγίσει τη μητέρα της με την ιδέα η 12χρονη τότε Τζέιμι να κάνει οντισιόν για τον ρόλο της Ρέγκαν ΜακΝιλ, της νεαρής κοπέλας που δαιμονίζεται στην ταινία «Ο Εξορκιστής» του 1973, σε σκηνοθεσία Γουίλιαμ Φρίντκιν και βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Γουίλιαμ Πίτερ Μπλάτι.

«Τηλεφώνησε στη μαμά μου και της είπε: “Παράγω την ταινία Ο Εξορκιστής. Θα αφήσεις την Τζέιμι να κάνει οντισιόν;”», αφηγήθηκε η Κέρτις. «Ήμουν περίπου 12 ετών, χαριτωμένη, λίγο αυθάδης και με έντονη προσωπικότητα. Μάλλον με είδε σε κάποιο πάρτι και σκέφτηκε ότι θα ήμουν ενδιαφέρουσα επιλογή. Και η μαμά μου απάντησε με ένα απλό όχι».

Η απόφαση αυτή, όπως τόνισε η ίδια, δεν ήταν αυθαίρετη. Η Τζάνετ Λι, που είχε ήδη βιώσει από κοντά τις σκοτεινές πλευρές του Χόλιγουντ, ήθελε να προστατεύσει την κόρη της από τη σκληρότητα της βιομηχανίας και από ένα ιδιαίτερα απαιτητικό και ψυχολογικά βαρύ υλικό.

«Η μαμά μου ήθελε πραγματικά να έχω - δόξα τω Θεώ - μια κανονική παιδική ηλικία»,

είπε η Κέρτις, απευθυνόμενη στη Ντρου Μπάριμορ, η οποία ξεκίνησε την καριέρα της από πολύ μικρή ηλικία. «Καταλαβαίνω ότι εσύ δεν είχες αυτή την επιλογή».

Τελικά, τον ρόλο της Ρέγκαν ΜακΝιλ ανέλαβε η Λίντα Μπλερ, η οποία έμεινε στην ιστορία του κινηματογράφου τρόμου χάρη στην ερμηνεία της. Η Μπλερ επέστρεψε στον ρόλο στο «Ο Εξορκιστής II: Ο Αιρετικός» το 1977 και αργότερα σατίρισε την εικόνα της μέσα από την παρωδία «Repossessed» του 1990, δίπλα στον Λέσλι Νίλσεν.

Η ίδια η Τζέιμι Λι Κέρτις έκανε τελικά το ντεμπούτο της λίγα χρόνια αργότερα, το 1978, στο Halloween του Τζον Κάρπεντερ, ρόλος που όχι μόνο καθόρισε την καριέρα της αλλά και επαναπροσδιόρισε τον σύγχρονο κινηματογραφικό τρόμο. Από τότε, η πορεία της εξελίχθηκε πολύ πέρα από το είδος, οδηγώντας την μέχρι και το Όσκαρ Β΄ Γυναικείου Ρόλου για την ταινία «Τα Πάντα Όλα» (Everything Everywhere All at Once).

Εν τω μεταξύ, το κινηματογραφικό σύμπαν του «Εξορκιστή» συνέχισε να επεκτείνεται, με έξι συνέχειες και μια τηλεοπτική σειρά του Fox που προβλήθηκε την περίοδο 2016-2017. Το ενδιαφέρον γύρω από το franchise αναζωπυρώθηκε πρόσφατα, καθώς έχει ανακοινωθεί νέα επανεκκίνηση από τον σεναριογράφο και σκηνοθέτη Μάικ Φλάναγκαν, σε συνεργασία με τις εταιρείες Blumhouse και Atomic Monster, με τη Σκάρλετ Γιόχανσον να έχει ήδη συνδεθεί με το νέο εγχείρημα.

Κοιτάζοντας πίσω, η Τζέιμι Λι Κέρτις δεν φαίνεται να έχει καμία αμφιβολία: η άρνηση εκείνης της οντισιόν ήταν μια πράξη προστασίας που της επέτρεψε να βρει τον δρόμο της με τους δικούς της όρους και ίσως να γίνει τελικά αυτό που σήμερα θεωρείται αυτονόητο: ένα από τα πιο αγαπημένα πρόσωπα του σύγχρονου Χόλιγουντ.