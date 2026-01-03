Η Ντέμι Λοβάτο ποζάρει με μπικίνι, αναδεικνύοντας το σώμα της μετά την απώλεια 22 κιλών

Η Ντέμι Λοβάτο αποχαιρετά το 2025 με «αδημοσίευτες» φωτογραφίες -μια χρονιά ορόσημο καθώς παντρεύτηκε τον αγαπημένο της, κυκλοφόρησε νέο άλμπουμ και έχασε 22 κιλά.

Η Ντέμι Λοβάτο υποδέχτηκε το 2026 με έναν πολύ προσωπικό τρόπο, μοιράζοντας στο Instagram ένα καρουσέλ από «αόρατες (μικρές) στιγμές» του 2025, μέσα από το οποίο ξεχώρισαν οι εντυπωσιακές φωτογραφίες της με μπικίνι και η θεαματική της απώλεια βάρους. Η 33χρονη ποπ σταρ δείχνει ένα εμφανώς γυμνασμένο σώμα, με διεθνή δημοσιεύματα να κάνουν λόγο για απώλεια έως και 22 κιλών μέσα στη χρονιά, χωρίς όμως η ίδια να έχει επιβεβαιώσει εάν χρησιμοποίησε φαρμακευτική αγωγή όπως τα δημοφιλή πλέον σκευάσματα τύπου Ozempic.

Στο νέο της ποστ, η Λοβάτο κάθεται σε ξαπλώστρα μπροστά σε μια ειδυλλιακή θάλασσα, φορώντας μπικίνι που αναδεικνύει τους κοιλιακούς και τα τατουάζ της, ενώ σε άλλες λήψεις ποζάρει με ασημένιο ή μαύρο μπικίνι, γυαλιά ηλίου και slicked-back μαλλιά, εκπέμποντας αυτοπεποίθηση και χαλαρή διάθεση διακοπών. ​Το καρουσέλ περιλαμβάνει επίσης selfie στον καθρέφτη, στιγμές στο γυμναστήριο – όπου φαίνεται να γυμνάζεται σε stair machine με αθλητικό σετ – αλλά και τρυφερά στιγμιότυπα με τον σύζυγό της, μουσικό Τζόρνταν «Τζουτς» Λουτς, ο οποίος σχολιάζει δημόσια την ανάρτηση με σειρά από «φλογερά» emoji. Στα σχόλια, οι θαυμαστές την αποθεώνουν με εκφράσεις όπως «πιο σέξι που υπήρξες ποτέ», επιβεβαιώνοντας ότι η νέα της εικόνα έχει προκαλέσει έντονο θαυμασμό αλλά και συζήτηση για την αλλαγή της.

Η εντυπωσιακή μεταμόρφωση της Λοβάτο έχει πυροδοτήσει φήμες ότι ίσως ακολούθησε την τάση των GLP-1 φαρμάκων στο Χόλιγουντ, όμως η ίδια αποφεύγει να σχολιάσει ή να επιβεβαιώσει κάτι τέτοιο, κρατώντας την προσωπική της "κατάκτηση" μακριά από δημόσιες δηλώσεις. Αντίθετα, σε πρόσφατες συνεντεύξεις της έχει επιλέξει να μιλήσει περισσότερο για τον νηφάλιο τρόπο ζωής που ακολουθεί, τη δουλειά με την ψυχική της υγεία και τη μακροχρόνια ανάρρωσή της από διατροφική διαταραχή, επισημαίνοντας ότι συνεργάζεται με θεραπευτική ομάδα εδώ και χρόνια.

Η ίδια έχει περιγράψει ότι πλέον δεν την εκφράζει το κλασικό clubbing, αλλά προτιμά να βγαίνει επιλεκτικά, πίνoντας ενεργειακά ποτά αντί για αλκοόλ και προστατεύοντας την ενέργειά της, ενώ ταυτόχρονα απολαμβάνει τη μουσική και τον χορό σε ειδικές περιστάσεις. Η νέα της φυσική κατάσταση, όπως αποτυπώνεται στις φωτογραφίες με μπικίνι, συνδέεται έτσι όχι μόνο με αισθητική αλλαγή, αλλά και με μια πιο ευρύτερη αφήγηση για αυτοφροντίδα, νηφαλιότητα και επαναπροσδιορισμό της σχέσης με το σώμα της.

Το 2025 υπήρξε κομβική χρονιά για την προσωπική ζωή της Λοβάτο, καθώς παντρεύτηκε τον Καναδό μουσικό Τζόρνταν «Τζουτς» Λουτς στην Καλιφόρνια, μετά τη γνωριμία τους στο στούντιο και τον αρραβώνα τους το 2023. Παράλληλα, κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2025 το ένατο στούντιο άλμπουμ της με τίτλο «It’s Not That Deep», μέσω της Island Records, σηματοδοτώντας την επιστροφή της σε πιο χορευτικό, dance-pop ήχο μετά τα πιο rock–orientated projects των προηγούμενων ετών. Το άλμπουμ, με 11 τραγούδια και executive producer τον Zhone, περιγράφεται από τα media ως ένα χαρούμενο, απελευθερωμένο project στο οποίο η Λοβάτο «παίρνει τον έλεγχο αλλά αφήνει πίσω τις αναστολές», με κριτικούς όπως το Rolling Stone να το χαρακτηρίζουν «θρίαμβο».

Η ίδια έχει δηλώσει ότι κατά τη δημιουργία του δίσκου συνειδητοποίησε πως δεν βρίσκεται πια σε μια σκοτεινή φάση αλλά σε μια περίοδο όπου είναι ερωτευμένη, χαρούμενη και θέλει απλώς να διασκεδάσει, κάτι που αποτυπώνεται στους στίχους και την παραγωγή. Για να στηρίξει τη νέα δουλειά, ετοιμάζει περιοδεία με τίτλο «It’s Not That Deep» στη Βόρεια Αμερική από τον Απρίλιο έως τον Μάιο, με στόχο τα live να έχουν υψηλή ενέργεια τόσο για την ίδια όσο και για τους θαυμαστές, μεταφέροντας τη club–like αίσθηση της μουσικής της στη σκηνή, χωρίς να χρειάζεται να βρίσκεται… σε κάποιο κλαμπ.