Εβάντζελιν Λίλι: «Σχεδόν όλες οι περιοχές του εγκεφάλου μου υπολειτουργούν»

Η ηθοποιός, μετά από σοβαρό τραυματισμό που υπέστη τον Μάιο του 2025, ακόμα βρίσκεται σε στάδιο ανάρρωσης, με τις εγκεφαλικές επιπτώσεις να είναι εμφανείς.

Η Εβάντζελιν Λίλι, η αγαπημένη πρωταγωνίστρια της σειράς «Lost» και των ταινιών της Marvel, προχώρησε σε μια βαθιά προσωπική αποκάλυψη, δηλώνοντας ότι έχει υποστεί εγκεφαλική βλάβη και μειωμένη λειτουργία σε «σχεδόν όλες τις περιοχές του εγκεφάλου της», μήνες μετά από σοβαρή διάσειση.

Η 46χρονη ηθοποιός μοιράστηκε τα νέα μέσα από ένα βίντεο στο Instagram, που δημοσιεύτηκε στις 2 Ιανουαρίου, στο πλαίσιο μιας σειράς ενημερώσεων προς το κοινό σχετικά με την πορεία ανάρρωσής της. Όπως εξήγησε, τα αποτελέσματα των πρόσφατων εγκεφαλικών απεικονιστικών εξετάσεων επιβεβαίωσαν ότι ο εγκεφαλικός τραυματισμός (TBI) που υπέστη τον Μάιο έχει αφήσει εκτεταμένες επιπτώσεις.

Το ατύχημα σημειώθηκε όταν η Λίλι λιποθύμησε ενώ βρισκόταν σε παραλία και έπεσε με το πρόσωπο πάνω σε βράχο, προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό στο πρόσωπο, σπάσιμο στο δόντι και διάσειση. Η ίδια έχει αναφέρει ότι τα επεισόδια λιποθυμίας τη συνοδεύουν από την παιδική της ηλικία.

«Ξεκινάω τη νέα χρονιά με άσχημα νέα σχετικά με τη διάσεισή μου», είπε στο βίντεο, προσθέτοντας ότι «σχεδόν όλες οι περιοχές του εγκεφάλου μου λειτουργούν με μειωμένη ικανότητα». Όπως ανέφερε, η διάγνωση επιβεβαιώνει ότι αντιμετωπίζει εγκεφαλική βλάβη, πιθανότατα όχι μόνο από το πρόσφατο ατύχημα αλλά και από άλλους επιβαρυντικούς παράγοντες.

Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης, η Lilly διατήρησε έναν τόνο ειλικρίνειας και αυτοσαρκασμού. «Τώρα η δουλειά μου είναι να το διερευνήσω σε βάθος με τους γιατρούς και να ξεκινήσω τη σκληρή δουλειά για να το διορθώσω», είπε, παραδεχόμενη ότι η διαδικασία αποκατάστασης δεν είναι εύκολη. Ωστόσο, σημείωσε πως η γνωστική της έκπτωση την ανάγκασε να επιβραδύνει τους ρυθμούς της ζωής της και να κλείσει το 2025 με περισσότερη ηρεμία.

Ιδιαίτερη σημασία είχε και η ανακούφιση που εξέφρασε, γνωρίζοντας πλέον ότι τα συμπτώματα που βίωνε δεν οφείλονταν στην περιεμμηνόπαυση, όπως φοβόταν, αλλά είχαν σαφή ιατρική εξήγηση.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η ηθοποιός έγραψε: «Η ετυμηγορία βγήκε… Έχω όντως εγκεφαλική βλάβη από τον τραυματικό εγκεφαλικό μου. Είναι ανακουφιστικό να ξέρω την αιτία, αλλά τρομακτικό να σκέφτομαι πόσο δύσκολη θα είναι η προσπάθεια αντιστροφής των ελλειμμάτων».

Το κοινό και συνάδελφοί της από τον χώρο του Χόλιγουντ έσπευσαν να της εκφράσουν τη στήριξή τους. Η Μισέλ Φάιφερ, συμπρωταγωνίστριά της στο «Ant-Man and the Wasp: Quantumania», τη χαρακτήρισε «μαχήτρια», ενώ η Αλίσα Μιλάνο έγραψε πως τη σκέφτεται και της στέλνει αγάπη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Lilly είχε ανακοινώσει την αποχώρησή της από την υποκριτική το 2024, λίγο μετά τη γνωστοποίηση της διάσεισης, επιλέγοντας να δώσει προτεραιότητα στην υγεία και την οικογένειά της. Ακόμη και τότε, είχε μιλήσει για την εμπειρία με απρόσμενη ευγνωμοσύνη, χαρακτηρίζοντας την λιποθυμία ως μια «επανεκκίνηση» που, όσο σκληρή κι αν ήταν, της έδωσε την ευκαιρία να επαναπροσδιορίσει τη ζωή της.

Η εξομολόγησή της φωτίζει με ειλικρίνεια τις συχνά αόρατες συνέπειες των τραυματικών εγκεφαλικών κακώσεων και υπενθυμίζει ότι πίσω από τη λάμψη του Χόλιγουντ υπάρχουν άνθρωποι που παλεύουν καθημερινά για την υγεία και την ισορροπία τους.