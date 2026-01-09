Συνεχίζεται η διαμάχη στους Μπέκαμ: Ο Μπρούκλιν προειδοποίησε τους γονείς του να επικοινωνούν μαζί του μόνο μέσω δικηγόρων

Το κλίμα στην οικογένεια Μπέκαμ παραμένει τεταμένο, με τον Μπρούκλιν να επιθυμεί να κόψει κάθε γέφυρα επικοινωνίας με τους γονείς του.

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ δεν κάνει κανένα βήμα πίσω. Η απόφαση να αποστασιοποιηθεί από τους γονείς του και να απορρίψει κάθε ενδεχόμενο επικοινωνίας, φαίνεται πως είναι οριστική και αμετάκλητη. Η κόντρα ανάμεσα στον Ντέιβιντ και τη Βικτόρια και τον Μπρούκλιν Μπέκαμ είναι πια δεδομένη. Η οικογένεια έχει χωριστεί στα δύο και, σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις, αυτή η κατάσταση δεν πρόκειται να αλλάξει σύντομα.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της Daily Mail, ο 26χρονος έχει θέσει βέτο στους γονείς του να επικοινωνούν μαζί του μόνο μέσω των δικηγόρων τους. Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ τους έχει απαγορεύσει να αναφέρονται σε αυτόν δημόσια - είτε μέσα από αναρτήσεις στα social media είτε μέσα από δηλώσεις τους σε εκπομπές. Κι ενώ ο πραγματικός λόγος της οικογενειακής διαμάχης παραμένει άγνωστος, η ένταση ανάμεσά τους όλο και αυξάνεται.

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ έκοψε κάθε επαφή με την οικογένειά του

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Μπρούκλιν Μπέκαμ πήρε την απόφαση να κόψει κάθε επικοινωνία με τους γονείς του και να απαγορεύσει κάθε αναφορά στο πρόσωπό του, μετά τους υπαινιγμούς της οικογένειας, ότι ελέγχεται από τη σύζυγό του, Νίκολα Πέλτζ. Ο 26χρονος διέψευσε τις εικασίες και υπέβαλε αίτημα στο δικηγορικό γραφείο που τον εκπροσωπεί να μην έχει καμία επαφή με την οικογένειά του.

Τον περασμένο μήνα, ο μικρότερος αδερφός του, Κρουζ, είχε ισχυριστεί πως ο Μπρούκλιν μπλόκαρε τόσο τον ίδιο όσο και τους γονείς τους στα social media, διαψεύδοντας έτσι τα σενάρια που υποστήριζαν ότι συνέβη το αντίθετο. Όπως όλα δείχνουν, ο 26χρονος δεν θέλει να έχει καμία σχέση με την οικογένειά του. «Δεν είναι αλήθεια. Η μαμά και ο μπαμπάς μου δεν θα σταματούσαν ποτέ να ακολουθούν τον γιο τους. Ας πούμε τα γεγονότα, όπως έγιναν. Ξύπνησαν μπλοκαρισμένοι... όπως κι εγώ», έγραψε.

Getty Images / Samir Hussein

Κατά τη διάρκεια των γιορτών, τόσο ο Ντέιβιντ όσο και η Βικτόρια Μπέκαμ μοιράστηκαν στα social media παλιές οικογενειακές φωτογραφίες - στις οποίες υπήρχε ο Μπρούκλιν - εκφράζοντας την αγάπη τους για την οικογένειά τους. «Είστε η ζωή μου, σας αγαπώ όλους», έγραψαν σε σχετική δημοσίευση. Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ, βέβαια, παραμένει ανένδοτος. Μια πηγή δήλωσε στο «Us Weekly», πως δεν έχει καμία διάθεση να τα ξαναβρεί με τους δικούς του, μετά τον διαπληκτισμό που είχαν πέρυσι.