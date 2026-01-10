Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς λέει «όχι» στις ΗΠΑ - «Δεν θα εμφανιστώ ποτέ ξανά εκεί»

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς δηλώνει ότι δεν θα εμφανιστεί στις ΗΠΑ για «ευαίσθητους λόγους», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο εμφανίσεων σε Ηνωμένο Βασίλειο και Αυστραλία.

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς επανήλθε στο προσκήνιο με μια μακροσκελή και αινιγματική ανάρτηση στο Instagram, στην οποία δήλωσε ξεκάθαρα ότι «δεν θα εμφανιστεί ποτέ ξανά στις Ηνωμένες Πολιτείες» για «εξαιρετικά ευαίσθητους λόγους». Η 43χρονη ποπ σταρ, που τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως βασικό τρόπο επικοινωνίας με το κοινό της, άφησε για ακόμη μία φορά περισσότερα ερωτήματα παρά απαντήσεις.

Στην ανάρτηση, που δημοσιεύτηκε το βράδυ της Πέμπτης, η Σπίαρς μοιράστηκε μια παλιά φωτογραφία της όπου κάθεται δίπλα σε ένα λευκό πιάνο Yamaha. Στη λεζάντα, σε ένα από τα χαρακτηριστικά της συναισθηματικά και αποσπασματικά κείμενα, έγραψε ότι σκοπεύει να στείλει το πιάνο στον γιο της μέσα στη χρονιά και μίλησε για το πώς ο χορός της στο Instagram λειτουργεί για εκείνη ως μέσο θεραπείας: «Χορεύω για να θεραπεύσω πράγματα στο σώμα μου που οι άνθρωποι δεν έχουν ιδέα. Ναι, και μερικές φορές είναι ντροπιαστικό… αλλά πέρασα από τη φωτιά για να σώσω τη ζωή μου».

Το πιο ηχηρό σημείο της ανάρτησης, ωστόσο, ήταν η ξεκάθαρη δήλωση ότι αποκλείει κάθε ενδεχόμενο επιστροφής στη σκηνή εντός των ΗΠΑ. Την ίδια στιγμή, άφησε ένα μικρό παράθυρο για εμφανίσεις εκτός Αμερικής:

«Δεν θα εμφανιστώ ποτέ ξανά στις ΗΠΑ για εξαιρετικά ευαίσθητους λόγους, αλλά ελπίζω να καθίσω σε ένα σκαμνί με ένα κόκκινο τριαντάφυλλο στα μαλλιά μου και να εμφανιστώ με τον γιο μου… στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Αυστραλία πολύ σύντομα».

Η Σπίαρς δεν διευκρίνισε σε ποιον από τους δύο γιους της αναφερόταν. Έχει αποκτήσει τον Σον Πρέστον και τον Τζέιντεν με τον πρώην σύζυγό της, Κέβιν Φέντερλαϊν, και κατά καιρούς έχει μιλήσει για την επιθυμία της να αποκαταστήσει και να ενισχύσει τη σχέση της μαζί τους.

Η τελευταία φορά που η Μπρίτνεϊ Σπίαρς εμφανίστηκε ζωντανά στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν τον Οκτώβριο του 2018, όταν έκλεισε την περιοδεία της Piece of Me με μια τελική εμφάνιση στο Grand Prix της Formula 1 στο Όστιν του Τέξας. Λίγους μήνες αργότερα είχε ανακοινώσει μια νέα σειρά εμφανίσεων στο Λας Βέγκας με τίτλο Domination, μετά τη μεγάλη επιτυχία της προηγούμενης residency της (Britney Spears: Piece of Me), που ολοκληρώθηκε το 2017.

Ωστόσο, το 2019 η Σπίαρς ακύρωσε επ’ αόριστον τη νέα αυτή σειρά παραστάσεων, επικαλούμενη οικογενειακούς λόγους και την επιδείνωση της υγείας του πατέρα της. Τότε είχε γράψει στο Instagram: «Δεν ξέρω καν από πού να ξεκινήσω, γιατί είναι πολύ δύσκολο για μένα να το πω. Δεν θα παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση Domination… είναι σημαντικό να βάζεις πάντα την οικογένειά σου πρώτα».

Από τότε, η ζωή και η καριέρα της Μπρίτνεϊ Σπίαρς έχουν περάσει από μεγάλες αναταράξεις, με αποκορύφωμα το τέλος της πολυετούς δικαστικής κηδεμονίας το 2021. Παρότι έχει κυκλοφορήσει μουσική και έχει παραμείνει στο επίκεντρο της δημοσιότητας, δεν έχει επιστρέψει στη σκηνή με κανονικές συναυλίες.

Η νέα της δήλωση μοιάζει να επιβεβαιώνει ότι, τουλάχιστον προς το παρόν, μια πλήρης περιοδεία ή επιστροφή στη σκηνή στις ΗΠΑ δεν βρίσκεται στα σχέδιά της. Το αν θα δούμε τελικά τη Σπίαρς να εμφανίζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο ή την Αυστραλία — και μάλιστα μαζί με έναν από τους γιους της — μένει να φανεί. Προς το παρόν, οι θαυμαστές της καλούνται για άλλη μια φορά να διαβάσουν ανάμεσα στις γραμμές και να περιμένουν την επόμενη, συχνά απρόβλεπτη, κίνηση της «πριγκίπισσας της ποπ».