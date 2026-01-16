Ο Μπεν Άφλεκ δεν θα ήθελε με τίποτα τα παιδιά του να γίνουν ηθοποιοί

Μπορεί ο Μπεν Άφλεκ και η Τζένιφερ Γκάρνερ να ανήκουν στον κόσμο της υποκριτικής, όμως ο ηθοποιός δεν θα ήθελε τα παιδιά τους να ακολουθήσουν την ίδια επαγγελματική κατεύθυνση.

Ο Μπεν Άφλεκ και η Τζένιφερ Γκάρνερ χώρισαν το 2015, μετά από δέκα χρόνια έγγαμου βίου, έχοντας αποκτήσει τρία παιδιά. Παρά την απόφαση να πάρουν διαζύγιο, δεν έπαψαν ποτέ να είναι οικογένεια, διατηρώντας άριστες σχέσεις. Μπορει και οι δύο να αποτελούν ιδιαίτερα δημοφιλή ονόματα στον χώρο της υποκριτικής, ωστόσο ο Μπεν Άφλεκ δεν θα ήθελε τα παιδιά τους να ακολουθήσουν τα επαγγελματικά χνάρια τους.

Στο πλαίσιο της παγκόσμιας πρεμιέρας «The Rip», ο ίδιος ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους για το ενδεχόμενο τα παιδιά του να γίνουν ηθοποιοί, λέγοντας: «Επηρεάζεις με έναν τρόπο τα παιδιά σου, όταν έχεις μια δημόσια ζωή και αυτό είναι περίπλοκο. Εμείς θέλουμε να τους δώσουμε χώρο, ώστε να καταλάβουν τι πραγματικά θέλουν να κάνουν στη ζωή τους», δήλωσε στο «E!News».

Getty Images

Ο Μπεν Άφλεκ έγινε ηθοποιός, όμως τα παιδιά του δεν θέλει να ασχοληθούν με την υποκριτική

Ο Μπεν Άφλεκ δεν θα ήθελε σε καμία περίπτωση κάποιο από τα παιδιά του να εισέλθει σε αυτόν τον χώρο - καθώς πέρα από τη «μαγεία» της δημοσιότητας, υπάρχουν και αμέτρητες δυσκολίες και προκλήσεις. Όπως είπε «δεν θα τους έσπρωχνα να ασχοληθούν με αυτό. Είναι υπέροχα, αξιαγάπητα και είμαστε πολύ υπερήφανα γι’ αυτά», ενώ πρόσθεσε μια μια δόση χιούμορ: «και δεν θα ήθελα να σπαταλήσουν τη ζωή τους στην υποκριτική».

Getty Images

Ο ηθοποιός έκανε μια τρυφερή αναφορά και στην πρώην σύζυγό του, Τζένιφερ Γκάρνερ, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για την οικογένεια που δημιούργησαν μαζί. «Είμαι πολύ τυχερός που έχω μια υπέροχη πρώην σύντροφο και έχουμε αποκτήσει μαζί υπέροχα παιδιά. Είναι η χαρά της ζωής μου και είμαι απλά πολύ, πολύ τυχερός γι’ αυτά. Με κάνουν ευτυχισμένο κάθε ημέρα».

Τέλος, ο Μπεν Άφλεκ εξήγησε ότι η δική του ανατροφή ως παιδί ήταν πολύ διαφορετική από αυτή των παιδιών του, διότι η οικογένειά του δεν ήταν γνωστή στο ευρύ κοινό. Ο ίδιος εξήγησε, πως αυτή «η ανωνυμία ήταν ένα είδος ευλογίας».



