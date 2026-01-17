Ο Bad Bunny στέλνει μήνυμα ενότητας στο νέο τρέιλερ του Super Bowl LX - «Είστε όλοι καλοδεχούμενοι»

Ο Bad Bunny παρουσιάζει το τρέιλερ για το Super Bowl LX και δηλώνει ξεκάθαρα: «Ο κόσμος θα χορέψει».

Με ένα έντονα πολιτικό, αλλά ταυτόχρονα γιορτινό και παγκόσμιο μήνυμα, ο Bad Bunny αποκαλύπτει το τρέιλερ για την επερχόμενη εμφάνισή του στο Super Bowl LX και δηλώνει ξεκάθαρα τις προθέσεις του: η μουσική του δεν γνωρίζει σύνορα, φύλο, ηλικία ή φυλή και ο κόσμος, όπως λέει και το ίδιο το βίντεο στο φινάλε του, «θα χορέψει».

Στο οπτικά εντυπωσιακό βίντεο, ο Πορτορικανός σούπερ σταρ εμφανίζεται να περπατά μέσα σε ένα τροπικό δάσος, πιθανότατα στο Πουέρτο Ρίκο, την πατρίδα του, και να βάζει μουσική στο iPhone του, σε μια σαφή αναφορά στον χορηγό του Halftime Show, την Apple Music. Το τραγούδι που επιλέγει είναι το «Baile Inolvidable» («Αξέχαστος χορός») από το πιο πρόσφατο άλμπουμ του, «Debí tirar más fotos», το οποίο έχει ήδη συγκεντρώσει πολλές υποψηφιότητες για Grammy.

Σχεδόν αμέσως, πίσω του αρχίζει να σχηματίζεται μια αυθόρμητη, πολύχρωμη πομπή ανθρώπων που χορεύουν: ηλικιωμένοι και νέοι, άνδρες και γυναίκες, όλοι κινούνται στον ίδιο ρυθμό. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν και συμβολικές φιγούρες: ένας νεαρός με φανέλα αμερικανικού ποδοσφαίρου και καπέλο του μπέιζμπολ φορεμένο ανάποδα, αλλά και ένας άνδρας με τζιν, λευκό μπλουζάκι και καπέλο Stetson, που χορεύει έναν αυθεντικό καουμπόικο χορό. Προς το τέλος του βίντεο, ο Bad Bunny μάλιστα κάνει και μια θεαματική βουτιά μαζί του, σφραγίζοντας οπτικά το μήνυμα της συνύπαρξης.

Το νόημα είναι ξεκάθαρο: παρά τις αντιδράσεις συντηρητικών κύκλων για το γεγονός ότι ένας Λατίνος καλλιτέχνης καταλαμβάνει μια τόσο εμβληματική σκηνή της αμερικανικής ποπ κουλτούρας, και παρά το βαρύ πολιτικό κλίμα γύρω από το μεταναστευτικό, όλοι είναι ευπρόσδεκτοι στο «πάρτι» του Bad Bunny.

Το βίντεο αποκτά ακόμη πιο έντονη πολιτική φόρτιση αν συνδυαστεί με τις πρόσφατες δηλώσεις του ίδιου του καλλιτέχνη. Ο Bad Bunny έχει ξεκαθαρίσει ότι η εμφάνισή του στο Super Bowl θα είναι ουσιαστικά η μόνη του συναυλία στις Ηνωμένες Πολιτείες για φέτος, καθώς απέφυγε συνειδητά να συμπεριλάβει τη χώρα στην περιοδεία του το 2026. Ο λόγος; Οι ανησυχίες του για τη μεταχείριση των Λατίνων από την ICE (Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων).

«Υπήρχε το πρόβλημα ότι η γαμημένη ICE θα μπορούσε να είναι έξω από τη συναυλία μου», έχει δηλώσει ωμά. «Ήταν κάτι που συζητούσαμε σοβαρά και μας απασχολούσε πολύ».

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το τρέιλερ του Super Bowl δεν είναι απλώς μια διαφήμιση για ένα σόου. Είναι μια πολιτισμική και πολιτική δήλωση: η μουσική ως χώρος συνάντησης, αντίστασης και ελευθερίας. Ο Bad Bunny δεν ζητά άδεια, δεν αλλάζει τον λόγο του και δεν μαλακώνει το μήνυμά του για να γίνει αρεστός.

Το μήνυμα που στέλνει είναι απλό και ταυτόχρονα προκλητικό για την εποχή: όλοι είναι καλοδεχούμενοι — αλλά με τους δικούς του όρους. Και είτε το θέλουν είτε όχι, όπως λέει και το φινάλε του τρέιλερ, ο κόσμος… θα χορέψει.