Η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ ποζάρει topless μέσα στις σαπουνάδες, στις διακοπές της στις Μαλδίβες

Η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ χάρισε στους followers της το πιο καλοκαιρινό content απευθείας από… Μαλδίβες.

Αν η σημερινή Δευτέρα σε βρίσκει κάτω από το πάπλωμά σου, είσαι πολύ τυχερός. Αν - όπως και εμείς - κλήθηκες να αποχωριστείς τη ζεστασιά του σπιτιού σου και να οδηγήσεις μέχρι το γραφείο, η ανάρτηση της Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ θα σε ταξιδέψει σε μέρη εξωτικά. Μπορεί στην Ελλάδα να βρισκόμαστε εν μέσω του πολικού ψύχους που πλήττει την χώρα και το καλοκαίρι να ‘ναι μια μακρινή ανάμνηση, ωστόσο στις Μαλδίβες ρέουν όλα όπως θα έπρεπε. Ήλιος, θάλασσα, αμμουδιά.

Η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ έφερε το καλοκαίρι μέσα στον χειμώνα

Η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ επέλεξε να περάσει μερικές ημέρες του Ιανουαρίου σε έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς του πλανήτη, απολαμβάνοντας στιγμές ξεγνοιασιάς - μακριά από το κρύο και τη βροχή. Η ηθοποιός - μοντέλο φόρεσε μαγιό και πολύχρωμα ελαφριά ρούχα της και χάρηκε το καλοκαίρι μέσα στην «καρδιά» του χειμώνα. Από τις βουτιές στην πισίνα μέχρι τα αφρόλουτρα με ροδοπέταλα και τις βόλτες στο ηλιοβασίλεμα, το πρόγραμμα των διακοπών της τα είχε όλα.

Instagram @elizabethhurley1

Όπως έγραψε στην ανάρτησή της, η ίδια αποτέλεσε μία από τις πρώτες καλεσμένες ενός νέου private resort και μοιράστηκε μερικές φωτογραφίες από το ταξίδι της. Ανάμεσα σε αυτές, και η φωτογραφία που ποζάρει topless μέσα στην μπανιέρα, ανάμεσα σε σαπουδάνες, ενώ απολαμβάνει το νερό να τρέχει στο κεφάλι της. Γύρω της υπάρχουν ροδοπέταλα, με το σκηνικό να είναι άκρως αισθησιακό και ινσταγκραμικό.

Αν, λοιπόν, χρειάζεται λίγες δόσεις ζεστασιάς μέσα στη βαρυχειμωνιά, η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ θα σε ταξιδέψει μέσα από τις φωτογραφίες της στις Μαλδίβες.