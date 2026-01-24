Η Μάργκοτ Ρόμπι κοσμεί το εξώφυλλο της Vogue Australia και ανεβάζει τις θερμοκρασίες

Η Μάργκοτ Ρόμπι και ο Τζέικομπ Ελόρντι πρωταγωνιστούν στο εξώφυλλο της Vogue Australia προωθώντας την πολυσυζητημένη κινηματογραφική μεταφορά του βιβλίου “Ανεμοδαρμένα Ύψη”.

Η αυστραλιανή ηθοποιός Μάργκοτ Ρόμπι και ο συμπατριώτης της Τζέικομπ Ελόρντι πρωταγωνιστούν στο εξώφυλλο του φετινού τεύχους Vogue Australia, που κυκλοφορεί τον Φεβρουάριο του 2026. Η φωτογράφιση, με τον φακό του Lachlan Bailey και στιλίστα την Christine Centenera, αποτελεί μια ωδή στο σύγχρονο fashion ethos — όπου το couture εναλλάσσεται με streetwear επιρροές και τα statement κομμάτια κλέβουν την παράσταση.

Στο εξώφυλλο η Μάργκοτ Ρόμπι φορά συνδυασμούς που δίνουν έμφαση σε κομψότητα και υψηλή ραπτική: κορσέ bralette, εντυπωσιακές φούστες και πανάκριβα κοσμήματα από γνωστούς οίκους, όπως Paspaley σε σκουλαρίκια και δαχτυλίδια και Cartier σε βραχιόλια, δημιουργώντας μια μορφή σύγχρονης, πολυτελούς θηλυκότητας. Οι δημιουργίες αυτές συνδυάζονται με footwear από Versace και Alaïa, δείχνοντας πώς διαφορετικοί οίκοι μπορούν να συνυπάρξουν αρμονικά στην ίδια εικόνα.

Ο Τζέικομπ Ελoρντί, από την άλλη, ενσαρκώνει μια πιο χαλαρή, αλλά εξίσου κομψή εκδοχή του σύγχρονου άντρα. Οι εμφανίσεις του περιλαμβάνουν ρούχα από Bottega Veneta, με σακάκια, παντελόνια και αξεσουάρ που αποπνέουν understated luxury, συνοδευόμενα από κοσμήματα Cartier — ένα σπάνιο δείγμα για ανδρικό styling σε εξώφυλλο περιοδικού, που ισορροπεί ανάμεσα σε streetwear και high-end.

Η ίδια η Ρόμπι έχει δείξει στο παρελθόν την αγάπη της για το couture και το vintage με πρότερες εμφανίσεις σε είδη υψηλής ραπτικής — από Dior και Chanel μέχρι Schiaparelli και Margiela, επιλέγοντας ρούχα που αναδεικνύουν τόσο τη θηλυκή γραμμή όσο και μια τάση προς το θεατρικό, bold styling.

Δεν είναι τυχαίο ότι το γενικό ύφος της φωτογράφισης πετυχαίνει να αντικατοπτρίζει την αισθητική της ίδιας της Ρόμπι: ανοιχτό παιχνίδι με δομές, υφές και αντιθέσεις, χωρίς να θυσιάζει την αίσθηση της προσωπικής ταυτότητας. Τα κοσμήματα και οι επώνυμες επιλογές της λειτουργούν ως statement pieces — είτε πρόκειται για minimal Paspaley μαργαριτάρια είτε για bold Cartier συνδυασμούς — δείχνοντας πώς η υψηλή μόδα μπορεί να επιστρέψει στο επίκεντρο της εικόνας χωρίς υπερβολές.

Αντίστοιχα, ο Ελoρντί εμφανίζεται σε looks που φλερτάρουν με τις επιλογές του σύγχρονου casual luxury: pieces από Bottega Veneta και καπέλα ή αξεσουάρ που παραπέμπουν σε μια πιο χαλαρή yet polished αισθητική — μια προσέγγιση που δείχνει πώς ο ανδρικός ρουχισμός στον χώρο της high fashion μπορεί να είναι ταυτόχρονα άνετος και κομψός.