Ο Μαρκ Άντονι θα γίνει (ξανά) μπαμπάς - Έγκυος η 26χρονη σύζυγός του, Νάντια

Ο Μαρκ Άντονι και η Νάντια Φερέιρα θα αποκτήσουν το δεύτερο παιδί τους σε λίγους μήνες. Για τον καλλιτέχνη, αυτό θα είναι το όγδοο τέκνο του.

Ο Μαρκ Άντονι και η Νάντια Φερέιρα μοιράστηκαν δημόσια τη χαρά, που βιώνουν τους τελευταίους μήνες. Η 26χρονη είναι έγκυος στο δεύτερο παιδί τους, συνεπώς η οικογένειά τους θα μεγαλώσει κι άλλο. Με αφορμή την τρίτη επέτειο του γάμου του, το ερωτευμένο ζευγάρι ανακοίνωσε το χαρμόσυνο γεγονός, εκπλήσσοντας τους ακόλουθούς του.

Στη φωτογραφία που δημοσίευσε, φαίνεται η φουσκωμένη κοιλιά της Νάντια Φερέιρα, την οποία κρατούν οι δύο άνδρες του σπιτιού, επιβεβαιώνοντας πως βρίσκεται σε προχωρημένη εγκυμοσύνη. «Ευτυχισμένη τρίτη επέτειο! Τι σπουδαίο δώρο μας δίνει η ζωή. Ο Θεός είναι μεγάλος. Ο Μαρκίτο θα γίνει μεγάλος αδερφός», σημείωσε η 26χρονη στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Το 2026, λοιπόν, προβλέπεται να είναι μια πολύ ξεχωριστή χρονιά για την κοινή ζωή τους. Να σημειωθεί, πως με τον ερχομό του μωρού, ο Μαρκ Άντονι θα είναι πια πατέρας οκτώ παιδιών, με το μεγαλύτερο να είναι σήμερα 31 ετών και τα μικρότερα από προηγούμενες σχέσεις του να είναι 17. Για την ακρίβεια, πρόκειται για τα δίδυμα που απέκτησε με την Τζένιφερ Λόπεζ κατά τη διάρκεια του έγγαμου βίου τους.

Να θυμίσουμε, πως η σχέση του Μαρκ Άντονι με τη Νάντια Φερέιρα ξεκίνησε το 2022. Οι φήμες για ειδύλλιο ανάμεσά τους πυροδοτήθηκαν, μετά από μια κοινή εμφάνιση στην Πόλη του Μεξικό. Λίγο καιρό αργότερα, ήρθε η επιβεβαίωση της σχέσης από την πλευρά του τραγουδιστή, ο οποίος δημοσίευσε μια σέλφι με την καλή του, ενώ τον Ιανουάριο του 2023 επισημοποίησαν τον δεσμό τους με έναν λαμπερό και γεμάτο χολιγουντιανό αέρα γάμο στο Μαϊάμι. Τον Ιούνιο του 2023 ήρθε στη ζωή ο γιος τους.



