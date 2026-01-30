Η Τζένιφερ Λόρενς για την επιλόχειο κατάθλιψη: «Με το δεύτερο παιδί μου ένιωθα σαν να με κυνηγούσε μια τίγρη καθημερινά. Τόσο άγχος είχα»

«Πάρα πολλές σκέψεις τρύπωναν στο μυαλό μου κι εγώ γινόμουν έρμαιό τους, είχαν τον έλεγχο. Ήταν φόβοι για το παιδί μου: Έκανα εικόνα όλα τα χειρότερα σενάρια»

Η Τζένιφερ Λόρενς έχει μιλήσει πολλές φορές να την αθέατη πλευρά της μητρότητας. Για τις δύσκολες στιγμές που μπορεί να βιώσει μια γυναικά κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και στη λοχεία. Η ηθοποιός, μάλιστα, έχει αποκαλύψει ότι μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της πάλεψε με την επιλόχειο κατάθλιψη. Κάθε φορά που ο γιος της κοιμόταν, εκείνη νόμιζε πως είχε πεθάνει. Ήταν πεπεισμένη πως έκανε τα πάντα λάθος.

Τώρα, σε νέα συνέντευξή της στο Interview των New York Times, η Τζένιφερ Λόρενς δήλωσε: «Νομίζω ότι η επιλόχειος κατάθλιψη είναι μια σωματική εμπειρία που συμβαίνει σε όλες. Εννοώ, οι ορμόνες σου διπλασιάζονται καθημερινά στο πρώτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης και μόλις γεννάς πιάνουν πάτο, όπως και όταν θηλάζεις». Συνεχίζοντας η ίδια εξήγησε ότι με το δεύτερο παιδί «ένιωθα σαν να με κυνηγούσε μια τίγρη καθημερινά. Τόσο ήταν το άγχος που είχα. Πάρα πολλές σκέψεις τρύπωναν στο μυαλό μου κι εγώ γινόμουν έρμαιό τους, είχαν τον έλεγχο. Ήταν φόβοι για το παιδί μου: Έκανα εικόνα όλα τα χειρότερα σενάρια και μετά αμφισβητούσα όλα όσα έκανα. Και μετά, ενώ βρισκόμουν ήδη σε ψυχοθεραπεία, πήρα για δύο εβδομάδες ένα φάρμακο που με βοήθησε πραγματικά».

Αν και πριν τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της ένιωθε έτοιμη και πως ήξερε τι έκανε, βρέθηκε αντιμέτωπη με κάτι που δεν είχε βιώσει ποτέ ξανά. Η σταρ του «Die My Love» ανέφερε ότι υποβλήθηκε σε θεραπεία και φαρμακευτική αγωγή, η οποία έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην αντιμετώπιση της πάθησής της. Η Τζένιφερ Λόρενς γέννησε το δεύτερο παιδί της με τον σύζυγό της, Κουκ Μαρόνι, τον Μάρτιο του 2025.

Η ηθοποιός μοιράστηκε την είδηση ότι περιμένει το δεύτερο μωρό τους με τη Vogue τον Οκτώβριο του 2024. Ήταν Οκτώβριος του 2019 όταν η Τζένιφερ Λόρενς και ο Κουκ παντρεύτηκαν στο Ρόουντ Άιλαντ. Το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε τον Φεβρουάριο του 2019 και η ηθοποιός γέννησε το πρώτο τους παιδί τον Φεβρουάριο του 2022. Σε μια συνέντευξη στη Vogue πίσω το 2022, η Τζένιφερ Λόρενς μίλησε για τις αλλαγές στη ζωή της από τότε που έγινε μητέρα. «Το πρωί μετά τη γέννα, ένιωσα σαν όλη μου η ζωή να είχε ξεκινήσει από την αρχή. Σαν να είναι η πρώτη μέρα της ζωής μου. Απλώς κοίταζα. Ήμουν τόσο ερωτευμένη», αφηγήθηκε.



