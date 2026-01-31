Νίκολα Πελτζ: Η εξήγηση πίσω από τη δραματική απώλεια βάρους

Συζητήσεις έχει προκαλέσει στα social media η σωματική αλλαγή της Νικόλα Πέλτζ.

Η Νίκολα Πελτζ Μπέκαμ, η 31χρονη Αμερικανίδα ηθοποιός και μοντέλο, έγινε πρόσφατα αντικείμενο εκτενούς συζήτησης στα social media για την εμφανή απώλεια βάρους της, η οποία εντοπίστηκε από χρήστες μετά από μια σειρά φωτογραφιών που δημοσίευσε στο Instagram μαζί με τον σύζυγό της, Μπρούκλιν Πέλτζ Μπέκαμ.

Στις 28 Ιανουαρίου, το ζευγάρι μοιράστηκε στιγμιότυπα από μια χαλαρή απόδραση, αλλά ενώ πολλοί επικεντρώθηκαν στη δυναμική μεταξύ του Μπρούκλιν και της οικογένειάς του – ειδικά στα πρόσφατα σχόλιά του κατά των γονιών του, Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ – τα σχόλια κάτω από τις φωτογραφίες στράφηκαν σε ένα διαφορετικό θέμα: τη σαφώς πιο αδύνατη εμφάνιση της Νίκολα.

Σύμφωνα με το περιοδικό PEOPLE, η απώλεια βάρους δεν οφείλεται σε κάποια προσωπική κρίση ή πρόβλημα υγείας, αλλά στην εντατική προετοιμασία της για έναν απαιτητικό ρόλο στην επερχόμενη ταινία "Prima".

Στην ταινία αυτή, η Πελτζ υποδύεται την Μάργκο, μια πρίμα μπαλαρίνα που αφιερώνει τη ζωή της στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Η ιστορία περιστρέφεται γύρω από την αυστηρή ανατροφή της από τη γιαγιά της (εμπνευσμένη από τη θέση της ως «φύλακα της τέχνης»), και την ένταση που προκαλεί η άφιξη μιας σύγχρονης χορογράφου στην εταιρεία μπαλέτου, απειλώντας την παράδοση και πυροδοτώντας μια συγκρουσιακή διαμάχη εξουσίας.

Η πηγή τόνισε ότι η Πελτζ ακολούθησε ένα πολύ εντατικό πρόγραμμα προπόνησης για την προετοιμασία του ρόλου. Αυτή η πρακτική δεν είναι πρωτοφανής στον κόσμο του κινηματογράφου. Υπενθυμίζεται πως για την ταινία Black Swan του 2010, οι πρωταγωνίστριες Ναταλί Πόρτμαν και Μίλα Κούνις προπονήθηκαν εντατικά και ακολούθησαν αυστηρά διατροφικά προγράμματα για να υποδυθούν μπαλαρίνες – μια εμπειρία που η Κούνις τόνισε αργότερα πως απαιτούσε αισθητή μείωση του φαγητού και εξαντλητικές ώρες χορού.

Παρόμοια, η Τζένιφερ Λόρενς είχε μιλήσει ανοιχτά για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε όταν υποβάθμισε το σώμα της για τον ρόλο της στην ταινία Red Sparrow – μια εμπειρία που, όπως είχε δηλώσει, την έκανε να καταλάβει πόσο απαιτητικό είναι να εργάζεται κάποιος υπό τόσο στερητικές σωματικές συνθήκες.

Με το Prima να αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον του κοινού λόγω του καστ και της θεματικής του, η απόφαση της Πελτζ να επενδύσει τόσο πολύ στην φυσική μεταμόρφωση για τον ρόλο της υπογραμμίζει τη δέσμευση που απαιτείται για την υποκριτική και αναδεικνύει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ηθοποιοί όταν καλούνται να αποδώσουν ρεαλιστικά έναν απαιτητικό χαρακτήρα.