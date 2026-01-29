Νίκολα Πελτζ: Η σύζυγός του Μπρούκλιν Μπέκαμ παίρνει χαρτζιλίκι 1 εκατ. δολάρια τον μήνα - Καμία ανάγκη δεν έχουν τους Μπέκαμ

Η Νίκολα Πελτζ παίρνει ένα παχυλό χαρτζιλίκι από τον δισεκατομμυριούχο πατέρα της, Νέλσον Πελτζ, γεγονός που επιβεβαιώνει πως δεν έχουν καμία ανάγκη τoυς Μπέκαμ.

Νίκολα Πελτζ και Μπρούκλιν Μπέκαμ αποτελούν δύο από τα πρόσωπα που έχουν μονοπωλήσει το ενδιαφέρον των lifestyle μέσων τους τελευταίους μήνες. Η ρήξη του 25χρονου με τους Μπέκαμ έχει φέρει στο προσκήνιο τις εσωτερικές διαμάχες της οικογένειας, προκαλώντας ρωγμές στην φαινομενικά «τέλεια εικόνα» της. Κι ενώ ο Μπρούκλιν Μπέκαμ απολαμβάνει την εποχή της ανεξαρτησίας του και χαίρεται την καθημερινότητα με τη σύζυγό του μακριά από τους γονείς του, μια νέα αποκάλυψη έρχεται να επιβεβαιώσει πως το ζευγάρι δεν έχει καμία οικονομική ανάγκη τους Μπέκαμ.

Ειδικότερα, όπως διαβάζουμε στη «Daily Mail», η Νίκολα Πελτζ λαμβάνει ένα εκατομμύριο δολάρια τον μήνα χαρτζιλίκι από τον πατέρα της, Νέλσον Πελτζ, ο οποίος μπορεί να μην έχει τη φήμη των Μπέκαμ, ωστόσο οι επιχειρηματικές του δραστηριότητες του αποφέρουν πολλά - μα πολλά - κέρδη. Για την ακρίβεια, η καθαρή αξία της περιουσίας του υπολογίζεται στα 1,6 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ της οικογένειας Μπέκαμ στα 680 εκατ. δολάρια. Καταλαβαίνουμε όλοι πως δεν τίθενται θέμα σύγκρισης.

Σύμφωνα με την Μαρίνα Χάιντ, η οποία εμφανίστηκε στο podcast «The Rest Is Entertainment», και ο Μπρούκλιν Μπέκαμ λαμβάνει πολλά χρήματα από την οικογένειά του, ωστόσο σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αγγίξουν το αστρονομικό ποσό που παίρνει η Νίκολα Πελτζ από τον πατέρα της. Μάλιστα, σημείωσε πως όνειρο των Μπέκαμ είναι να δούνε τον Μπρούκλιν να πατάει στα πόδια του και να ανεξαρτητοποιείται οικονομικά. Ακόμα, ανέφερε, πως «οι γονείς του Μπρούκλιν δεν πίστευαν ποτέ πως κάποιο από τα παιδιά τους θα υπέγραφαν προγραμιαίο συμβόλαιο. Θεωρούσαν ότι θα γίνει το αντίθετο».

Όσον αφορά στη ζωή του Μπρούκλιν Μπέκαμ και της Νίκολα Πελτζ, ζουν σε μια έπαυλη αξίας 11 εκατομμυρίων δολαρίων, η οποία, βέβαια, ανήκει σε εκείνη. Πριν από μερικούς μήνες, πηγή είχε αναφέρει στη «The Sun» πως ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ δεν έχουν φροντίσει αρκετά τον γιο τους οικονομικά. «Τα χρήματα, όπως λέει και η παροιμία, είναι η ρίζα κάθε κακού. Στην περίπτωση Μπέκαμ εναντίον Πελτζ, αυτό αποδεικνύεται… περίπλοκο», είχε σχολιάσει.

«Ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια είναι δύο παιδιά της εργατικής τάξης που τα κατάφεραν. Όταν ήρθε η ώρα να αγοράσουν αυτό το σπίτι, φυσικά δεν επρόκειτο απλώς να δώσουν στον γιο τους εκατομμύρια λίρες - τι είδους μήνυμα στέλνει αυτό;», ανέφερε άλλη πηγή σε δημοσίευμα σχετικά με τα οικονομικά των δύο οικογενειών. Να σημειωθεί, βέβαια, πως ο Νέλσον Πελτζ είχε διαθέσει 2,5 εκατομμύρια δολάρια για τον γάμο της κόρης του με τον Μπρούκλιν Μπέκαμ το 2022.