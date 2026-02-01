Τζάστιν Τίμπερλεϊκ: Η επιστροφή στη σκηνή μετά τη διάγνωση με τη νόσο Lyme

Μετά τη δημόσια αποκάλυψη της νόσου Lyme, ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ επέστρεψε στη σκηνή για πρώτη φορά σε ειδική τιμητική εκδήλωση για τον Φάρελ Γουίλιαμς.

Ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ έκανε δυναμική επιστροφή στη σκηνή στις 29 Ιανουαρίου, σηματοδοτώντας την πρώτη δημόσια εμφάνιση του μετά την ανακοίνωση ότι αντιμετωπίζει τη νόσο Lyme, μια βακτηριακή λοίμωξη που μεταδίδεται από τσιμπούρια και έχει προκαλέσει σοβαρά συμπτώματα κόπωσης και νευροπαθητικού πόνου στον Αμερικανό σταρ.

Η εμφάνισή του έγινε στο πλαίσιο των Recording Academy Honors Presented by the Black Music Collective, μιας εκδήλωσης που προηγήθηκε των φετινών βραβείων Grammy και διοργανώθηκε για να τιμήσει προσωπικότητες με σημαντική επιρροή στη μουσική και την κουλτούρα. Σε αυτήν, ο μουσικός παραγωγός και καλλιτέχνης Φάρελ Γουίλιαμς βραβεύτηκε με το Dr. Dre Global Impact Award για την καλλιτεχνική του συνεισφορά και την παγκόσμια επιρροή του.

Ο Τίμπερλεϊκ, που είχε αποσυρθεί από τις ζωντανές του εμφανίσεις μετά την ολοκλήρωση της περιοδείας Forget Tomorrow τον Ιούλιο του 2025, επέλεξε αυτό το ιδιαίτερο σκηνικό για την επιστροφή του. Λίγο μετά την ολοκλήρωση του τελευταίου show, αποκάλυψε στο Instagram ότι οι γιατροί του είχαν διαγνώσει νόσο Lyme και εξήγησε ότι η διάγνωση βοήθησε να κατανοήσει τον «μεγάλο νευρικό πόνο» και την « έντονη κόπωση» που βίωνε επί μήνες.

Στην εκδήλωση, ο 45χρονος μουσικός αφιέρωσε ένα δυναμικό πρόγραμμα στο κοινό, ερμηνεύοντας μερικά από τα πιο εμβληματικά κομμάτια που δημιούργησε με τον Γουίλιαμς, όπως τα Rock Your Body, Señorita και Like I Love You. Επιπλέον, συμπεριέλαβε και άλλες επιτυχίες που συνδέονται με τον τιμώμενο παραγωγό, φέρνοντας στο προσκήνιο τραγούδια όπως το Happy και Beautiful.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Τίμπερλεϊκ μίλησε θερμά για την προσωπική και επαγγελματική του σχέση με τον Γουίλιαμς, περιγράφοντάς τον ως «μεταμορφωτική επιρροή» στη ζωή και την καριέρα του, και εκφράζοντας τη βαθιά του ευγνωμοσύνη για την υποστήριξη και την έμπνευση που του έχει προσφέρει καθ’ όλη τη διάρκεια των χρόνων.

Η δημόσια αποκάλυψη της μάχης του με τη νόσο Lyme είχε γίνει πέρυσι το καλοκαίρι, με τον ίδιο να τονίζει ότι δεν μοιράζεται αυτήν την πληροφορία για να προκαλέσει λύπηση, αλλά για να ρίξει «λίγο φως σε αυτό που αντιμετωπίζει πίσω από τα παρασκήνια». Ανέφερε πως έπρεπε να πάρει μια δύσκολη «προσωπική απόφαση» – είτε να σταματήσει τις περιοδείες είτε να συνεχίσει και να βρει τη λύση για να διαχειριστεί την κατάσταση. Τελικά, αποφάσισε να συνεχίσει να παίζει, λέγοντας ότι η «χαρά» που του προσφέρει η μουσική υπερτερεί των σωματικών δυσκολιών.