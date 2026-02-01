Σίντνεϊ Σουίνι: Αρνείται το παρατσούκλι «MAGA Barbie» - «Οι άνθρωποι θέλουν να με χρησιμοποιήσουν ως πιόνι τους»

Η Σίντνεϊ Σουίνι απορρίπτει τον πολιτικό χαρακτηρισμό «MAGA Barbie», τονίζοντας ότι προτιμά να επικεντρώνεται στην τέχνη και όχι σε πολιτικές συζητήσεις.

Η Σίντνεϊ Σουίνι, η 28χρονη Αμερικανίδα ηθοποιός που έχει πρωταγωνιστήσει σε σειρές όπως Euphoria, The White Lotus και Christy, βρέθηκε για άλλη μια φορά στο επίκεντρο δημόσιας συζήτησης όταν μίλησε πρόσφατα για το παρατσούκλι «MAGA Barbie» που έχει κυκλοφορήσει ευρέως στα social media και σε ειδησεογραφικά μέσα. Σε μια ειλικρινή συνέντευξη στο Cosmopolitan, η Σουίνι τόνισε κατηγορηματικά ότι δεν πρόκειται να συμμετάσχει σε πολιτικές συζητήσεις και ότι η καλλιτεχνική της πορεία δεν εξυπηρετεί πολιτικούς στόχους.

Η ίδια δήλωσε ότι «ποτέ δεν ήρθα εδώ για να μιλήσω για πολιτική. Ο σκοπός μου είναι να δημιουργώ τέχνη», ξεκαθαρίζοντας ότι αυτή είναι η ουσία της παρουσίας της στη βιομηχανία της ψυχαγωγίας. Σύμφωνα με τη Σουίνι, οι ετικέτες που της αποδίδονται από τρίτους, όπως το «MAGA Barbie», είναι αποτέλεσμα υπερβολικών ερμηνειών και δεν αντικατοπτρίζουν την προσωπική της φιλοσοφία ή φιλοδοξίες.

Η αναφορά σε αυτό το προσωνύμιο της δόθηκε λόγω της διαφημιστικής καμπάνιας της για την American Eagle το καλοκαίρι του 2025, όπου εμφανιζόταν σε ένα viral σποτ για τζιν. Ορισμένοι θεώρησαν ότι η καμπάνια, με ατάκες που έπαιζαν με τις λέξεις jeans (τζιν) και genes (γονίδια) και επικεντρώνονταν στα μπλε μάτια και τα ξανθά μαλλιά της Σουίνι, υπονοούσε πολιτικές ή κοινωνικές προεκτάσεις, συμπεριλαμβανομένων και επικρίσεων για τάσεις ευγονικής.

Η American Eagle απάντησε στην κριτική ξεκαθαρίζοντας ότι το σύνθημα «Sydney Sweeney Has Great Jeans» αφορά αποκλειστικά το τζιν και την προσωπική ιστορία της ηθοποιού με αυτό, και όχι κάποιο ευρύτερο ιδεολογικό μήνυμα, τονίζοντας ότι ήταν πάντα θέμα μόδας και αυτοπεποίθησης.

Κατά τη συνέντευξή της, η Σουίνι εξήγησε ότι έχει βρεθεί σε μια «κατάσταση χωρίς νίκη» όταν προσπαθεί να απαντήσει σε εικασίες γύρω από τις πολιτικές της πεποιθήσεις, αναφέροντας πως ό,τι κι αν πει, υπάρχει πάντα κάτι που μπορεί να παρερμηνευθεί. «Αν πω “Αυτό δεν είναι αλήθεια”, τότε θα μου πουν ότι το λέω για να δείχνω καλύτερα. Δεν υπάρχει νίκη. Ποτέ δεν υπάρχει νίκη», ανέφερε, επιμένοντας ότι η μόνη λύση είναι να συνεχίσει να είναι ο εαυτός της και να επικεντρώνεται στην τέχνη της.

Παράλληλα, η Σουίνι διαχώρισε πλήρως τον εαυτό της από την πολιτική, τονίζοντας ότι δεν βλέπει τον εαυτό της να μιλά για τις προσωπικές της πολιτικές απόψεις στο μέλλον. «Όχι. Δεν είμαι πολιτικό πρόσωπο. Ασχολούμαι με τις τέχνες. Δεν είμαι εδώ για να μιλήσω για πολιτική», δήλωσε, υπογραμμίζοντας ότι έγινε ηθοποιός επειδή αγαπά να λέει ιστορίες, όχι για να αναμειχθεί σε πολιτικά ζητήματα.

Η ηθοποιός εξήγησε επίσης πως δεν πιστεύει σε καμία μορφή μίσους και ότι επιδιώκει να προωθεί αγάπη, σεβασμό και κατανόηση ανάμεσα στους ανθρώπους — αξίες που θεωρεί σημαντικότερες από πολιτικές ετικέτες ή επιθέσεις.

Η πρόσφατη συνέντευξη έρχεται σε συνέχεια προηγούμενων της σχολίων, όπου είχε αναγνωρίσει ότι η σιωπή της σχετικά με την αρχική κριτική στην καμπάνια των τζιν μάλλον διεύρυνε την αντίδραση αντί να την κατευνάσει, και ελπίζει ότι η νέα χρονιά θα φέρει πιο ενωτικές, παρά διχαστικές συζητήσεις.

Συνολικά, η Σίντνεϊ Σουίνι επιλέγει ξεκάθαρα να κρατήσει την πολιτική εκτός της δημόσιας εικόνας της, εστιάζοντας στην καλλιτεχνική της πορεία και απορρίπτοντας οποιεσδήποτε πολιτικές ετικέτες που έχουν προκύψει στον δημόσιο διάλογο.