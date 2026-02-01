Πάρις Χίλτον - Λίντσεϊ Λόχαν: Τέλος στη μακροχρόνια διαμάχη - Συμφιλιώθηκαν και σχεδιάζουν να φέρουν κοντά τα παιδιά τους

Η Πάρις Χίλτον και η Λίντσεϊ Λόχαν έβαλαν τελεία στη δεκαετή κόντρα τους, δεμένες πλέον ως μητέρες και προγραμματίζοντας playdates για τα παιδιά τους.

Μετά από μια διαμάχη που κρατούσε σχεδόν είκοσι χρόνια, οι σταρ της δεκαετίας του 2000 Πάρις Χίλτον και Λίντσεϊ Λόχαν έχουν επιτέλους συμφιλιωθεί και δείχνουν να έχουν προχωρήσει τη ζωή τους, ενώ σχεδιάζουν ακόμη και να φέρουν τα παιδιά τους κοντά.

Η Πάρις Χίλτον δήλωσε στην εκπομπή «Watch What Happens Live with Andy Cohen» ότι η σχέση τους έχει αλλάξει δραματικά και θετικά. «Σχεδιάζουμε να φέρουμε τα παιδιά μαζί», είπε, αναφερόμενη στα σχέδια για συναντήσεις μεταξύ των παιδιών της, του Φοίνιξ και της Λόντον, που έχει με τον σύζυγό της Κάρτερ Ριουμ, και του γιου της Λόχαν, Λουάι, που έχει με τον σύζυγό της Μπάντερ Σαμάς.

«Είμαι πολύ χαρούμενη για εκείνη. Λάμπει. Μας αρέσει πολύ που είμαστε μαμάδες», πρόσθεσε η Χίλτον, υπογραμμίζοντας πως η μητρότητα έπαιξε σημαντικό ρόλο στη θετική αυτή αλλαγή στη μεταξύ τους σχέση. Στην ίδια εκπομπή, η Κάιλ Ρίτσαρντς, θεία της Χίλτον, εξέφρασε επίσης τον ενθουσιασμό της για την επανασύνδεση των δύο γυναικών και χαρακτήρισε τη Λόχαν «γλυκιά» και «χαρούμενη».

NBC

Η διαμάχη μεταξύ Χίλτον και Λόχαν είχε ξεκινήσει ήδη από το 2006, όταν οι δύο γυναίκες βρέθηκαν εμπλεκόμενες σε ένα δημόσιο ερωτικό τρίγωνο με τον Έλληνα κληρονόμο Σταύρο Νιάρχο. Εκείνη την εποχή, τα ΜΜΕ είχαν εντείνει τον ανταγωνισμό μεταξύ τους, επισημαίνοντας τις προσωπικές τους σχέσεις και τα πάρτι της εποχής.

Η ένταση επιδεινώθηκε όταν ο Μπράντον Ντέιβις, κληρονόμος πετρελαϊκής αυτοκρατορίας, χαρακτήρισε τη Λόχαν «φλογερή» («firecrotch») σε δημόσιο χώρο, ενώ η Χίλτον γέλασε στην απάντηση. Το ίδιο έτος, η Λόχαν είχε ισχυριστεί ότι η Χίλτον την χτύπησε σε ένα πάρτι, κάτι που η τελευταία αρνήθηκε κατηγορηματικά.

Καθ’ όλη τη διάρκεια των ετών που ακολούθησαν, οι δύο γυναίκες αντάλλαξαν αρκετές αιχμηρές δηλώσεις: την περίφημη έξοδο της «Αγίας Τριάδας» με τη Μπρίτνεϊ Σπίαρς, όπου η Χίλτον ισχυρίστηκε ότι η Λόχαν «δεν ήταν καλεσμένη», αλλά και πρόσφατες δηλώσεις της Χίλτον, όταν είχε αποκαλέσει τη Λόχαν «απαίσια» και «ενοχλητική» σε μια εμφάνισή της στην ίδια εκπομπή το 2019.

Ωστόσο, η δυναμική μεταξύ τους άρχισε να αλλάζει από το 2022, όταν η Χίλτον δήλωσε ότι δεν υπήρχαν πλέον «κακές ενέργειες» μεταξύ τους, αποδίδοντας τη διαμάχη στην ανωριμότητα της νεανικής τους ηλικίας. «Δεν είμαστε στο λύκειο», είχε πει τότε, ενώ είχε επίσης σπεύσει να συγχαρεί τη Λόχαν για τον αρραβώνα της.

Όταν δε η Λόχαν ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της το 2023, η Χίλτον εξέφρασε την χαρά της και έδωσε «θερμές ευχές» για τη μητρότητα, ενώ τη συμβούλεψε λέγοντας ότι «είναι τόσο πολύτιμο να απολαμβάνεις κάθε στιγμή» με το παιδί σου.