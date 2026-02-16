Ο Μπαράκ Ομπάμα πιστεύει ότι υπάρχουν εξωγήινοι - “Είναι αληθινοί, αλλά εγώ δεν τους έχω δει”

Ο Μπαράκ Ομπάμα κλήθηκε να απαντήσει σε ένα ερώτημα που όλοι έχουμε σκεφτεί έστω μια φορά στη ζωή μας: υπάρχουν εξωγήινοι;

Ο Μπαράκ Ομπάμα άνοιξε - γι’ ακόμα μια φορά - έναν κύκλο συζητήσεων σχετικά με το αν υπάρχουν ή όχι εξωγήινοι στην Ελλάδα. Σε μια πρόσφατη συνέντευξη στο podcast του youtuber Μπράιαν Τάιλερ Κόεν, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ έκανε μια δήλωση που έγινε viral: «Οι εξωγήινοι είναι αληθινοί, αλλά δεν τους έχω δει». Μετά από αυτό, το κύμα σχολίων και συζητήσεων που άνοιξε ήταν τεράστιο.

Ο Μπαράκ Ομπάμα εξήγησε, ότι δεν υπάρχουν εξωγήινοι που φυλάσσονται σε Area 51 ή σε οποιαδήποτε μυστική υπόγεια εγκατάσταση, εκτός αν έχει στηθεί μια τόσο μεγάλη συνωμοσία, που ακόμα και ο πρόεδρος δεν την γνωρίζει. Μάλιστα, αποκάλυψε με μια δόση χιούμορ, πως η πρώτη ερώτηση που του έκαναν, όταν έγινε Πρόεδρος ήταν: «Πού είναι οι εξωγήινοι;», κάτι που τράβηξε αμέσως την προσοχή του κοινού.

Ο Μπαράκ Ομπάμα αναφέρθηκε στους εξωγήινους και όλο το διαδίκτυο συζητάει για την ενδεχόμενη ύπαρξή τους

Παρά το γεγονός ότι η δήλωση «είναι αληθινοί» μπορεί να ακούγεται σαν επιβεβαίωση παρουσίας εξωγήινης ζωής στη Γη, στην πραγματικότητα ο Μπαράκ Ομπάμα δεν παρουσίασε καμία απόδειξη ούτε ανέφερε ότι έχουν επισκεφθεί τον πλανήτη μας. Η φράση του φαίνεται να αντικατοπτρίζει περισσότερο την πιθανότητα ύπαρξης ζωής στο σύμπαν - μια άποψη που ούτως ή άλλως υποστηρίζεται και από πολλούς επιστήμονες, δεδομένου του τεράστιου αριθμού πλανητών στο σύμπαν.

Σε μια διευκρινιστική τοποθέτηση που έκανε μέσω του λογαριασμού του στο IG, μετά τον ντόρο που προκλήθηκε, ο ίδιος έγραψε χαρακτηριστικά: «Προσπαθούσα να διατηρήσω το πνεύμα του "γρήγορου γύρου" ερωταπαντήσεων, αλλά αφού έχει τραβήξει την προσοχή, ας το ξεκαθαρίσω: στατιστικά, το σύμπαν είναι τόσο αχανές που οι πιθανότητες να υπάρχει ζωή εκεί έξω είναι πολλές. Αλλά οι αποστάσεις μεταξύ των ηλιακών συστημάτων είναι τόσο μεγάλες που οι πιθανότητες να μας έχουν επισκεφτεί εξωγήινοι είναι μικρές, και δεν είδα καμία απόδειξη κατά τη διάρκεια της προεδρίας μου, ότι εξωγήινοι έχουν έρθει σε επαφή μαζί μας. Αλήθεια!».

Το ενδιαφέρον γύρω από τα UAPs (Άγνωστα Ανώμαλα Φαινόμενα) έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα μετά την αποκάλυψη βίντεο από το Πεντάγωνο που δείχνουν αντικείμενα με ασυνήθιστες πτήσεις στον ουρανό, τα οποία δεν μπορούν να εξηγηθούν εύκολα. Ο Μπαράκ Ομπάμα είχε αναφερθεί σε αυτά και σε προηγούμενες συνεντεύξεις, δηλώνοντας ότι τα φαινόμενα αυτά είναι πραγματικά, αλλά δεν υπάρχουν σαφή στοιχεία για την προέλευσή τους.

Η δήλωση του πρώην Προέδρου των ΗΠΑ έγινε viral κυρίως λόγω των δύο αντικρουόμενων αναγνώσεων: από τη μια πλευρά, πολλοί θεώρησαν ότι επιβεβαίωνε την ύπαρξη εξωγήινων, ενώ από την άλλη, επρόκειτο περισσότερο για φιλοσοφική ή στατιστική παραδοχή για το πόσο πιθανό είναι να υπάρχει ζωή εκτός της Γης.