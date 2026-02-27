Διαζύγιο για την Pink μετά από 20 χρόνια γάμου; Τι απάντησε η ίδια (βίντεο)

Τελικά χωρίζει η Pink από τον σύζυγό της, Κάρεϊ Χαρτ;

Η Pink μετά από δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για οριστικό χωρισμό ύστερα από 20 χρόνια γάμου, επέλεξε να τοποθετηθεί με τον δικό της, αιχμηρό τρόπο και να απαντήσει δημόσια μέσα από ένα βίντεο στο Instagram προφίλ της.

«Όπως λέω πάντα. Αν δεν το ακούσετε από μένα, μην πιστεύετε τηo hype. Μείνετε συντονισμένοι όμως! Ποιος ξέρει τι μπορεί να συμβεί μετά!?!» έγραψε στη λεζάντα.

Στο βίντεο, εμφανώς ειρωνική, ανέφερε πως ενημερώθηκε ότι έχει χωρίσει με τον άντρα της. «Ευχαριστώ που με ενημερώσατε», είπε, προσθέτοντας εμφανώς εκνευρισμένη αν θα ήθελαν να ενημερώσουν και τα παιδιά της, τα οποία, όπως είπε, αγνοούν επίσης τον υποτιθέμενο χωρισμό.

Διαζύγιο για την Pink μετά από 20 χρόνια γάμου;

Στη συνέχεια, κατηγόρησε τα μέσα ότι αναπαράγουν «fake news» και κάλεσε τον κόσμο να ασχοληθεί με πιο ουσιαστικά ζητήματα αντί για τον γάμο της. Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε πως, αν κάτι δεν το ακούσει το κοινό από την ίδια, δεν πρέπει να πιστεύει τη φημολογία.

Οι φήμες φούντωσαν έπειτα από δημοσίευμα του People που υποστήριζε ότι το ζευγάρι είχε τραβήξει χωριστούς δρόμους για δεύτερη φορά. Παράλληλα, τον περασμένο Σεπτέμβριο είχαν εμφανιστεί μαζί στη Νέα Υόρκη, με ορισμένους να σχολιάζουν ότι έδειχναν απόμακροι και δεν φορούσαν τις βέρες τους. Επιπλέον, φέτος η Pink δεν έκανε δημόσια ανάρτηση για την επέτειο γάμου τους τον Ιανουάριο, σε αντίθεση με πέρυσι.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Ιανουάριο του 2006 στην Κόστα Ρίκα και έχει αποκτήσει δύο παιδιά, τη Γουίλοου Σέιτζ και τον Τζέιμσον Μουν. Η σχέση τους, ωστόσο, δεν ήταν ποτέ «παραμυθένια».Το 2008 είχαν ανακοινώσει προσωρινό χωρισμό, πριν τελικά επανασυνδεθούν το 2009 και ακυρώσουν το διαζύγιο.

Και μπορεί σε παλαιότερες συνεντεύξεις της να έχει περιγράψει με ειλικρίνεια τις δυσκολίες που μπορεί να βιώνει ένα ζευγάρι ωστόσο, με το πρόσφατο βίντεό της, ξεκαθάρισε ότι οι φήμες περί χωρισμού δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.