Πρώτη περιοδεία για τον Κρουζ Μπέκαμ ως frontman - Αρνήθηκε να τραγουδήσει κομμάτι των Spice Girls

Ο Κρουζ Μπέκαμ κάνει τα πρώτα του βήματα ως frontman των The Breakers με την πρώτη του περιοδεία «For Your Love Tour».

Ο Κρουζ Μπέκαμ, ο μικρότερος γιος του Ντέιβιντ και της Βικτόρια Μπέκαμ, κάνει τα πρώτα του βήματα στη μουσική σκηνή, επιχειρώντας να χαράξει τη δική του πορεία μακριά — όσο αυτό είναι δυνατόν — από τη βαριά σκιά του διάσημου επωνύμου του. Στα 21 του χρόνια, ο νεαρός frontman ξεκίνησε αυτή την εβδομάδα την πρώτη του περιοδεία ως frontman του συγκροτήματός του, αποδεικνύοντας ότι διαθέτει φιλοδοξία, ενέργεια και μια ξεκάθαρη καλλιτεχνική κατεύθυνση.

Η περιοδεία άνοιξε στο κλαμπ Mama Roux’s στο Μπέρμιγχαμ, μπροστά σε μερικές εκατοντάδες θεατές. Το κοινό, σύμφωνα με το BBC, αποτελούνταν τόσο από περίεργους που ήθελαν να διαπιστώσουν αν ο «γιος των Μπέκαμ» έχει πράγματι ταλέντο, όσο και από νεαρούς λάτρεις της indie ροκ σκηνής. Όπως φάνηκε από τις αντιδράσεις, πολλοί έφυγαν θετικά εντυπωσιασμένοι.

Ο Κρουζ δεν αποφεύγει την οικογενειακή του ταυτότητα, αλλά ούτε και την εκμεταλλεύεται απροκάλυπτα. Όταν εντόπισε θεατή με μπλουζάκι που έγραφε «POSH», το γνωστό παρατσούκλι της μητέρας του από την εποχή των Spice Girls, σχολίασε χαμογελώντας. Ωστόσο, όταν κάποιος από το κοινό φώναξε «Παίξε Spice Girls!», απάντησε κοφτά: «Δεν δέχομαι αιτήματα». Το μήνυμα ήταν σαφές: αναγνωρίζει την κληρονομιά του, αλλά επιθυμεί να σταθεί αυτόνομα.

Παράλληλα, απέφυγε οποιαδήποτε αναφορά στο πρόσφατο οικογενειακό δράμα που αφορά τον μεγαλύτερο αδελφό του, Μπρούκλιν. Η στρατηγική της οικογένειας φαίνεται να είναι η διατήρηση χαμηλών τόνων και η προσήλωση στην επαγγελματική πορεία.

Το μουσικό του ύφος αντλεί έμπνευση από το ροκ εν ρολ της δεκαετίας του ’60 και τη βρετανική ποπ των ’90s. Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι πρότυπό του είναι ο Τζον Λένον, ενώ σε πρόσφατη συναυλία ερμήνευσε τη «Revolution» των Beatles, αφιερώνοντάς την στο είδωλό του. Μάλιστα, για τα 21α γενέθλιά του διοργάνωσε πάρτι με τίτλο «The Grand Beatle Ball», εμφανιζόμενος στη σκηνή με tribute μπάντα των Beatles.

Το νέο single του συγκροτήματος, «For Your Love», περιγράφεται από τον ίδιο ως «μοντέρνα εκδοχή ενός vintage ήχου». Αν και δεν αποτελεί διασκευή του ομώνυμου τραγουδιού των Yardbirds του 1965, κινείται σε παρόμοια αισθητική κατεύθυνση. Η μουσική του χαρακτηρίζεται από ψυχεδελική ποπ διάθεση, κιθαριστικά riffs και μια λεπτή, ευέλικτη φωνή.

Ο Κρουζ έχει ήδη υπογράψει συμβόλαιο με μεγάλη αμερικανική δισκογραφική εταιρεία, ενώ στο στούντιο συνεργάστηκε με έμπειρους Αμερικανούς δημιουργούς. Στην περιοδεία τον συνοδεύει νέα ζωντανή μπάντα, γεγονός που δείχνει επαγγελματική οργάνωση και σοβαρή επένδυση στο εγχείρημα.

Παρά τα προφανή πλεονεκτήματα που συνεπάγεται το διάσημο επώνυμο, η δημόσια καχυποψία απέναντι στα «παιδιά των σταρ» αποτελεί σημαντική πρόκληση. Πολλοί παραδέχονται ότι πήγαν στις συναυλίες με σκεπτικισμό, αλλά έφυγαν ευχάριστα έκπληκτοι. «Δεν ξέρεις αν το επώνυμο βοηθά ή εμποδίζει», σχολίασε μία θαυμάστρια, αποτυπώνοντας το δίλημμα που συνοδεύει τον νεαρό καλλιτέχνη.

Σε μια εποχή όπου το κοινό είναι ιδιαίτερα κυνικό απέναντι στο φαινόμενο του νεποτισμού, ο Κρουζ Μπέκαμ καλείται να αποδείξει ότι δεν βασίζεται μόνο στο όνομά του. Αν κριθεί αποκλειστικά από τη σκηνική του παρουσία και τη μουσική του κατεύθυνση, φαίνεται διατεθειμένος να εργαστεί σκληρά για να κερδίσει τη θέση του. Το αν θα εξελιχθεί στον «νέο Τζον Λένον» μένει να αποδειχθεί — προς το παρόν, όμως, δείχνει αποφασισμένος να γίνει απλώς ο εαυτός του.