Μπρούκλιν Μπέκαμ: Το μήνυμα - μπηχτή προς τη Νίκολα Πελτζ, μετά τη δημόσια διαμάχη με τους γονείς του

Ο γιος των Μπέκαμ δείχνει δημόσια την αγάπη του για τη σύζυγό του, ξεκαθαρίζοντας ότι θα τη στηρίζει πάντα, παρά τις εντάσεις με τους γονείς του.

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ έδειξε γι’ ακόμα μια φορά δημόσια την αγάπη του για τη Νίκολα Πελτς - την ίδια στιγμή που η ένταση με την οικογένειά του συνεχίζεται. Ο 26χρονος μοιράστηκε μέσω του λογαριασμού του στο Instagram ένα τρυφερό μήνυμα για τη σύζυγό του, με αφορμή φυσικά την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, το οποίο συνόδευσε με μια ασπρόμαυρη και άκρως ερωτική φωτογραφία τους, που ανταλλάσσουν ένα φιλί στο στόμα.

Στη φωτογραφία, ο Μπρούκλιν Μπέκαμ εμφανίζεται χωρίς μπλούζα, ενώ η Νίκολα Πελτς φοράει λευκό crop top. Ο ίδιος σημείωσε χαρακτηριστικά: «Χαρούμενη Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, μωρό μου. Είμαι ο πιο τυχερός άνθρωπος στον κόσμο που μπορώ να σε αποκαλώ “Βαλεντίνα μου” κάθε χρόνο. Σ’ αγαπώ περισσότερο απ’ όσο ξέρεις και θα σε προστατεύω και θα σ’ αγαπώ για πάντα!».

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ δεν σταματά να στηρίζει τη σύζυγό του, Νίκολα Πελτς

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ στέκεται σταθερά δίπλα στη σύζυγό του, μετά τη δημόσια δήλωσή του τον προηγούμενο μήνα, ότι δεν επιθυμεί επανασύνδεση με τους γονείς του, Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ. Σε μια αποκαλυπτική τοποθέτησή του κατηγόρησε τους γονείς του ότι προσπαθούν να καταστρέψουν τον γάμο του και υποστήριξε πως η μητέρα του είχε «ακατάλληλη συμπεριφορά» στον γάμο τους, το 2022.

Παρά τις οικογενειακές εντάσεις, ο Μπρούκλιν Μπέκαμ και η Νίκολα Πελτζ παραμένουν ενωμένοι και αχώριστοι, ανεβάζοντας συχνά στα social media ρομαντικές φωτογραφίες από ταξίδια και βραδινές εξόδους, όπου απολαμβάνουν ο ένας την παρέα του άλλου. Μπορεί γύρω τους να επικρατεί το χάος - σε ό,τι αφορά την οικογένεια του Μπρούκλιν - ωστόσο εκείνοι προσπαθούν να κρατούν την ισορροπία στη σχέση τους.

Εν τω μεταξύ, ο Μπρούκλιν Μπέκαμ έχει καλύψει τα τατουάζ που είχε αφιερώσει στον πατέρα και τα αδέλφια του, δείχνοντας ξεκάθαρα την επιθυμία του να κρατήσει τις αποστάσεις του. Την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, η μικρή αδελφή του, Χάρπερ, 14 ετών, δημοσίευσε μια παλιά φωτογραφία με τους τρεις μεγαλύτερους αδελφούς της - Μπρούκλιν, Ρόμεο και Κρουζ - στη σελίδα της στο Instagram, γράφοντας: «Σας αγαπώ όλους τόσο πολύ που τα λόγια δεν μπορούν να το περιγράψουν».

Τον προηγούμενο μήνα, το περιοδικό People ανέφερε ότι οι Μπέκαμ ήταν ανοιχτοί σε επανασύνδεση με τον Μπρούκλιν, αλλά όχι με τη Νίκολα. Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι ο Μπρούκλιν «έχει νιώσει περισσότερη στήριξη από τη σύζυγό του τα τελευταία τρία χρόνια απ’ ό,τι από τους γονείς του σε όλη του τη ζωή».

