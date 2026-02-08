Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ και η Νικόλα Πελτζ «σχεδιάζουν να υιοθετήσουν ένα παιδί»

Άτομο από το στενό οικογενειακό τους περιβάλλον ισχυρίζεται πως το ζευγάρι έχει προχωρήσει σε συζητήσεις για υιοθέτηση παιδιού.

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ και η Νικόλα Πελτζ φέρονται να εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να υιοθετήσουν ένα παιδί, εν μέσω της μακροχρόνιας οικογενειακής διαμάχης που έχει οδηγήσει σε πλήρη αποξένωση του Μπρούκλιν από τους γονείς και τα αδέρφια του.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα που Page Six που επικαλούνται πρόσωπο από το περιβάλλον του ζευγαριού, οι δύο τους έχουν κάνει αρκετές συζητήσεις για τη δημιουργία μιας οικογένειας με αρκετά παιδιά, με τουλάχιστον ένα από αυτά να είναι υιοθετημένο. Η επιλογή αυτή συνδέεται, όπως αναφέρουν, όχι μόνο με την επιθυμία τους να γίνουν γονείς, αλλά και με την πρόθεσή τους να δώσουν σε ένα παιδί από μειονεκτικό περιβάλλον μια καλύτερη ζωή.

Η απόφαση ή η σκέψη για υιοθεσία έρχεται σε μια χρονική στιγμή που ο Μπρούκλιν έχει δημοσίως δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να συμφιλιωθεί με την οικογένειά του, συμπεριλαμβανομένων των γονιών του και των αδελφών του Ρομέο, Κρουζ και Χάρπερ, μετά από μηνών ένταση και ανταλλαγή αιχμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η οικογενειακή ρήξη είχε λάβει μεγάλες διαστάσεις όταν ο Μπρούκλιν έκανε εκτενή ανάρτηση στα social media, στην οποία κατηγόρησε τους γονείς του ότι προσπάθησαν να υπονομεύσουν τον γάμο του με τη Νικόλα και κατηγόρησε τη Βικτόρια για «ακατάλληλη» συμπεριφορά κατά τη διάρκεια του γαμήλιου εορτασμού.

Επιπλέον, έχει αναφερθεί πως η Πελτζ, λόγω της προετοιμασίας της για τον τελευταίο κινηματογραφικό της ρόλο, έχει χάσει σημαντικό βάρος, καθιστώντας δύσκολη την άμεση βιολογική τεκνοποίηση. Αυτό, σύμφωνα με κάποιες πηγές, αποτέλεσε ένα ακόμη κίνητρο για το ζευγάρι να εξετάσει την υιοθεσία ως επιλογή.

Παρά την οικογενειακή ένταση, ο Μπρούκλιν και η Νικόλα παραμένουν ενωμένοι και εστιάζουν στο μέλλον τους ως ζευγάρι, επιδιώκοντας να χτίσουν μια δική τους «ήρεμη» οικογενειακή ζωή, μακριά από τον συνεχή δημόσιο διάλογο και τις οικογενειακές συγκρούσεις.

Μέχρι στιγμής, εκπρόσωποι τόσο του Μπρούκλιν όσο και της Πελτζ δεν έχουν απαντήσει στα αιτήματα για σχόλιο σχετικά με τα σχέδιά τους ή για την οικογενειακή κατάσταση, αφήνοντας πολλά από αυτά τα ζητήματα να παραμένουν αναπάντητα στις σελίδες δημοσιευμάτων και στις φήμες που κυκλοφορούν.