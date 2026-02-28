Η νέα εμφάνιση της Ντέμι Μουρ με υπογραφή Έλληνα κομμωτή

Η Ντέμι Μουρ εμφανίστηκε ανανεωμένη στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου με κοντό bob και wet look από τον Έλληνα κομμωτή Δημήτρη Γιαννέτο, συμπληρώνοντας το all-leather look της με το κουτάβι της Πιλάφ.

Η 63χρονη σταρ του Χόλιγουντ, Ντέμι Μουρ, γνωστή για τα χαρακτηριστικά μακριά σκούρα μαλλιά της, έκανε την έκπληξη στις 26 Φεβρουαρίου στο Palazzo Delle Scintille, κατά τη διάρκεια της επίδειξης FW26 της Gucci. Αντί για τις γνωστές της μπούκλες, εμφανίστηκε με μοντέρνο bob πάνω από τους ώμους, φινιρισμένο σε wet look που έδινε υγρή, γυαλιστερή υφή – ιδανικό για high-fashion event.

Ο εμπνευστής πίσω από αυτή την ριζική αλλαγή; Ο Έλληνας κομμωτής Δημήτρης Γιαννέτος, που έχει στο ενεργητικό του σταρ όπως η Κιμ Καρντάσιαν και η Αμάλ Κλούνεϊ. Σε ανάρτηση στο Instagram και δελτίο τύπου, ονόμασε το look «Demi-tris BoB» και εξήγησε: «Ήθελα να δώσω στη Ντέμι μια πολύ τολμηρή και μοντέρνα εμφάνιση για την επίδειξη του Ντέμνα Γκβασάλια. Είναι εμπνευσμένη από τις σιλουέτες της συλλογής. Ένα εκπληκτικό, κοντό καρέ με λεία υγρή υφή ταιριάζει απόλυτα. Είναι μεγάλη αλλαγή – δεν την έχουμε δει ποτέ έτσι! Φαίνεται cool, αβίαστη και αναδεικνύει την προσωπικότητά της».

Το χτένισμα συνδυάστηκε ιδανικά με all-black δερμάτινο σύνολο: εφαρμοστό μαύρο σακάκι, στενό παντελόνι, μεγάλα γυαλιά ηλίου και τακούνια, όλα από Gucci υπό την εποπτεία του Ντέμνα Γκβασάλια – νεύμα στην εποχή Τομ Φόρντ. Το styling επιμελήθηκε ο στιλίστας Μπραντ Γκόρεσκι, συνεργάτης της Μουρ εδώ και χρόνια, όπως αποκάλυψαν σε κοινή ανάρτηση στο Instagram.

Και βέβαια, δεν έλειπε το πιο γλυκό αξεσουάρ: το μικροσκοπικό τσιουάουα Πιλάφ, που κρατούσε αγκαλιά καθ’ όλη τη διάρκεια! Το κουτάβι έκλεψε τις εντυπώσεις, συμβολίζοντας την ’90s revival τάση της συλλογής. Η εμφάνιση έγινε viral, με θαυμαστές να σχολιάζουν πόσο «cool και effortless» δείχνει η Μουρ.

Η Μουρ έχει μακρά ιστορία με ριζικές αλλαγές στα μαλλιά της, αλλά προτιμά τα μακριά για την «απλότητα» τους. Σε συνέντευξη στο People τον Ιανουάριο, δήλωσε: «Μου αρέσει να αφήνω χώρο για παιχνίδι. Τα μαλλιά μου έχουν ζήσει πολλές ζωές». Η πιο εμβληματική αλλαγή; Το ξύρισμα του κεφαλιού για το «G.I. Jane» (1997) «ήταν η πιο εμπνευστική εμπειρία», είχε δηλώσει, προσθέτοντας ότι επιστρέφει πάντα στα μακριά: «Μου ταιριάζει. Με περούκες ικανοποιώ την ανάγκη για αλλαγή, αλλά μετά γυρίζω σπίτι στα μακριά μέχρι τη μέση».