Κρις Χέμσγουορθ: «Η καλύτερη απόφαση της ζωής μου ήταν να φύγω από το Λος Άντζελες»

Ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι η μετακόμιση από το Λος Άντζελες πίσω στην πατρίδα του, την Αυστραλία, ήταν «η μεγαλύτερη και καλύτερη απόφαση» που πήρε.

Ο Κρις Χέμσγουορθ μίλησε ανοιχτά στο podcast SmartLess, εξηγώντας πως η ζωή στο Χόλιγουντ δεν του πρόσφερε την ποιότητα ζωής που επιθυμούσε. Στο επεισόδιο της 23ης Φεβρουαρίου 2026, με παρουσιαστές τους Τζέισον Μπέιτμαν, Γουίλ Αρνέτ και Σον Χέις, ο Χέμσγουορθ μίλησε για την απόφαση που πήρε το 2015 μαζί με τη σύζυγό του, Έλσα Πατάκι, να εγκαταλείψουν το Λος Άντζελες και να επιστρέψουν στην Αυστραλία όταν γεννήθηκαν τα δίδυμα αγόρια τους.

«Είχαμε στήσει τη ζωή μας στο L.A., αλλά δεν το απολαμβάναμε», ανέφερε. «Δεν γυρίζαμε εκεί τις ταινίες μας· ταξιδεύαμε αλλού για δουλειά και επιστρέφαμε απλώς σε παπαράτσι και στις παγίδες της φήμης». Όπως τόνισε, η απόφαση δεν επηρέασε αρνητικά την καριέρα του, καθώς τα περισσότερα κινηματογραφικά του πρότζεκτ πραγματοποιούνταν εκτός Καλιφόρνιας.

Σήμερα, η καθημερινότητά του στην Αυστραλία είναι εντελώς διαφορετική. Ζει με την οικογένειά του σε μεγάλη φάρμα, με άλογα, μοτοσικλέτες και δυνατότητα για surf. «Όταν επιστρέφω από τη δουλειά, νιώθω σαν να πηγαίνω διακοπές», είπε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας μια ζωή πιο ήρεμη και μακριά από την ένταση της βιομηχανίας.

Η μετακόμιση του Χέμσγουορθ προηγήθηκε της κρίσης που έπληξε τα γυρίσματα στο Λος Άντζελες τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του Variety και στοιχεία της FilmLA, η κινηματογραφική παραγωγή στην περιοχή έχει σημειώσει σημαντική πτώση από το 2022, με τα επίπεδα να βρίσκονται περίπου στο μισό σε σχέση με το 2019. Τον Δεκέμβριο του 2025 καταγράφηκε περαιτέρω μείωση, με την τηλεοπτική παραγωγή να παρουσιάζει πτώση άνω του 20%.

Ο Χέμσγουορθ έγινε ευρύτερα γνωστός το 2009 με τον ρόλο του Τζορτζ Κερκ στο Star Trek, ενώ η παγκόσμια αναγνώριση ήρθε το 2011 με το Thor της Marvel. Έκτοτε συμμετείχε σε μεγάλες επιτυχίες του κινηματογραφικού σύμπαντος της Marvel, όπως το The Avengers και το Avengers: Age of Ultron, ενώ αναμένεται να επιστρέψει ως Θορ στο Avengers: Doomsday, που προγραμματίζεται για τον Δεκέμβριο του 2026.

Αυτή την περίοδο προωθεί την ταινία Crime 101 της Amazon MGM Studios, όπου υποδύεται έναν διαβόητο κλέφτη κοσμημάτων που δραστηριοποιείται κατά μήκος της Route 101, πλάι στη Χάλε Μπέρι και τον Μαρκ Ρούφαλο.

Παρά τη συνεχιζόμενη επιτυχία του στο Χόλιγουντ, ο Χέμσγουορθ ξεκαθαρίζει ότι η προτεραιότητά του παραμένει η οικογένειά του. Παντρεμένος με την Πατάκι από το 2010 και πατέρας τριών παιδιών, θεωρεί ότι η ζωή στην Αυστραλία του προσφέρει ισορροπία, ηρεμία και ουσιαστική αποσύνδεση από τις πιέσεις της φήμης.

Η επιλογή του αντικατοπτρίζει μια ευρύτερη τάση: όλο και περισσότεροι σταρ εγκαταλείπουν το Λος Άντζελες, επικαλούμενοι το αυξημένο κόστος ζωής, τις φορολογικές επιβαρύνσεις και τη μείωση παραγωγών. Ο Κρις Χέμσγουορθ αποδεικνύει ότι η διεθνής καριέρα δεν προϋποθέτει μόνιμη βάση στο Χόλιγουντ — και ότι, τελικά, η «μεγαλύτερη απόφαση» μπορεί να είναι αυτή που φέρνει κανείς πιο κοντά στο σπίτι.