Ο Χάρι Στάιλς μιλά πρώτη φορά για τον θάνατο του Λίαμ Πέιν: “Είναι δύσκολο να χάνεις έναν φίλο”

Ο Λίαμ Πέιν - πρώην μέλος του συγκροτήματος One Direction - “έφυγε” από τη ζωή τον Οκτώβριο του 2024, μετά από πτώση από μπαλκόνι ξενοδοχείου.

Ο Χάρι Στάιλς επιλέγει τις περιόδους που απέχει από τις επαγγελματικές δραστηριότητές του να τηρεί σιγή ιχθύος, αποφεύγοντας οποιαδήποτε δήλωση. Με αφορμή την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ του και την επερχόμενη παγκόσμια περιοδεία του, ο pop star παραχώρησε συνέντευξη στο Apple Music αναφερόμενος, μεταξύ άλλων, στην απώλεια του φίλου του και πρώην συνεργάτη του στους One Direction, Λίαμ Πέιν.

«Για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, είναι κάτι για το οποίο ακόμα και η ιδέα να μιλήσω με δυσκολεύει λίγο», είπε αρχικά ο Χάρι Στάιλς. «Υπήρξε μια περίοδος μετά τον θάνατό του που δυσκολεύτηκα πολύ να αποδεχτώ πόσο παράξενο είναι να μοιράζεσαι το πένθος σου με τόσο πολύ κόσμο. Είναι πάντα πολύ δύσκολο να χάνεις έναν φίλο. Αλλά είναι ακόμη πιο δύσκολο όταν χάνεις έναν φίλο που μοιάζει τόσο πολύ με εσένα σε τόσα πράγματα», εξομολογήθηκε.

Ο Λίαμ Πέιν «έφυγε» από τη ζωή στις 16 Οκτωβρίου του 2024 σε ηλικία 31 ετών, πέφτοντας από το μπαλκόνι ξενοδοχείου όπου διέμενε, προσπαθώντας να «δραπετεύσει». Ο τραγουδιστής ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ και ναρκωτικών. Αναφερόμενος στην εικόνα που είχε σχηματίσει για τον Λίαμ Πέιν, ο Χάρι Στάιλς είπε: «Έβλεπα έναν άνθρωπο με την πιο καλοσυνάτη καρδιά, που απλώς ήθελε να γίνει σπουδαίος». Ακόμα, σημείωσε ότι ο θάνατος του Λίαμ Πέιν τον έκανε να σκεφτεί βαθύτερα τη δική του ζωή.

Splash / Lumeimages

«Με έκανε να αναρωτηθώ: τι θέλω πραγματικά να κάνω με τη ζωή μου; Πώς θέλω να τη ζήσω; Και νομίζω ότι ο καλύτερος τρόπος να τιμήσεις τους φίλους που φεύγουν από τη ζωή είναι να τη ζεις στο έπακρο», συμπλήρωσε ο Χάρι Στάιλς στη συνέντευξή του. Η απώλεια του Λίαμ Πέιν θα θυμίζει πάντοτε το κενό που υπάρχει πια στο πρώην συγκρότημα, αφού εκτός από ομάδα ήταν και καλοί φίλοι.

Ο Λίαμ Πέιν, σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, είχε καταναλώσει αυξημένη ποσότητα αλκοόλ και ναρκωτικών, με την περιεκτικότητα να είναι 4 φορές μεγαλύτερη από το επιτρεπτό. Σχετικά με τα ναρκωτικά, βρέθηκαν στο αίμα του πολλά διαφορετικά είδη, όπως κοκαΐνη, κρακ, αλλά και βενζοδιαζεπίνη.

