Για τη Χάιντι Κλουμ, η ΔΕΠΥ είναι η “υπερδύναμή” της

Η Χάιντι Κλουμ μίλησε ανοιχτά για τη διάγνωσή της με ΔΕΠΥ.

Η Χάιντι Κλουμ είναι ακόμα μια γυναίκα που τα καταφέρνει όλα: μοντέλο, παρουσιάστρια, επιχειρηματίας και μητέρα τεσσάρων παιδιών βρίσκει την ισορροπία και τον ρυθμό μέσα σε ένα απαιτητικό και γεμάτο πρόγραμμα. Σε πρόσφατη συνέντευξή της, η ίδια αποκάλυψε ποιο είναι εκείνο το στοιχείο που τη βοηθάει να διαχειρίζεται ταυτόχρονα τόσα διαφορετικά πράγματα.

Ειδικότερα, μιλώντας στο περιοδικό Glamour Germany, με αφορμή την 25η επέτειό του, το 52χρονο μοντέλο αποκάλυψε κάτι που πολλοί δεν γνώριζαν για εκείνη. «Το ότι έχω μια μορφή ΔΕΠΥ», ανέφερε, όταν ρωτήθηκε ποιο είναι το στοιχείο της προσωπικότητάς της που παραμένει σχετικά άγνωστο στο κοινό.

Η ΔΕΠΥ, δηλαδή η διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας, είναι μια συχνή αναπτυξιακή διαταραχή που συνδέεται με δυσκολία συγκέντρωσης, παρορμητικότητα και αυξημένη κινητικότητα. Ωστόσο, η Χάιντι Κλουμ αντιμετωπίζει αυτή την ιδιαιτερότητα με εντελώς διαφορετική οπτική. «Βλέπω τη ΔΕΠΥ ως κάτι θετικό, γιατί μου επιτρέπει να κάνω περισσότερα πράγματα ταυτόχρονα. Είναι η υπερδύναμή μου», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η Χάιντι Κλουμ μιλάει ανοιχτά για τη διάγνωσή της με ΔΕΠΥ

Η παρουσιάστρια του Germany’s Next Top Model εξήγησε ότι η υπερκινητικότητα που συνδέεται με τη ΔΕΠΥ λειτουργεί συχνά ως κινητήριος δύναμη στην επαγγελματική της ζωή. «Ίσως είναι ένστικτο – ή απλώς η δική μου προσέγγιση. Είμαι πολύ υπερκινητική εξαιτίας της ΔΕΠΥ. Μπορώ να κάνω χίλια διαφορετικά πράγματα ταυτόχρονα. Δουλεύω σε πολλά πρότζεκτ παράλληλα και συνεχώς αναλαμβάνω καινούργια», ανέφερε.

Κι αν κρίνουμε από την πορεία της μέχρι σήμερα, η αλήθεια είναι πως το επιβεβαιώνει. Από τη μόδα και την τηλεόραση μέχρι τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, η Χάιντι Κλουμ παραμένει στα 52 της ιδιαίτερα δραστήρια και άκρως δημιουργική.

«Μην κρύβεστε στα 50 σας»

Το μοντέλο έχει μιλήσει πολλές φορές για τη στάση ζωής που τη χαρακτηρίζει, στην οποία σημαντική θέση έχει η δουλειά της. Το περασμένο καλοκαίρι, πριν επιστρέψει στη νέα σεζόν του Project Runway, εξήγησε ότι συνεχίζει να δουλεύει με την ίδια αφοσίωση, όπως είχε στα πρώτα χρόνια της καριέρας της. «Είμαι εργασιομανής και θέλω να έχω τον έλεγχο. Έχω επικεντρωθεί πολύ στα σόου που κάνω και στο να φροντίζω, ώστε ό,τι προκύπτει από αυτά να δείχνει άψογο. Αγαπώ αυτό που κάνω».

Παράλληλα, δεν διστάζει να μιλήσει ανοιχτά για τα στερεότυπα που συνοδεύουν την ηλικία μιας γυναίκας. Για εκείνη, οι γυναίκες δεν χρειάζεται να περιορίζονται από κοινωνικές προσδοκίες και να εγκλωβίζονται στα στερεότυπα. «Η μεγαλύτερη παρανόηση για τα 50 είναι ότι θεωρούν πως έχεις βγει εκτός παιχνιδιού. Δεν έχεις βγει εκτός. Είμαστε ακόμη εκεί, στο προσκήνιο, για να μας βλέπουν όλοι. Μην κρύβεστε στα 50 σας. Η ομορφιά αλλάζει συνεχώς και εγώ είμαι εδώ για αυτή την αλλαγή. Αν όλα ήταν πάντα ίδια, η ζωή θα ήταν βαρετή», τόνισε.

