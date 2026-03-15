Σίλιαν Μέρφι: Αποκαλύπτει τη σημαντικότερη συμβουλή που έδωσε στον γιο του για την υποκριτική

Έχοντας την συμβουλή αυτή ως “οδηγός” για τη δική του υποκριτική καριέρα, ήρθε η ώρα να μεταλαμπαδεύσει τη γνώση και στον γιο του.

Ο Σίλιαν Μέρφι, γνωστός για τον εμβληματικό ρόλο του ως Τόμι Σέλμπι στη σειρά Peaky Blinders, μίλησε πρόσφατα για τη σημαντικότερη επαγγελματική συμβουλή που έχει λάβει στην καριέρα του και αποκάλυψε ότι την έχει μεταφέρει και στον γιο του, Άραν Μέρφι, ο οποίος κάνει τα πρώτα του βήματα στον χώρο της υποκριτικής.

Σε αποκλειστική συνέντευξη στο E! News, ο Μέρφι εμφανίστηκε μαζί με τον συμπρωταγωνιστή του Tim Roth με αφορμή τη νέα ταινία Peaky Blinders: The Immortal Man, η οποία συνεχίζει την ιστορία της δημοφιλούς σειράς στη μεγάλη οθόνη.

Ο 49χρονος ηθοποιός θυμήθηκε ένα περιστατικό από τα πρώτα χρόνια της καριέρας του στο θέατρο, το οποίο τον σημάδεψε και διαμόρφωσε τον τρόπο που αντιμετωπίζει το επάγγελμά του μέχρι σήμερα.

Όπως διηγήθηκε, σε μια από τις πρώτες θεατρικές παραστάσεις του, όταν ήταν ακόμη πολύ νέος, είχε βιαστεί να φύγει μετά το τέλος της παράστασης και άφησε απλώς το κοστούμι του πεταμένο στο πάτωμα του καμαρινιού.

Τότε, ένας μεγαλύτερος και πιο έμπειρος ηθοποιός τον σταμάτησε και του έδωσε μια απλή αλλά ουσιαστική συμβουλή: «Πάντα να κρεμάς το κοστούμι σου».

Ο Μέρφι εξήγησε ότι το νόημα της συμβουλής αυτής δεν ήταν απλώς ζήτημα τάξης ή επαγγελματισμού. Αντίθετα, πρόκειται για ένα μάθημα ταπεινότητας.

«Αυτό που πραγματικά εννοούσε ήταν ότι δεν είσαι το κέντρο του σύμπαντος», είπε ο ηθοποιός.

«Υπάρχει ένας ολόκληρος μηχανισμός που δουλεύει πίσω από μια παράσταση — τεχνικοί, σκηνοθέτες, άνθρωποι της παραγωγής, προσωπικό του θεάτρου. Εσύ είσαι απλώς ένα κομμάτι αυτού του συστήματος».

Η φράση αυτή, όπως παραδέχτηκε, τον συνόδευσε σε όλη του την καριέρα, από τις θεατρικές σκηνές μέχρι τον κινηματογράφο και τις μεγάλες παραγωγές του Χόλιγουντ, όπως η ταινία Oppenheimer.

Σήμερα, καθώς ο γιος του Άραν ξεκινά τη δική του πορεία στην υποκριτική, ο Μέρφι θεωρεί ότι αυτή είναι η σημαντικότερη συμβουλή που μπορεί να του δώσει.

«Είναι σημαντικό να θυμάσαι ότι είσαι μέρος μιας ομάδας», εξήγησε. «Η υποκριτική δεν είναι ατομικό άθλημα».

Από την πλευρά του, ο Τιμ Ροθ —γνωστός από ταινίες όπως Reservoir Dogs— μοιράστηκε επίσης τη δική του φιλοσοφία για τη διαχείριση των δυσκολιών στον χώρο της υποκριτικής.

Ο Ροθ, του οποίου ο γιος Jack Roth είναι επίσης ηθοποιός, τόνισε ότι η απόρριψη είναι αναπόσπαστο μέρος της καριέρας.

«Το “όχι” σημαίνει ότι κάπου υπάρχει ένα “ναι” που έρχεται», είπε χαρακτηριστικά. «Όταν σου λένε όχι, σημαίνει απλώς ότι δεν ήταν αυτό το σωστό πράγμα για εσένα».

Στη νέα ταινία, ο Ροθ υποδύεται τον κακό χαρακτήρα Μπέκετ, έναν υποστηρικτή των Ναζί που φτάνει στο Μπέρμιγχαμ και έρχεται σε σύγκρουση με τον Τόμι Σέλμπι.

Την ταινία υπογράφει ο δημιουργός της σειράς, Steven Knight, ενώ στο καστ συμμετέχουν και γνωστά πρόσωπα από τη σειρά, όπως οι Sophie Rundle, Stephen Graham, Ned Dennehy και Packy Lee.

Στη νέα γενιά των χαρακτήρων συμμετέχουν επίσης η Rebecca Ferguson και ο Barry Keoghan, ο οποίος υποδύεται τον Ντιούκ Σέλμπι, τον αποξενωμένο γιο του Τόμι.

Ο Κίγκαν αποκάλυψε ότι ήταν μεγάλος θαυμαστής της σειράς πριν ακόμη ενταχθεί στο καστ και ότι πάντα ήθελε να γίνει μέρος του κόσμου των Peaky Blinders.

Η ταινία Peaky Blinders: The Immortal Man προβάλλεται ήδη σε επιλεγμένες κινηματογραφικές αίθουσες και αναμένεται να είναι διαθέσιμη στο Netflix από τις 20 Μαρτίου.